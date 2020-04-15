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 Суспільство
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Все про:обмін (653) ОБСЄ (2466) Донбас (15744) полонені (796) Грау Хайді (9)

 Погоджено взаємне звільнення утримуваних осіб на Донбасі, яке має відбутися до Великодня, - спецпредставник ОБСЄ Грау

Чергове взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) має відбутися до Великодня, його деталі погоджено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау.

"Відповідно до принципової угоди, досягнутої Тристоронньою контактною групою за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, робоча група ТКК з гуманітарних питань погодила сьогодні (14 квітня. - Ред.) деталі взаємного звільнення та обміну утримуваних осіб, пов'язаних із конфліктом на сході України", - заявила вона.

"Взаємне звільнення та обмін відбуватимуться у визначений час перед православним Великоднем", - додала Грау.

Раніше повідомлялося, що Україна очікує від Росії підтвердження про обмін утримуваних осіб, який має відбутися до 17 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контактна група домовилася про обмін утримуваних осіб найближчим часом. Для визначення нових ділянок розведення сил потрібні подальші зусилля, - Грау

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189155
 
   
 Топ коментарі
 
Дебил блин! Не думай шо все дурные, как зрители Квартала!
Опять будешь менять проштрафившихся проституток и таксистов на пойманных агентов ФСБ и убийц украинских солдат?
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Детали остались неизменными.
освобождение удерживаемых лиц между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Источник: https://censor.net.ua/n3189155
взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", - заявила она. Источник: https://censor.net.ua/n3189155
Кацапы полностью не при чём.
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Кацапы на обмен требуют и убийцу начальника отдела Ровенского СИЗО Ивана Мамчура. Было такое заказное убийство в 2016 году. Довольно громкое.
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Задолбали со своими обменами. Цирк. На роисе ещё наловят
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Которых на роиси наловят менять не будут.
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Но деталей мы вам не сообщим, патамушта кое-кто боится яиц...... не крашеных и тухлых.
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Детали остались неизменными.
освобождение удерживаемых лиц между Украиной и отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Источник: https://censor.net.ua/n3189155
взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины", - заявила она. Источник: https://censor.net.ua/n3189155
Кацапы полностью не при чём.
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Они уже год почти не при чем........ А заложники превратились в удерживаемых лиц.
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Схоже, що Янелох таки ратифікував мінський договорняк єрмака. Як і планувалось, злили по-тихому
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Опять барыг-перевозчиков поменяют на убийц украинцев?
С*ка, допрыгается зешобла со своими дешевыми шоу...
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Дебил блин! Не думай шо все дурные, как зрители Квартала!
Опять будешь менять проштрафившихся проституток и таксистов на пойманных агентов ФСБ и убийц украинских солдат?
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Кацапы на обмен требуют и убийцу начальника отдела Ровенского СИЗО Ивана Мамчура. Было такое заказное убийство в 2016 году. Довольно громкое.
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Невчасно заарештували того Шайтанова ... зараз кацапня виставить нові умови
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Сивохо продолжает контактировать с «Л/ДНР» в качестве клоуна из «Квартала 95»
Общество 15-апр, 03:169 3 114 0

Глава Офиса президента Андрей Ермак несмотря на недовольствие в обществе продолжает подливать масла в огонь, заявляя, что Консультационный совет, в который войдут представители «ЛНР» и «ДНР», будет.

Ермак четко подчеркивает, что процесс формирования и начала работы этого совета не остановлен, а лишь приостановлен в связи с вирусом. Об этом в интервью одному из телеканалов рассказал известный украинский политолог Кирилл Сазонов.

Он отметил, под этот резонанс уволили из СНБО Сергея Сивохо, но он продолжает заниматься так называемой «платформой примирения», но уже в статусе обычного веселого общественника.

Естественно, активная общественность в Украине напряжена и готова, если понадобится, выходить на акции протеста.

По словам Кирилла Сазонова, для того, чтобы как-то утихомирить украинских ветеранов АТО, патриотов в Москве подумывали над тем, чтобы «бросить косточку украинцам, чтобы те успокоились», под видом косточки - обмен пленными, о котором говорили и говорят в Москве и Киеве.

Поэтому внезапно появилось решение об обмене пленными, наших заложников поменять на российских боевиков.

Тогда Зеленский с Ермаком может выйти на брифинг и сказать, что не такая уж плохая Москва и с русскими можно вести диалог ради мира и освобождения пленных.
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предварительно всех обмениваемых заразить короновирусом!
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