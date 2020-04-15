 У затриманої в Чернівцях жінки виявили коронавірус: у камеру СІЗО її не помістили, вона госпіталізована, - Денісова

"Звертаю увагу представників ЗМІ: в разі виявлення захворювання на коронавірусну інфекцію в пенітенціарних установах України буду повідомляти особисто", - написала Денісова на своїй сторінці в Facebook у середу, передає Цензор.НЕТ.

Вона також прокоментувала інформацію, що з'явилася в ЗМІ про перший підтверджений випадок захворювання на COVID-19 у однієї із затриманих в Чернівецькому СІЗО, зазначивши: "Затримана жінка не була допущена в камерні приміщення Чернівецького слідчого ізолятора, оскільки наявність захворювання у неї виявили під час проходження медичного обстеження".

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"Жінку негайно госпіталізували до Чернівецької обласної клінічної лікарні, де помістили в окремий бокс інфекційного відділення…Усі медичні працівники місць несвободи, лікарі, які проводили обстеження жінки та співробітники поліції, які мали контакт з заарештованою були 14 днів на самоізоляції. Після чого пройшли перевірку на наявність захворювання – у жодного з них COVID-19 не виявлено. Голова Шевченківського районного суду м. Чернівців та його помічник, які брали участь у судовому засіданні також перебували на самоізоляції 14 днів", - розповіла Денісова.



