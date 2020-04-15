 Погоджено взаємне звільнення утримуваних осіб на Донбасі, яке має відбутися до Великодня, - спецпредставник ОБСЄ Грау

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау.

"Відповідно до принципової угоди, досягнутої Тристоронньою контактною групою за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, робоча група ТКК з гуманітарних питань погодила сьогодні (14 квітня. - Ред.) деталі взаємного звільнення та обміну утримуваних осіб, пов'язаних із конфліктом на сході України", - заявила вона.

"Взаємне звільнення та обмін відбуватимуться у визначений час перед православним Великоднем", - додала Грау.

Раніше повідомлялося, що Україна очікує від Росії підтвердження про обмін утримуваних осіб, який має відбутися до 17 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контактна група домовилася про обмін утримуваних осіб найближчим часом. Для визначення нових ділянок розведення сил потрібні подальші зусилля, - Грау