 Погоджено взаємне звільнення утримуваних осіб на Донбасі, яке має відбутися до Великодня, - спецпредставник ОБСЄ Грау

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау.
"Відповідно до принципової угоди, досягнутої Тристоронньою контактною групою за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, робоча група ТКК з гуманітарних питань погодила сьогодні (14 квітня. - Ред.) деталі взаємного звільнення та обміну утримуваних осіб, пов'язаних із конфліктом на сході України", - заявила вона.
"Взаємне звільнення та обмін відбуватимуться у визначений час перед православним Великоднем", - додала Грау.
Раніше повідомлялося, що Україна очікує від Росії підтвердження про обмін утримуваних осіб, який має відбутися до 17 квітня.
освобождение удерживаемых лиц между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Источник: https://censor.net.ua/n3189155
взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", - заявила она. Источник: https://censor.net.ua/n3189155
Кацапы полностью не при чём.
С*ка, допрыгается зешобла со своими дешевыми шоу...
Опять будешь менять проштрафившихся проституток и таксистов на пойманных агентов ФСБ и убийц украинских солдат?
Общество 15-апр, 03:169 3 114 0
Глава Офиса президента Андрей Ермак несмотря на недовольствие в обществе продолжает подливать масла в огонь, заявляя, что Консультационный совет, в который войдут представители «ЛНР» и «ДНР», будет.
Ермак четко подчеркивает, что процесс формирования и начала работы этого совета не остановлен, а лишь приостановлен в связи с вирусом. Об этом в интервью одному из телеканалов рассказал известный украинский политолог Кирилл Сазонов.
Он отметил, под этот резонанс уволили из СНБО Сергея Сивохо, но он продолжает заниматься так называемой «платформой примирения», но уже в статусе обычного веселого общественника.
Естественно, активная общественность в Украине напряжена и готова, если понадобится, выходить на акции протеста.
По словам Кирилла Сазонова, для того, чтобы как-то утихомирить украинских ветеранов АТО, патриотов в Москве подумывали над тем, чтобы «бросить косточку украинцам, чтобы те успокоились», под видом косточки - обмен пленными, о котором говорили и говорят в Москве и Киеве.
Поэтому внезапно появилось решение об обмене пленными, наших заложников поменять на российских боевиков.
Тогда Зеленский с Ермаком может выйти на брифинг и сказать, что не такая уж плохая Москва и с русскими можно вести диалог ради мира и освобождения пленных.