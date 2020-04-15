 Уряд Чехії оприлюднив план виходу з карантину: 20 квітня відкриють ринки і дозволять весілля

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання iRozhlas.
Міністр промисловості, торгівлі і транспорту Карел Гавлічек заявив, що карантин буде зніматися в п'ять етапів, починаючи із 20 квітня.
"Ми розділили ділову активність на п'ять груп. З 20 квітня почнуть працювати всі ремісничі майстерні, салони з продажу автомобілів, а також будуть відкриті фермерські ринки. Заняття спортом професійних спортсменів, а також весілля до 10 осіб будуть дозволені", - сказав Гавлічек.
За його словами, ще одна хвиля зняття обмежень почнеться 27 квітня. З цієї дати відкриються роздрібні магазини площею до 200 квадратних метрів, якщо вони не розташовані в торгових центрах площею понад 5000 квадратних метрів, тобто магазини з прямим доступом з вулиці.
"У понеділок, 11 травня, ми пропонуємо відкрити магазини площею до 1000 м², якщо вони не розташовані в торгових центрах площею понад 5000 м², ми також відкриємо автошколи, тренажерні зали, фітнес-центри без роздягалень", - сказав Гавлічек.
Із 25 травня уряд пропонує відкрити перукарні, солярії, масажні та аналогічні послуги, а також музеї, галереї та зоопарки.
Завершальний етап пом'якшення заплановано на 8 червня, коли знову будуть відкриті всі заклади в торгових центрах площею понад 5000 квадратних метрів, торгові центри, ресторани, кафе, винні бари, готелі, театри, а також туристичні маршрути.
Публічні заходи будуть обмежені групами до 50 осіб. "Цей сценарій засновано на умовах, що епідемія перебуватиме під контролем, як це було досі", - попередив Гавлічек.
Нагадаємо, уряд Чехії почав послабляти карантин минулого тижня, дозволивши відкрити деякі магазини.
Хорошая мина при плохой игре... " пандемия " которую излечили за месяц! Дядя Сэм приказал?...
Посмотри сначала динамику эпидемии в Чехии,
уже неделю снижается количество инфицированных.
и растет количество выздоровевших...
При том что первое послабление карантина было неделю назад
когда открыли громадные магазины стройматериалов, а также
зоомагазины и некоторые учреждения...
Якщо на кого й взоруватися в Європі з виваженою антиковідною політикою і громадськими рухами волонтерів, то це на них.
https://twitter.com/el_archangel/status/1240337163860037633
Хватит разводить народ!
- От у вас порядок, живете багато... Чи можна і у нас в Росії так зробить?
Японець каже:
- Можна... Тільки знадобиться багато вагонів...
- Навіщо?!...
- Вивезти всіх росіян і заселить Росію японцями...".
Те ж саме і тут... Якщо Україну заселить чехами, теж порядок буде...
Характерно, що за розрахунками польського уряду їхній коронавірус на пік видереться пізніше за Нашу Епідемію. яка за розрахунками недовідреформованих українських санепідеміків, повинна дістатися туди вже у п'ятницю.