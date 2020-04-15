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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (2884) Ляшко Віктор (250) COVID-19 (3769) коронавірус (2433)

 "Я б заборонив і закрив усе, де є можливість для масового скупчення населення", - головний санлікар Ляшко

Головний санлікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко вважає, що для боротьби з коронавірусною інфекцією краще "закрити все", де можуть збиратися люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив НВ в інтерв'ю, яке опубліковане 15 квітня.

"Якщо ви мене питаєте як головного санітарного лікаря України, я вам серйозно скажу: я б заборонив і закрив усе, де є можливість для масового скупчення населення ... Але багато хто б зненавидів мене ще більше. Зараз головне - самоізолюватися", - сказав Ляшко.

Головний санлікар також зазначив, що "в масових скупченнях, особливо в закритих приміщеннях, найбільша ймовірність поширення інфекційних хвороб, які передаються повітряним і повітряно-крапельним шляхом".

"Всі наші карантинні заходи спрямовані на розрив цієї передачі. Ми встановили певні правила відвідування закладів першої необхідності: супермаркетів, аптек. Щоб не було більше однієї людини на площі 10 кв. м", - додав він.

Як повідомлялося раніше, на ранок 15 квітня в Україні зафіксовано 392 нові випадки COVID-19, загалом - 3764, померли 108 осіб, 143 - одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189171
 
   
 Топ коментарі
 
Начните с церквей МП- рассадника заразы и украинофобства.
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а ще краще, закрити рот таким дебілам, як ти "Я бы запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения", - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4574
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Начните с церквей МП- рассадника заразы и украинофобства.
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с тєх пор, как ми ввєлі обязатєльноє ношеніє масок, ви сталі хуже дишать
малчааааать!!!
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В парке нельзя гулять , В АТБ можно бесконечно долго . Где логика ?
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и рынки закрыли там безопаснее чем в магазинах
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Від гульні в парках власники продуктових супермаркетів прибутку не матимуть.
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Парки, в отличие от АТБ, бабла не подкинут
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Ну так закрывайте, или будем ждать как в Италии по 1000 в день умирало!?
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у нас и так 1 600 умирают. но вирусобесию этот факт неинтересен.
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Коцап тебе слово не давали, мне не интересна запоребриковая статистика
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лахта обзывает кацапом, орыгинально.... почему я тебя спрашиваю, что такое "звательный падеж"? "Я б заборонив і закрив усе, де є можливість для масового скупчення населення", - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 826
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Цей бідоносець, на кшталт Шмарклі. Вже Миколаїв накрило, при чому на збільшення.
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Главный санврач а санстанция то ликвидирована с 2015 года ..как то так ..зеправиьельство создало должность однодневку без штата без инфраструктуры ...тупо санврач Ляшко и все у него даже зама нет .
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у санврача-одиночки никаких полномочий, похоже, нет, прям самозванец какой-то, а пудрит всему населению мозги
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Все правильно, по крайней мере на праздники.
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Ну так главное скопление людей во время эпидемии и главные распространители болезни, это - БОЛЬНИЦЫ!!!
Предлагаешь их все ЗАКРЫТЬ?!!

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Главный санврач но замглавы минздрава ...сапожник без сапог
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Главное не это, важно то, что у него интелект на уровне пятикласника, А таких в команде Зеленского большинство.
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Я уже понял что ты закрыл бы всё а остальное хоть потоп.. только не забывай что з/п тебе же не с космоса поступают
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зато дебилам дичь в уши вливают что бы бабло носили
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Запретить и закрыть все.- вот уровень ЗЕбильной власти
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А хто буде тоді заробляти гроші, щоб сплатити податки, за рахунок яких харчується Ляшко?
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Запретил и закрыл все
Типичный тупой хохол-малорос
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Паника ваше все, а по решению проблемы вы ноли.
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что оно несет.
хуже педалика,который точки с горячими напитками закрыл.все.
идиот на идиоте,вор на воре...
и поганяет этим ******* цырком-гнусавая плесень.
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Нечего заискивать с населением!!! Если надо, закройте и запретите всё !! Потом вам и руководителям государства, сознательные, ещё спасибо скажут!! А быдло, хамьё и бестолочь надо ставить на место жесткими штрафами и полицейской дубинкой!!
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А я бы закрыл, и на долго , вас всех ЗЕпредателей , что бы лишить возможности для вредительства народу Украины !
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Эти советские закрыли даже то что обслуживается через окошко и тем самым перекрыли многим бизнес.
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"в массовых скоплениях, особенно в закрытых помещениях, наибольшая вероятность распространения инфекционных болезней - То есть в парках, на стадионах где нету скоплений людей, где открытое пространство нельзя быть. На рынках, на открытом воздухе нельзя быть... А в супермаркетах, эпицентрах всяких можно?
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" То есть в парках, на стадионах где нету скоплений людей"

У меня перед окнами школьный стадион и сад - так вот в начале карантина, пока их не закрыли, там целыми днями было скопление людей - футбол, массовые занятия на спортплощадке, еще и какой-то аматорский боксерский клуб начал там ежедневные тренировки проводить со спарингами - никаких средств защиты (кроме боксерских перчаток, которые снимаются потом голыми руками), никакого соблюдения дистанции...так что не надо рассказывать про "нету скопления людей".
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привет, промокашка? всё подлизываешь? фекально-орального пути не боишьсИ? или у тя страховка на случай производственной травмы?
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и как все заболели и умерли??? и сейчас там стоят гробы на стадионе да?
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Что за тупые вопросы? До трех недель инкубационный период + болезнь. По-вашей логике они эти 3 недели должны были жить на стадионе, чтобы я за ними понаблюдал?
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Парки забанили изза масово кучковавшихся в них любителей костра и шашлыка.
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Когда ж вы уже самоизолируетесь навсегда?
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"Дай дурню в руки кришталевий член, так він і член розіб"є, і руки собі поріже...". На Чернігівщині сім"я з п"яти чоловік вийшла на город, посадить картоплю. Проїжджали мимо поліцаї - склали протокол, за порушення заборони про "масові зібрання"... (цікаво, а як ці п"ять осіб у хаті розміщуються? З метром бігають?). Вони, з Ляшком на чолі, скоро доведуть цю "боротьбу з коронавірусом, до абсурду...
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Через год Ляшко будет отказываться от своих слов. Но ненависть к нему останется надолго.
Пройдёт немного времени и все поймут что вреда от карантина больше чем пользы. Жертв из-за карантина будет намного больше чем от коронавируса.
Смертность из-за сердечно-сосудистых вырастет в разы, количество суицидов в разы, ослабленные недоеданием люди начнут чаще болеть разными другими вирусными заболеваниями и т. д. Статистика будет пугающей. Чем дольше будет карантин, тем страшнее последствия.
Согласно статистике в 2019-м от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 287тыс. украинцев. Увеличте в уме эту цифру хотя бы наполовину (а будет в разы!) и сравните со статистикой погибших от коронавируса итальянцев. Смертность в Украине будет намного больше.
Чтобы осознать это не надо быть провидцем, достаточно выйти из массового психоза и включить мозг.
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Иммунитет крепнет на воздухе под солнцем.
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Блаженнейший Ляшко,разреши лишь монахам-отшельникам изолированым по кельям,истинно верующим в ужасного Ковида одевать поверх маски полиэтиленовые пакеты и омывать ежечасно руки и уста свои антисептиком.И дай добро воинам ковидовской церкви беспрепятсвенно заходить в их кельи и карать ослушников штрафом.
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Два ключевіх момента:
1. Пасха
2. Посадка картошки на майские
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Хоть примерно. Где Вы живёте, что картошка на майские? Садить в майке, копать в фуфайке?
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В Украине посадка картофеля-конец апреля, начало мая.
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На майские, тов. Ермолова, родственники из города массово могут поехать в деревню помогать посадке.
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я бы ему посоветовал бы на ночь почитать Булгакова, во-первых сначала вы впустили в страну куршевельских потом заробитчан и потом всех кто пожелал, изначально не изолировав прибывших показуха была в Санжарах а теперь у тебя мозг зациклился лишь на одном - закрыть и т.д. Поздно батенька((((
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Верховну Раду та Кабінет міністрів закривайте. Хіба там не люди? Та їх маса...
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Нечего заискивать с населением!!! Если надо, закройте и запретите всё !! Потом вам и руководителям государства, сознательные, ещё спасибо скажут!! А быдло, хамьё и бестолочь надо ставить на место жесткими штрафами и полицейской дубинкой!!
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а если хамье и бестолочь ТЕБЯ поставит на место?
а они могут - и дубинкой могу поставить, и бейсбольной битой
И коваными сапогами - впятером - тоже могут...
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форумчане , подскажите как выложить фото на ветку...
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тогда надо уронить фоту в фотохранилище интернета, затем тыцнуть в изображение картинки там где пишешь сообщение на форум (справа от "Текст сообщения") и скопировать туда URL картинки из хранилища.
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Якби Ляшко потрапив замість МОЗ у МВС, велику-б кар'єру зробив із своїми здібностями до:заборонить і закрить...
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Оно больное на голову. Ждите окончания карантина в третьем тысячелетии.
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Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина, став первой страной в Европе, которая пошла на такой шаг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politiken.В Дании 6681 заражённых и 300 смертей
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предлагаю закрыть авакова зебила шмыгаля и беню в одной комнате с войлочными стенами, а ключ потерять.
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Самое большое скопление "людей" на данный момент это верховная рада.
Хотя там всего скорее не люди - и они под эту формулировку не попадают.
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Ясно. Сначала оставили рассадник заразы ввиде церквей, но закрыли парки, закрыли рынки, где на свежем воздухе можно было соблюдать безопасную дистанцию, но оставили АТБ. Вы , господа, либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Либо борьба с эпидемией, либо - фарм бабла. А на двух стульях сидеть - катастрофа случится.
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Згоден , можливо це єдиний , на жаль , вихід . Але також важливо закрити на ізоляцію зе , бєню , єрмака , бєнядіктову , бужанського , дубінського і ще особливо активних іхніх колег . Посадити в вагон , опломбувати і в подарунок ху..у . А жопожз з рабіновічем , портновим та іншою шушарою самі туди їздять - просто не пустити назад .
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Непонимаю. За что нам боженька послал таких идиотов, и так не вовремя..
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