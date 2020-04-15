 Верховний Суд проведе Пленум з питання урізання зарплат суддям

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Верховного Суду.

Підготовка містить як здійснення правового аналізу прийнятих норм, так і вирішення технічних питань, необхідних для проведення Пленуму.

Нагадаємо, що згідно з цим законом з квітня 2020 року і на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, суддівська винагорода для всіх діючих суддів, в т.ч. суддів Конституційного Суду України, членів Вищої ради правосуддя і членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України нараховується в розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року.

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"Також звертаємо увагу, що останнім часом на деяких сумнівних телеграм-каналах поширюється неправдива інформація, яка не має нічого спільного з реальним розвитком подій як з питання суддівської винагороди, так і з інших важливих питань функціонування та розвитку судової влади. Судова влада неодноразово ставала об'єктом перекручувань і маніпуляцій, однак цього разу автори і бенефіціари цих "казок", на жаль, перебувають всередині судової системи і переслідують власні корисливі цілі, що не мають нічого спільного ні з незалежністю і ефективністю судової влади, ні з захистом прав та інтересів громадян. Тому рекомендуємо критично ставитися до публікацій на сумнівних ресурсах", - заявили в Верховному Суді.