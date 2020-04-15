 До переліку каналів, які транслюватимуть Великодні богослужіння, внесено зміни, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
"Увага! Повідомляємо, що в опублікований раніше розклад телевізійних трансляцій Великодніх богослужінь були внесені деякі зміни", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше було опубліковано розклад трансляції Великодніх богослужінь центральними українськими телеканалами.
УПЦ ФСБ, як було, так є.
Незрозуміло, як це UA.Перший буде одночасно вести трансляцію і ПЦУ, і МП...
а РПЦ МП УПЦ - исчез канал Ахметки- Украина.... остался только зашкваренный Интер...
Як повинен буде діяти християнин, який не хоче себе ототожнювати з РПЦ, закривати половину екрану !!!!!!!!!!!!!! Виключати трансляцію РПЦ.????????
Обрізаним усе одно, вони хочуть усіх загнати у одне стойло.
А кому належить "перший".............
Буде ритуал чи ні?