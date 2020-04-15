EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  2536  16
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2884) Чехія (311) COVID-19 (3769) коронавірус (2433)

 Уряд Чехії оприлюднив план виходу з карантину: 20 квітня відкриють ринки і дозволять весілля

Чеський уряд оприлюднив план послаблення карантинних заходів, запроваджених для боротьби з коронавірусом у країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання iRozhlas.

Міністр промисловості, торгівлі і транспорту Карел Гавлічек заявив, що карантин буде зніматися в п'ять етапів, починаючи із 20 квітня.

"Ми розділили ділову активність на п'ять груп. З 20 квітня почнуть працювати всі ремісничі майстерні, салони з продажу автомобілів, а також будуть відкриті фермерські ринки. Заняття спортом професійних спортсменів, а також весілля до 10 осіб будуть дозволені", - сказав Гавлічек.

За його словами, ще одна хвиля зняття обмежень почнеться 27 квітня. З цієї дати відкриються роздрібні магазини площею до 200 квадратних метрів, якщо вони не розташовані в торгових центрах площею понад 5000 квадратних метрів, тобто магазини з прямим доступом з вулиці.

"У понеділок, 11 травня, ми пропонуємо відкрити магазини площею до 1000 м², якщо вони не розташовані в торгових центрах площею понад 5000 м², ми також відкриємо автошколи, тренажерні зали, фітнес-центри без роздягалень", - сказав Гавлічек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чехії та Данії почали послаблювати карантин

Із 25 травня уряд пропонує відкрити перукарні, солярії, масажні та аналогічні послуги, а також музеї, галереї та зоопарки.

Завершальний етап пом'якшення заплановано на 8 червня, коли знову будуть відкриті всі заклади в торгових центрах площею понад 5000 квадратних метрів, торгові центри, ресторани, кафе, винні бари, готелі, театри, а також туристичні маршрути.

Публічні заходи будуть обмежені групами до 50 осіб. "Цей сценарій засновано на умовах, що епідемія перебуватиме під контролем, як це було досі", - попередив Гавлічек.

Нагадаємо, уряд Чехії почав послабляти карантин минулого тижня, дозволивши відкрити деякі магазини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189162
 
   
 Топ коментарі
 
Кинути все нах та й поіхати до Чехіі жиніться ! 🤤
 показати весь коментар
 
Нужно присоединиться к Чехии и перейти на чешский язык.
 показати весь коментар
 
Первое здравое решение!
Хватит разводить народ!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
"Мы разделили деловую активность на пять групп. С 20 апреля начнут работать все ремесленные мастерские, салоны по продаже автомобилей, а также будут открыты фермерские рынки. Занятия спортом профессиональных спортсменов, а также свадьбы до 10 человек будут разрешены", - сказал Гавличек.Источник: https://censor.net.ua/n3189162

Хорошая мина при плохой игре... " пандемия " которую излечили за месяц! Дядя Сэм приказал?...
 показати весь коментар
 
Ты тупой козломордый клоун? Вовсем видишь американцев?
Посмотри сначала динамику эпидемии в Чехии,
уже неделю снижается количество инфицированных.
и растет количество выздоровевших...
При том что первое послабление карантина было неделю назад
когда открыли громадные магазины стройматериалов, а также
зоомагазины и некоторые учреждения...
 показати весь коментар
 
 
Чехи тут - великі молодці.
Якщо на кого й взоруватися в Європі з виваженою антиковідною політикою і громадськими рухами волонтерів, то це на них.

https://twitter.com/el_archangel/status/1240337163860037633
 показати весь коментар
 
 
Кинути все нах та й поіхати до Чехіі жиніться ! 🤤
 показати весь коментар
 
 
Первое здравое решение!
Хватит разводить народ!
 показати весь коментар
 
 
Нужно присоединиться к Чехии и перейти на чешский язык.
 показати весь коментар
 
 
Був колись такий анекдот: "Питає Єльцин прем"єр-міністра Японії:
- От у вас порядок, живете багато... Чи можна і у нас в Росії так зробить?
Японець каже:
- Можна... Тільки знадобиться багато вагонів...
- Навіщо?!...
- Вивезти всіх росіян і заселить Росію японцями...".
Те ж саме і тут... Якщо Україну заселить чехами, теж порядок буде...
 показати весь коментар
 
 
Если резко выйдут а никто не заболеет дурь станет сразу видна. А так сховаются за мероприятиями по этапно. Но все равно когото будут судить за этот барановирус.
 показати весь коментар
 
 
Чехія, це маленька країна. Але люди слухняні. Їхав там місяць тому із Австрії до Польщі - всі в масках ходять. Поголовно. Не дивно, що вірус там пішов на спад. Плюс заводи фольксвагена треба запускати, бо гроші до бюджету самі не впадуть.
 показати весь коментар
 
не ходил там никто в масках, хватит фейчить
 показати весь коментар
 
За півтора місяці чехи обережно видерлися на пік епідемії і тепер протягом наступних семи тижнів плавно з нього сповзатимуть. Запроваджені ними протиепідемічні заходи в Україні ще толком не застосовувалися (не кажучи вже про тести, яких, у перерахунку на душу населення, там проведено у 15 разів більше, ніж в Україні і вчетверо більше, ніж у Польщі, яка на свій пік розраховує видертися до кінця місяця).
 показати весь коментар
 
 
и в польше все без масок, кроме болеющих, видираются где то не там
 показати весь коментар
 
Тому Польща ніяк не виведе своєї епідемії на пік і від завтрашнього дня запроваджує обов'язкове носіння масок у публічних місцях. Пізнувато доперли, але й так отямилися швидше за шведів та брекситанців...
Характерно, що за розрахунками польського уряду їхній коронавірус на пік видереться пізніше за Нашу Епідемію. яка за розрахунками недовідреформованих українських санепідеміків, повинна дістатися туди вже у п'ятницю.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору