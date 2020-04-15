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 До переліку каналів, які транслюватимуть Великодні богослужіння, внесено зміни, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Опублікований раніше розклад трансляції Великодніх богослужінь українськими телеканалами частково змінено.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Повідомляємо, що в опублікований раніше розклад телевізійних трансляцій Великодніх богослужінь були внесені деякі зміни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше було опубліковано розклад трансляції Великодніх богослужінь центральними українськими телеканалами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поминальні дні в Києві за погодженням із релігійними організаціями перенесено на 6 червня, - начальник управління з НС КМДА Ткачук

До переліку каналів, які транслюватимуть Великодні богослужіння, внесено зміни, - ОП 01
До переліку каналів, які транслюватимуть Великодні богослужіння, внесено зміни, - ОП 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189166
 
 
 Топ коментарі
 
ЗеБе сунуло московський сатанат на UA Перший, щоб розносив імперський вірус по Україні. Щоб ви там всі виздихали, падлюки зелені.
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А що помінялось?
УПЦ ФСБ, як було, так є.
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"Зелені" з класу найпростіших -амеба при владі, яка не здатна до державної діяльність через відсутність нервової системи. Однак наша зелена амеба - мутант. Так сталося, що позаяк її вирощували в пробірці Коломойського вона отримала стержень складений зі шмаття влади януковича, який має потенцію і вектор. От чому зелена влада вперто і по-дурному на недолугих ложноніжках суне у напрямку капітуляції.

В список каналов, которые будут транслировать пасхальные богослужения, внесены изменения, - ОП - Цензор.НЕТ 1049
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А що помінялось?
УПЦ ФСБ, як було, так є.
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Канал замінили - теперь МП буте транслювати не ТРК Україна, а UA.Перший.

Незрозуміло, як це UA.Перший буде одночасно вести трансляцію і ПЦУ, і МП...
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Як, як? Сатанат будуть транслювати, а ПЦУ ні, що тут не зрозуміло.
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З чого б це? Вони підрядилися транслювати і ПЦУ, і МП. В один і той самий час...
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Вони не підрядились аїх "підрядили" і одинаковий час не випадково. А враховучи, що привладі зрадники і коллаборанти то скоріше за все будуть транслювати рпц
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Он воно що...тобто, як би зашкварити Автокефальну ПЦУ, поставивши її на один щабель з ***************** УПЦ ФСБ...
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изменения!!! УПЦ начало было 23-30 стало 23 часа и каналы те же...
а РПЦ МП УПЦ - исчез канал Ахметки- Украина.... остался только зашкваренный Интер...
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Люди , Бог в первую очередь должен быть в голове , а если не помогает , то в церкви .
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Не бреши кацап,Бог в церкви не живёт и ему не нужны деньги а если ты верующий истинно то Бог должен быть в твоём сердце и помолиться ему можно где угодно.
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ЗеБе сунуло московський сатанат на UA Перший, щоб розносив імперський вірус по Україні. Щоб ви там всі виздихали, падлюки зелені.
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А *мацкальську * навіщо транслювати !? В список каналов, которые будут транслировать пасхальные богослужения, внесены изменения, - ОП - Цензор.НЕТ 6603
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Ну так половина Израиля ж по русски разговаривает. Иисус то же был из ркскоязычных.
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"Зелені" з класу найпростіших -амеба при владі, яка не здатна до державної діяльність через відсутність нервової системи. Однак наша зелена амеба - мутант. Так сталося, що позаяк її вирощували в пробірці Коломойського вона отримала стержень складений зі шмаття влади януковича, який має потенцію і вектор. От чому зелена влада вперто і по-дурному на недолугих ложноніжках суне у напрямку капітуляції.

В список каналов, которые будут транслировать пасхальные богослужения, внесены изменения, - ОП - Цензор.НЕТ 1049
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Слава Богу що "Прямий" буде транслювати з Михайлівського золотоверхого, то українське богослужіння не буде перериватись гундосінням московських попів у Лаврі, яку вони тимчасово окупували.
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ЮА ПЕРШИЙ БУДЕ РОБИТИ ТЕЛЕМІСТ ЧИ ДВІ КАРТИНКИ ОДНОЧАСНО?ОРИГІНАЛЬНЕ РІШЕННЯ КВАРТАЛІВЦІВ.
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О де су..и, в титрах убрали МП (московский патриархат) вписали в одно и тоже время на UA перший, а народ не сразу разберется интересно какой еще фокус выкинет гавноканал
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Питання яким чином в один час буде проводитись трансляція........Це будуть купюри чи буде розділений екран на двітрансляції.
Як повинен буде діяти християнин, який не хоче себе ототожнювати з РПЦ, закривати половину екрану !!!!!!!!!!!!!! Виключати трансляцію РПЦ.????????
Обрізаним усе одно, вони хочуть усіх загнати у одне стойло.
А кому належить "перший".............
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Не розумію як взагалі 1+1 може транслювати богослужіння. Вони ще недавно висміювали ПЦУ і Томос з Порошенко.
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Кому вообще не всё равно кто и под кем будет вам рассказывать сказки двухтысячелетней давности? Неужели вам действительно важно, будет вам мозг засирать упц или пцу? Кто нынче вообще телек смотрит, кроме стариков? Проблемы 21 века, мда.
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Я так думаю, пытаются типа быть либералами и а-ля "патриотами" Украины. Видать рейтингу моники нелоха полный звездец! Будут типа переходить на "демократические" рельсы в их понимании, по тихому, по чуть-чуть, а потом будут кричать- так мы же за Майдан!
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Хтось нарешті напише, а що чути про сходження благодатного вогню?



Буде ритуал чи ні?
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от що означає невиконання представниками влади вимог Закону - в оголошенні зазначається Українська православна церква, хоча за фактом ця сатанінська секта не є ні українською ні православною ні церквою - це відділ фсб на службі путлєру.
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