 Маємо маленьку тактичну перемогу - я повністю вільна, - Чорновол про суд з обрання їй запобіжного заходу

Про це вона написала на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Хороша новина - зараз маємо маленьку тактичну перемогу - я з такою статтею, де "вишка", не тільки не в тюрмі, а повністю вільна, якщо не брати до уваги особливі умови карантину", - розповіла вона.
Також вона подякувала всім за підтримку.
"Це була підтримка не мене особисто, а всіх без винятку майданівців і ширше - всіх, у кого є почуття національної гідності", - підкреслила Чорновол.
10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.
арсен против.
Что может сделать реальная оппозиция, имея несколько десятков голосов..........
А скільки з них вже подохли - хто від депресняка, хто від воттки, хто від "привєткі-отвєткі" у вікно (не має значення з якого боку). Україна - це живий організм і вміє очищатися від різного лайна та паразитів. Невже ти вважаєш що чимось принципово відрізняєшся від них? Зараз спостерігаю чергові істерики зебілів. Схоже це найтупіша популяція у порівнянні з усім переліченим сміттям.
Скільки би музи не кричали "Лайно смачне!", люди чомусь їм не вірять. І б'ють газетами і капцями. Маневруй зигзугами щоби не потрапити під удар газетою. Fly, stupid fly!
Прямо как Сева Кролик зверствовал в Чечне!
Зелена Хунта затримала бойового генерала Валерія Шайтанова і звинувачує його у зраді на користь Росіїї
Встанемо усі дружно, на захист українського патріота і доброго товариша гетьмана Петра Порошенка - генерала Шайтанова!
НІ
Політичним Репресіям
Крім того, немає довіри Авакову, Білецькому, Гордону, Наєму, Лещенко.
Тільки об'єднайтеся! Як? Думайте! Все мусить бути по закону.
Это их обычная тактика: сподличать, обосраться, ударить с другой стороны.
Наша тактика: сделать так, чтобы во всех сферах жизни вместо хитрожопых были украинцы.
Иначе это будет совсем зебильная страна...
Меня, конечно все это нервирует, я не был за Зеленского и доверия к его членам власти у меня маловато, но я все равно не могу выступать против власти и вынужден держаться за Зеленых скрепя сердце... Поэтому приходится верить в некое благоразумие власти к судьбе Украины и все же идеи укрепления страны и защиты ее людей как целостного организма восторжествуют. Что поделаешь, приходится вот так всему верить, верить что власть за нас, а не за них.