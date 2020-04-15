 Збитий літак МАУ: Іран пропонує Україні підписати меморандум про взаєморозуміння і відмову від судових позовів

Про це повідомляє Радіо Фарда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Іран направив Міністерству закордонних справ України проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ та сім'ї загиблих мають погодитися з "людською помилкою", яка стала причиною катастрофи.

Згаданий документ також передбачає, що Україна і сім'ї загиблих не мають ініціювати кримінальні справи і судові розгляди проти Ірану у відповідь на виплату компенсації Тегераном і оприлюднення даних бортових самописців літака після їхнього аналізу.

Крім того, проєкт меморандуму передбачає, що Іран може дозволити участь міжнародних експертів в аналізі даних "чорних скриньок", але тільки якщо він визнає, що не може сам цього зробити.

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У підготовленому Іраном документі не вказано, хто є відповідальною стороною за виплату компенсацій, і немає чітких положень щодо ідентифікації зобов'язань Ірану і термінів їхньої реалізації, а також будь-якої арбітражної процедури, якщо держави не досягнуть розуміння, наголосив експерт.

У МЗС України на запит прокоментувати ці дані поки не відповіли.

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Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.