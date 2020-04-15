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 Економіка, Суспільство
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 Верховний Суд проведе Пленум з питання урізання зарплат суддям

Верховний Суд почав підготовку до проведення Пленуму з метою надання оцінки дотримання гарантій незалежності судової влади під час ухвалення закону "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Верховного Суду.

Підготовка містить як здійснення правового аналізу прийнятих норм, так і вирішення технічних питань, необхідних для проведення Пленуму.

Нагадаємо, що згідно з цим законом з квітня 2020 року і на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, суддівська винагорода для всіх діючих суддів, в т.ч. суддів Конституційного Суду України, членів Вищої ради правосуддя і членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України нараховується в розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року.

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"Також звертаємо увагу, що останнім часом на деяких сумнівних телеграм-каналах поширюється неправдива інформація, яка не має нічого спільного з реальним розвитком подій як з питання суддівської винагороди, так і з інших важливих питань функціонування та розвитку судової влади. Судова влада неодноразово ставала об'єктом перекручувань і маніпуляцій, однак цього разу автори і бенефіціари цих "казок", на жаль, перебувають всередині судової системи і переслідують власні корисливі цілі, що не мають нічого спільного ні з незалежністю і ефективністю судової влади, ні з захистом прав та інтересів громадян. Тому рекомендуємо критично ставитися до публікацій на сумнівних ресурсах", - заявили в Верховному Суді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189159
 
 
 Топ коментарі
 
ОМГ, самых незащищьонных и угнетьонных обижают!!! Калавур! Алярм!
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Им еще и зарплата нужна?
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ОМГ, самых незащищьонных и угнетьонных обижают!!! Калавур! Алярм!
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"Ваші честі" задьоргалися, адже покусилися на їхнє святе - здоровеннецькі зарплати...
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За зарплату которую они получали - судей сажать надо, сколько людей пострадало от их Решений и остались нищими от судейского БЕЗПРИДЕЛА !!!
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Ну а что вы хотели, зебилье за год разорвало экономику Украины в клочья, как голосовали по приколу так и зарплату по приколу получите
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от паскуди.... справи розлядати - часу немає, а зборище з приводу зарплати - завжди будь ласка
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вот как надо любить себя ...
кризис.. пандемия.. безработица... пофиг!
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Це не шуточки. Суддя треба платити хороші зарплати, інакше почнуть взятки брати. )))
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взятки для деяких це не заробітки - це драйв, гра, адреналін
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Можливо. Але на виході - неправомірна вигода, як не крути.
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та да...але висока платня та х-ва гора всяких органів, а ми ще думаємо ,чи ще що хтось серед суддів буде брати
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В Конституции написана очевидная херня в угоду упырей и спиногрызов! Мол, нельзя законами ухудшать положение граждан
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Хай виходять мітингувати під ВР, і чим більше тим краще. Головне, щоб без масок
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На самом деле ,все что происходит в Украине на 80% это вина судей ,потому что это они на протяжении 28-ми лет руководствуются не законом ,а кто больше заплатит😬 Кто верит в Украине в независимые честные суды ,?😂
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Які бідні у нас судді,таможня та прокурори, без них Україні капець
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Интересно эти свиньи читают, что о них думает и пишет народ?
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Не нравиться денежное содержание? Так валите нахрен! Твари! Толку от вас ноль. Банда вымогателей и дармоедов. В Украине нет судебной системы! - есть глашатаи портнова, янелох тоже его жопа говорящая.
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Думаю всем будет интересно узнать, как влияет сумма зарплаты судей ни судебную независимость и как будет реагировать полиция на собрание судей, где больше двух людей вместе будут находится
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Судебная власть неоднократно становилась объектом искажений и манипуляций, - именно жизнь украинского народа на это и указывает , будь судебная власть ,без корупционных искажений и манипуляций ,которые с ней проводят мешки с деньгами, жизнь украинского народа небыла бы доведена до состояния одного из самых бедных народов и государств и в мире и Европе..
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одні емоції, у них ще совісті вистачає заперечувати доцільність зменшення зарплат, та ви ж самі перші дармоїди, тому як нічого не виробляєте, життєвоважливі послуги не надаєте, а ваше судочинство не ефективне, оскільки злочинність тільки зростає, тому я не розумію за що вам такі розміри заробітної плати, статистика стверджувала про який середній розмір 10тис. от ідля вас максимальний розмір повинен складати 10 тисяч і ні копійкю більше у такий скрутний для країни час
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Давно треба навести порядок в державних закладах з заробітними платами. Кому мало,
то йдіть в підприємці. Дискримінацію по пенсіям і заробітним платам необхідно припинити, це
відголоски совка. Зарплати прив'язати до мінімальної по країні.
Як срібло знищує віруси: https://aleks511.blogspot.com/2020/03/blog-post_23.html
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Судей нужно уволить сразу всех, сразу! Иначе никакого толку не будет.
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ВЫ СУДЬИ НА ВЗЯТКАХ СЕБЕ ХОРОМЫ НАСТРОИЛИ,ВЫ ВОРЫ ЕЩЕ ТРЕБУЕТЕ ВЫСОКИХ ЗАРПЛАТ??? ДА ВСЕХ ВАС НАДО ПОСАДИТЬ ЗА ВОРОВСТВО, А ТЕМ НЕМНОГИМ ЧЕСТНЫМ СУДЬЯМ ДАТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ, А ПРОЖИТЬ ТВАРИ ВОРОВСКИЕ НА МИНИМАЛКУ НЕ ПРОБОВАЛИ,И КАК У ВАС МОРДЫ НЕ ТРЕСНУТ??????????????
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