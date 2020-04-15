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Все про:авіакатастрофа (531) Іран (551) Меморандум (46) МАУ (161) чорна скринька (42)

 Збитий літак МАУ: Іран пропонує Україні підписати меморандум про взаєморозуміння і відмову від судових позовів

Іран пропонує Україні визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Про це повідомляє Радіо Фарда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Іран направив Міністерству закордонних справ України проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ та сім'ї загиблих мають погодитися з "людською помилкою", яка стала причиною катастрофи.

Згаданий документ також передбачає, що Україна і сім'ї загиблих не мають ініціювати кримінальні справи і судові розгляди проти Ірану у відповідь на виплату компенсації Тегераном і оприлюднення даних бортових самописців літака після їхнього аналізу.

Крім того, проєкт меморандуму передбачає, що Іран може дозволити участь міжнародних експертів в аналізі даних "чорних скриньок", але тільки якщо він визнає, що не може сам цього зробити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОГП призначив проведення комплексної криміналістичної експертизи щодо катастрофи літака МАУ і наполягає на створенні міжнародної слідчої групи

У підготовленому Іраном документі не вказано, хто є відповідальною стороною за виплату компенсацій, і немає чітких положень щодо ідентифікації зобов'язань Ірану і термінів їхньої реалізації, а також будь-якої арбітражної процедури, якщо держави не досягнуть розуміння, наголосив експерт.

У МЗС України на запит прокоментувати ці дані поки не відповіли.

Читайте: Іран через коронавірус відклав розшифровку чорних скриньок збитого літака МАУ

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189165
 
 
 Топ коментарі
 
Капитулянт Зеленский все подпишет. Человек без Родины и принципов.
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Не погибли люди, а УБИЛИ ЛЮДЕЙ.
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Мають право на помилку ? Дотринділись зєбіли....
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да лехко, если терористам прощает, то тут вообще запросто, компенсирует в троине затраты коломошке и потом - относитесь к этому с пониманием.
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Ну и к чему всё это гавно?
НИ ОДИН ИЗ ВАС не имеет представления, как ПРАВИЛЬНО поступать в такой ситуации!
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О, видать ты што то знаешь! Расскажы, а мы послушаем.
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Я не знаю - ОТТОГО и не трындю на эту тему.
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Правильно отказаться от претензии к Ирану за возможность присутствие украинских специалистов во время расшифровки черных ящиков, если у Ирана не получиться самостоятельно.
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Гавно исключительно у тебя в голове. Збитий літак МАУ: Іран пропонує Україні підписати меморандум про взаєморозуміння і відмову від судових позовів - Цензор.НЕТ 9491
когда не знаешь как поступать - поступай по закону.
Случай этот в международной практике не уникальный.
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Да? Ну поскажы, ублюдочный, что это за закон? Давай текстик!
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Лана Зеркаль знає але вона в цирку відмовляється працювати
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видят что Зе никакой и никто вот и ставят его в позу
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"Говорили-балакали, сіли - заплакали...". Коли місяць тому написали, що в Україну летить якийсь чорт іранський, написав, що "Блазню" везуть торбу "відкупної зелені". Видно, "зійшлися в ціні"...
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Можно согласиться если будет заплачено по одному миллиарду долларов каждому украинцу, а не только зеленому.
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Що? Ще один меморандум? Цього разу від Ірану?
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в авиатеракте погибли не только граждане Украины, но и граждане других государств, поэтому признать т.н."человеческую ошибку" Украиной будет неправомерно морально в цивилизованом мире, а также даст повод к последующим приступным деяниям правителями-террористами, коими также является и Иранское правительство.
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чалмаголовые бабуины зарвались... в дупло аяталы пускай засунут этот меморандум... иски нужно подавать в Гаагу... размер компенсации и вину определит суд!
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Иран привлечь к международному суду с последующими санкциями и полной военной и экономической блокаде, до победного падения террористического правительства.
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Всё что можно против Ирана ввели и никакой международный суд не докажет умышленное сбитие борта.
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Раз такая истерика - Ирану явно есть что скрывать. Надо дожимать этих друзей ********* Збитий літак МАУ: Іран пропонує Україні підписати меморандум про взаєморозуміння і відмову від судових позовів - Цензор.НЕТ 2707
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Я истерики не вижу, Иран осознал свою вину и готов выплатить компенсации. В чём проблема?
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Иран предлагает Украине признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков. Источник: https://censor.net.ua/n3189165

Без кацапів і їх радників тут не обійшлось. Прокацапський Іран - ПНХ
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Если размер компенсаций удовлетворяет представителей погибших и авиакомпанию, то почему бы и нет?
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А чого ж не розвести лоха, та ще і є з кого брати приклад.
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Иран продолжил флешмоб "Имею право на ошибку"
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Причем Иран? Своих идиотов хватает, которых зачали по ошибке на похмелье 43 года назад!

20 ЯНВАРЯ Украине передадут черные ящики и обломки самолета МАУ.
Украина и Иран договорились о передаче обломков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и черных ящиков после авиакатастрофы близ Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. "Все, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном выполнено. Власти страны подтвердили свои обязательства по компенсации семьям жертв авиакатастрофы", - заявил Зеленский.
В МИДе договоренности президентов назвали победой украинской дипломатии.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.
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Не, это уникально! Иными словами - понять и простить!
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Иранцы немытым писюном хохлаублюдкам провели по губам,будут хрюкать,вправят под хвостик поросям.
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тебе тупин писюном по губам водит ублюдок ватнорогий
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