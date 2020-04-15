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 Дітям до 11 років у Данії дозволили повернутися в дитсадки та школи

У Данії деяким школярам дозволили відновити відвідування шкіл у межах послаблення заходів боротьби з коронавірусом.

Йдеться про школярів до 5-го класу, також до дитячих садків зможуть повернутися дошкільнята. Усі діти після 5-го класу, тобто від 11-12 років, продовжать навчатися дистанційно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Решта обмежувальних заходів у країні залишаються чинними: не можна збиратися понад 10 осіб, закрито перукарні, стоматологічні клініки та інші організації, де люди не можуть уникнути близького контакту. Ресторани і кафе працюють лише на винос, у продуктових магазинах покупців просять дотримуватися дистанції.

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Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що датські підприємства і компанії, ймовірно, зможуть відновити роботу раніше, ніж це передбачалося. Вона заявила, що дані вказують на стабілізацію ситуації, але зазначила, що повернення до звичного життя не має статися дуже швидко.

У Данії за час епідемії коронавірус COVID-19 виявили у 6,5 тис. осіб, 299 осіб померли.

Дітям до 11 років у Данії дозволили повернутися в дитсадки та школи 01
Дітям до 11 років у Данії дозволили повернутися в дитсадки та школи 02
Дітям до 11 років у Данії дозволили повернутися в дитсадки та школи 03
Дітям до 11 років у Данії дозволили повернутися в дитсадки та школи 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189172
 
 
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Несколько рановато, у них за вчера 193 новых случая было. Если ученик по пути в школу подцепит вирус - через неделю заболеет почти весь класс плюс их родители.
Ну, это их дети и их риск. Нам о своих думать надо. Среди заболевших за вчера по Украине 29 детей. То есть часть детей и родителей хрен ложила на карантинные меры. Если у нас отменить - это + 29 очагов в школах только за сутки.
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детям трудно усидеть дома, родителям это тоже стресс, к тому же для них дистанционно учиться тяжело. Германия тоже рассматривает этот вопрос. Некоторые садики уже с прошлой недели работали. Карантин это хорошо, но не 100% защита от болезни.
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Никто не говорит, что карантин это мед. Мне тоже доставляет массу неудобств запрет ходить на спортплощадку. Там до карантина занималось 3-5 человек в день. И ни турник, ни брусья никто не целовал. Но что поделаешь...
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Это не совсем так , как пишет цензор нет . Цензор не знает ни английского , тем более датского и не все понимает как это все происходит . http://sclistok.com/
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http://sclistok.com/news/1459-okolo-35-protsentov-detskikh-sadov-i-shkol-kopengagena-vyjdut-iz-karantina-15-aprelya
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Какие-то странные решения. А смысл в карантине и других ограничениях тогда какой? Карантин это, на мой взгляд, такая штука, которая либо есть, либо ее нет совсем.
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В Данії.. Тиждень тому зняли карантин із інших закладів... Вони ж не дибіли))
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Дэбил ты ! Ты было в Дании , ты видело когда сняли карантин ?
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Около 35 процентов детских садов и школ Копенгагена выйдут из карантина 15 апреля

http://sclistok.com/news/1459-okolo-35-protsentov-detskikh-sadov-i-shkol-kopengagena-vyjdut-iz-karantina-15-aprelya
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