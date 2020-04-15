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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
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 Маємо маленьку тактичну перемогу - я повністю вільна, - Чорновол про суд з обрання їй запобіжного заходу

Екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що за підсумками суду про обрання запобіжного заходу залишилася "повністю вільною".

Про це вона написала на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Хороша новина - зараз маємо маленьку тактичну перемогу - я з такою статтею, де "вишка", не тільки не в тюрмі, а повністю вільна, якщо не брати до уваги особливі умови карантину", - розповіла вона.

Також вона подякувала всім за підтримку.

"Це була підтримка не мене особисто, а всіх без винятку майданівців і ширше - всіх, у кого є почуття національної гідності", - підкреслила Чорновол.

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Маємо маленьку тактичну перемогу - я повністю вільна, - Чорновол про суд з обрання їй запобіжного заходу 01
Маємо маленьку тактичну перемогу - я повністю вільна, - Чорновол про суд з обрання їй запобіжного заходу 02

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189157
 
   
 Топ коментарі
 
Слава Патріотам! Смерть ворогам!
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Хорошей новостью будет немедленное закрытие против Татьяны и против Вятровича всех дел. А также НЕМЕДЛЕННАЯ ПОЛНАЯ смена руководства ГБР, которые незаконно открывают такие дела, за наши с вами деньги. Это полное беззаконие и безобразие, которое нужно немедленно прекратить. Все виновные прокуроры должны быть осуждены и потерять свою работу.
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Странная позиция ГБР. Человека обвиняют в умышленном убийстве и еще связке тяжких преступлений и не требуют взять под стражу. Мол суд решит! Таким образом, ГБР полностью расписалось в ничтожности обвинений в отношении Черновол. Дурно пахнет заказухой!
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все рівно посадять-зараз рашисти думають як це зробити
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вони пісяют, але ***** зараз простімуліруйє сільно больно - і вони полізуть на голову. А тут вже чия візьме - зможемо опстояти честь Майдану, чи пов'яжуть усіх, хто в міліцейську опєратівну с'йомку попав на Майдані
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дебилы а это все зеленско рыговские могут только пальцы веером и пугать а как им подсрачник дают сразу кричат мама Рима меня обгадили.... опять и снова.... кто бы на морде клована следы навоза то вытер.... переляканное...
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Не совсем так. Там уже за Вятровича взялись. Этот зео@идофашизм надо прибирать. Надеюсь, это послужит уроком на будущее. Хотя до будущего еще надо добраться, поскольку это еще не конец истории.
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как по мне её оптимизм преждевременный только на цензоре пробежаться по оглавлениям видно что ГБР упорно ,,прощупывает"если не её то хоть кого то подцепить(Вятрович вам в пример)похоже эти цуки скоро не успокоятся.(как то так) Имеем маленькую тактическую победу - я полностью свободна, - Чорновол о суде по избранию ей меры пресечения - Цензор.НЕТ 6862
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Их успокоят. Общественное мнение сейчас играет важную роль. У нас не рф и не Беларусь
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їх простімуліруют із Кремля - кнутом
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А планировалось сразу в кандалы и по этапу?)
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Странная позиция ГБР. Человека обвиняют в умышленном убийстве и еще связке тяжких преступлений и не требуют взять под стражу. Мол суд решит! Таким образом, ГБР полностью расписалось в ничтожности обвинений в отношении Черновол. Дурно пахнет заказухой!
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Квалификация "умышленное убийство" там изначально была абсолютно безграмотной, так что обосрались они прям на старте.
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от ГБР никогда ничем другим и не "пахло".
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Ничего не странная, просто двоевластие в стране,
арсен против.
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Хорошей новостью будет немедленное закрытие против Татьяны и против Вятровича всех дел. А также НЕМЕДЛЕННАЯ ПОЛНАЯ смена руководства ГБР, которые незаконно открывают такие дела, за наши с вами деньги. Это полное беззаконие и безобразие, которое нужно немедленно прекратить. Все виновные прокуроры должны быть осуждены и потерять свою работу.
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Начнем с того, знал ли кто-то о стороже, который кинулся спасать хозяйское добро?
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Уверен,что нужна полная смена лишь руководства ГБР?
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Там должна быть смена не руководства, а всего ГБР в полном составе - хз, как их туда набирали в 2018м, но набрали одних промосковских отбросов по факту.
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"Тим часом продовжується флешмоб слуг "Маю право на помилку". Пам'ятаєте, як вони підписали листа проти створення консультативної ради з бойовиками, розмістили в себе у фейсбуці, а потім почали відкликати підписи й видаляти зі своїх сторінок саму згадку про миттєву сміливість? Так ось зараз деякі з тих рідкісних слуг, які підписали заяву проти політичних репресій і за відставку Бабікова, також... відкликають свої підписи. "Мають право на помилку", а чьо"

Что может сделать реальная оппозиция, имея несколько десятков голосов..........
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Логично, что в таком случае в ответ на путинские преступления должен быть стерт с лица земли ваш кремль, госдума вместе со всеми, кто там работает. Кровь за кровь. Согласен?
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Поводили по мордякам зєбілів інструмєнтом піаніста!
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Как ета свабодна ??? Ето жи страшная убийца невинних людей! У нее должна бить только адна стаття - 15 лет растрела!
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Я таких "оракулів" достатньо бачив і чув. Перелічую хронологічно: комуняк, совкодрочерів, підкацапників, даунецьких-1, ригів та підрижників, даунецьких-2. І кожне з тих худобинок вважало себе "носієм істини". Я ловив кайф, спостерігаючи їхні істерики та висери.
А скільки з них вже подохли - хто від депресняка, хто від воттки, хто від "привєткі-отвєткі" у вікно (не має значення з якого боку). Україна - це живий організм і вміє очищатися від різного лайна та паразитів. Невже ти вважаєш що чимось принципово відрізняєшся від них? Зараз спостерігаю чергові істерики зебілів. Схоже це найтупіша популяція у порівнянні з усім переліченим сміттям.
Скільки би музи не кричали "Лайно смачне!", люди чомусь їм не вірять. І б'ють газетами і капцями. Маневруй зигзугами щоби не потрапити під удар газетою. Fly, stupid fly!
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Я маю свою думку. Якщо тоді подобається срати на кожного, хто не в сфері твого політичного маразму, то це вже до психіатра треба звертатися. Поки не пізно, бо скажених вже не лікують, як танюху. )))
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Ти маєш не думку, а сукупність рефлексів. Навіть не як нижчий примат, а як нижча зоологічна форма. Повторюю: верещання електорального сміття я вже наслухався протягом багатьох років. Тому фіксую лише лейбли та кольори згаданого сміття, але не зміст їхніх висерів.
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P.S. Кудись твої попередні (ж)опуси поділися?
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Черновол сама вам всё объяснила - Очень хорошая новость. Она рассчитывала, что её дело станет катализатором. А тут такой облом. И оказывается нет никакого реванша, и от того, что мы несколько суток поливали всех грязью, хорошо всем.Чао - какао! До новых встреч.
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Дурний ти кацапчику, звик вірити жовтій пресі. Просто зелень вчергове всралася побачивши реакцію народу. Підкреслюю - НАРОДУ, а не "наріду". Усі ініціативи зелені робляться за принципом "перевірки на вошивість". Серанули - почекали - і в кущі: "я не я і дупа не моя".
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Она такое же отношение к революции имеет как и Парашенко, то есть никакого
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Самое прикольное обвинение "Перешкоджання діяльності Партії регіонів,викрадання та мордування..."
Прямо как Сева Кролик зверствовал в Чечне!
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Зє!льона плєсєнь прощупивайєт сітуацію - жопой чувствуйєт шо за любойє огранічєнійє Тані будєт отвєтка. Поетому прі убійствєнних обвінєніях зассалі арєстовивать. Но, нє обольщайємся - іх щас із Крємля будут больно стімуліровать
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ПРИЧЕМ ТУТ ГБР - ПРОСТО ЗЕ ПЫТАЕТСЯ МСТИТЬ ВСЕМ КТО ОГОЛТЕЛО ЕГО ОБВИНЯЛ ВО ВСЕХ ГРЕХАХ ВО ВРЕМЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКИ И ПОСЛЕ . КСТАТИ ПОЭТОМУ ПОРОХА ВОЗНЕНАВИДЕЛИ МНОГИЕ УЧАСТНИКИ ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКИ ГДЕ ИХ ПРАВДАМИ И ОТКРОВЕННОЙ БРЕХНЁЙ ОПУСКАЛ ПОРОХ С ПРЯМОГО КАНАЛА .ЧТО ПОСЕЕШЬ ТО И ПОЖНЕШЬ....
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Что-то она уж слишком заковыристо нагородила со "стержнями", "амёбами" и "нервными системами"...
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от таке питання. Чому за каденції Порошенка всі справи майдану не були до кінця розслідувані і не оголошені вироки винним? ЩО ЗАВАЖАЛО? 5 років було у запасі.
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Питання в іншому - чому реформа правоохоронної системи завалилась, чи завалили, чи саботували..............Вони перемогли реформу і тепер начувайтесь 73% вас ця участь не спасе.
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Дорогі 8% браття і сестриМаємо маленьку тактичну перемогу - я повністю вільна, - Чорновол про суд з обрання їй запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 7492
Зелена Хунта затримала бойового генерала Валерія Шайтанова і звинувачує його у зраді на користь Росіїї
Встанемо усі дружно, на захист українського патріота і доброго товариша гетьмана Петра Порошенка - генерала Шайтанова!
НІ
Політичним Репресіям
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Шановна пані Черновол: можливо, ви маєте рацію, що у амеби "немає антімайданівського стержня". Але такий є у хазяїв амеби: олігархата та московії. Необхідно об'єднання громадянського суспільства з участниками бойових дій та прогресивними журналістами (Портніков, Бутусов, Арестович, Кошкіна та ін.) .Зелені - небезпечні, але боягузи.
Крім того, немає довіри Авакову, Білецькому, Гордону, Наєму, Лещенко.
Тільки об'єднайтеся! Як? Думайте! Все мусить бути по закону.
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если бы не Арсений ( Авакс) .то закрыли бы уже .
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Танька, не верь хитрожопым!
Это их обычная тактика: сподличать, обосраться, ударить с другой стороны.
Наша тактика: сделать так, чтобы во всех сферах жизни вместо хитрожопых были украинцы.
Иначе это будет совсем зебильная страна...
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Татьяна хоч и буйная она и покусать может,но нам сейчас таких и нехватает. А шо там Зверобой, Антоненко?
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Остается только верить в благо.
Меня, конечно все это нервирует, я не был за Зеленского и доверия к его членам власти у меня маловато, но я все равно не могу выступать против власти и вынужден держаться за Зеленых скрепя сердце... Поэтому приходится верить в некое благоразумие власти к судьбе Украины и все же идеи укрепления страны и защиты ее людей как целостного организма восторжествуют. Что поделаешь, приходится вот так всему верить, верить что власть за нас, а не за них.
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Интересно, почему этот поц не вышел из этой коробки януковской, когда выходили все, значит он решил покончить жизнь самостоятельно.
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Да, это любому понятно - этот погибший вертухай пытался напоследок вскрыть сейф с бабками РЫГОВ, но не успел, задохнулся.
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Ну хоть на принудительное лечение на дурку отправьте её, импотены
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