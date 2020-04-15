 До переліку каналів, які транслюватимуть Великодні богослужіння, внесено зміни, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Повідомляємо, що в опублікований раніше розклад телевізійних трансляцій Великодніх богослужінь були внесені деякі зміни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше було опубліковано розклад трансляції Великодніх богослужінь центральними українськими телеканалами.

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