 Збитий літак МАУ: Іран пропонує Україні підписати меморандум про взаєморозуміння і відмову від судових позовів

Про це повідомляє Радіо Фарда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
Іран направив Міністерству закордонних справ України проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ та сім'ї загиблих мають погодитися з "людською помилкою", яка стала причиною катастрофи.
Згаданий документ також передбачає, що Україна і сім'ї загиблих не мають ініціювати кримінальні справи і судові розгляди проти Ірану у відповідь на виплату компенсації Тегераном і оприлюднення даних бортових самописців літака після їхнього аналізу.
Крім того, проєкт меморандуму передбачає, що Іран може дозволити участь міжнародних експертів в аналізі даних "чорних скриньок", але тільки якщо він визнає, що не може сам цього зробити.
У підготовленому Іраном документі не вказано, хто є відповідальною стороною за виплату компенсацій, і немає чітких положень щодо ідентифікації зобов'язань Ірану і термінів їхньої реалізації, а також будь-якої арбітражної процедури, якщо держави не досягнуть розуміння, наголосив експерт.
У МЗС України на запит прокоментувати ці дані поки не відповіли.
Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
НИ ОДИН ИЗ ВАС не имеет представления, как ПРАВИЛЬНО поступать в такой ситуации!
когда не знаешь как поступать - поступай по закону.
Случай этот в международной практике не уникальный.
Без кацапів і їх радників тут не обійшлось. Прокацапський Іран - ПНХ
20 ЯНВАРЯ Украине передадут черные ящики и обломки самолета МАУ.
Украина и Иран договорились о передаче обломков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и черных ящиков после авиакатастрофы близ Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. "Все, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном выполнено. Власти страны подтвердили свои обязательства по компенсации семьям жертв авиакатастрофы", - заявил Зеленский.
В МИДе договоренности президентов назвали победой украинской дипломатии.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.