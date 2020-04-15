 "Час переходити до налагодження діалогу між країнами", - депутат Держдуми щодо заяв про ракету "Вільха"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RT, депутат Держдуми від окупованого Росією Севастополя Дмитро Бєлік заявив, що "настав час переходити до налагодження діалогу між країнами".
"Коли весь світ бореться з пандемією коронавірусу, держави надають допомогу одна одній, українські еліти продовжують марити "війною" з Росією. А директор Павлоградського хімзаводу заявляє, що українська "диво-зброя" може стати серйозною загрозою для Росії. Ця тема вже давно застаріла, час переходити до налагодження діалогу між країнами", - сказав він.
Нагадаємо, раніше директор Павлоградського хімічного заводу Леонід Шиман розповів про модернізовану ракету "Вільха-М".
"У разі нового широкомасштабного наступу РФ за допомогою "Вільхи" ми отримуємо засіб стримування. Путін буде довго думати, чи варто йому знову атакувати Україну і обстрілювати наші міста, як це робили росіяни в 2014-15 роках, знаючи, що удари "Вільхою" можуть бути завдані і по їхніх об'єктах критичної інфраструктури, на кшталт того-таки "Каменського", - сказав Шиман.
Новина про це викликала великий резонанс в російських ЗМІ.
Когда нефть по 32 долл. РФ становится миролюбивой.Первый шаг - вывод деокупация Донбасса.
"- Где и когда с Россией можно вести конструктивный диалог?
- На паперти, когда она будет стоять с протянутой рукой...".
Певно припинення фінансування нашої оборонки було однією з умов фуйла пепед обміном чи ще чимось.
тем более от парашки можно ожидать только нож в спину и "дави их"
як бонус, можемо і віслюка віддати, щоб фйодоровичу не було так сумно
ці "еліти" настільки сильно повязані з вашими (спільне кгбешне та комуняцко-комсомольське минуле, кримінал, бізнес, куми брати свати), що ні про які "грьози" мова не може йти..
Посмотрите кто поставил! И кто работает на этом сайте от кремлеботов!
Мы построили московию, мы ее и уничтожим!
Якщо йому не до вподоби наша Вільха
можимо повісити на каштані