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 "Час переходити до налагодження діалогу між країнами", - депутат Держдуми щодо заяв про ракету "Вільха"

У Держдумі РФ відреагували на слова директора українського Павлоградського хімічного заводу Леоніда Шимана про ракету "Вільха-М".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RT,  депутат Держдуми від окупованого Росією Севастополя Дмитро Бєлік заявив, що "настав час переходити до налагодження діалогу між країнами".

"Коли весь світ бореться з пандемією коронавірусу, держави надають допомогу одна одній, українські еліти продовжують марити "війною" з Росією. А директор Павлоградського хімзаводу заявляє, що українська "диво-зброя" може стати серйозною загрозою для Росії. Ця тема вже давно застаріла, час переходити до налагодження діалогу між країнами", - сказав він.

Нагадаємо, раніше директор Павлоградського хімічного заводу Леонід Шиман розповів про модернізовану ракету "Вільха-М".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Знищити не лише Кримський міст": пропаганда РФ злякалася заяв директора Павлоградського хімзаводу Шимана про ракету "Вільха"

"У разі нового широкомасштабного наступу РФ за допомогою "Вільхи" ми отримуємо засіб стримування. Путін буде довго думати, чи варто йому знову атакувати Україну і обстрілювати наші міста, як це робили росіяни в 2014-15 роках, знаючи, що удари "Вільхою" можуть бути завдані і по їхніх об'єктах критичної інфраструктури, на кшталт того-таки "Каменського", - сказав Шиман.

Новина про це викликала великий резонанс в російських ЗМІ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189152
 
   
 Топ коментарі
 
Эпично обосрался . Слава Украине !
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Тобто кацапи а курсі..
Певно припинення фінансування нашої оборонки було однією з умов фуйла пепед обміном чи ще чимось.
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Основне питання зараз - масове виробництво таких ракет на всіх заводах де тільки можливо. Вдень і вночі робити ці ракети та, головне, навчати військових їх використовувати. Ракети зараз єдине, що може врятувати Україну, але деяки зрадники витрачають останні гроші на усілякі бтр-и та катери. Треба зрозуміти, що зрінятись з рашкою по танках і флоту ми ніколи не зможимо, але підривати їх танки та топити їх катери - запросто!
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В повітрі досить сильно відчувається запах переляку... Бо це та сама "Вільха", яка за невеликої модернізації долетить з Сумщини до Мокші (місто таке, столиця *********, у кілька разів більше від Ерзяні)
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До Москви не долетить... Там тільки "Грім" дістане, і то на межі дальності : від с. Люте на Сумщині - 491 км... А от Білгород, Курськ, порти Ростов-на-Дону, Таганрог, Єйськ, цілком зможуть "переорать"...
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Першим наказом лєбєдєва був наказ про припинення робіт по "Сапсану" (нині "Грім") , а сьогодні на "Грім" бубочка не виділив ні копійки . Таке собі дежавю по януковичу . Тоді було ясно хто такий лєбєдєв , а хто тоді бубочка і таран ?
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І це тільки провели випробовування. А якби було б досить багато у військах, то певно вже б і Крим повернувся.
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пора переходить к налаживанию диалога между странамиИсточник: https://censor.net.ua/n3189152

Когда нефть по 32 долл. РФ становится миролюбивой.Первый шаг - вывод деокупация Донбасса.
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они свою "юралс" и по 20$ продать не могут...
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Не надо нарушить отчетность - сначала Крым, а потом ахметовкая резервация.
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А чого головний долбасятенський резеватор зара не на лугандонії ошивається, а сидить під бандЄрАвцАмі? "Час переходити до налагодження діалогу між країнами", - депутат Держдуми щодо заяв про ракету "Вільха" - Цензор.НЕТ 1862 "Час переходити до налагодження діалогу між країнами", - депутат Держдуми щодо заяв про ракету "Вільха" - Цензор.НЕТ 8293
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Представить,что наши суды и власть смогут осудить Ахметова можно только в фантазиях,а вот по тихому сдать его американскому правосудию, где на него заведено дело - это вполне реально
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Нифига, первым шагом должно быть уход московитов из Крыма
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Я написав тут ще років з п"ять тому:
"- Где и когда с Россией можно вести конструктивный диалог?
- На паперти, когда она будет стоять с протянутой рукой...".
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Тобто кацапи а курсі..
Певно припинення фінансування нашої оборонки було однією з умов фуйла пепед обміном чи ще чимось.
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"... украинские элиты продолжают грезить "войной" с Россией." -- що воно верзе?
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Так, але ж війна з росією вже шостий рік іде на нашій території, а не на території кацапстану.
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Це воно вже перегнуло, а взагалі, щоб не лякалися нашої "еліти", то нехай забирають її собі, якось без неї переживемо.
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Ваша правда, але мене більш бентежить не "еліти", а "продолжают грезить": начебто нам колись кортіло війни з кимось.
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Це вже маніакальний психоз, у них кругом вороги, то Америка, то НАТО, а тепер і Україна.
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директора срочно уволить. как он посмел угрожать самому Путину?
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Может не про вильху а про растущие цены
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"дружить" после того как ограбил это унижение
тем более от парашки можно ожидать только нож в спину и "дави их"
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Судячи з останньої статистики кацаполюбів в Україні десь половина населення. Але є тенденція до зменшення - просто совкодрочери поступово вимирають.
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Для мене особисто після візиту до Оману Ваван Обманський тільки Зрадник!! "Пора переходить к налаживанию диалога между странами", - депутат Госдумы о заявлениях про ракету "Вільха" - Цензор.НЕТ 258
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А вы заметили, что никто больше не задается вопросом: как могло случится такое совпадение, что во время пребывания высшего должностного лица Украины (некто зеленский) в тоже время, в том же месте (Омане) находилось доверенное лицо Путина (некто патрушев), и никто больше не спрашивает зеленую шмарклю: а не было ли у него в Омане тайной встречи со своим куратором?
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Всякий туман розсіюється з вранішнім сонцем.
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Першим підтвердженням того що зе-гнида зрадник була зустріч у Парижі від якою відолікли увагу "справою Шеремета"...
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А що ти хочеш від "кочівників"? Розпитай кацапів, де б вони жить хотіли? Половина почне розповідать про якесь місце, де течуть "молочні річки у кисільних берегах...". А коли спитаєш, чому він цю "молочну річку у кисільних берегах" не робить там, де живе, він очі вилупить і скаже: "Я чо, бальной? Паживу здеся, а ближе к старасти переберусь туда где лучше...". От так і живуть все життя у "срачі". А на старість чи спиваються, чи вже нічого не хочеться, і в тому ж "срачі" і здихають...
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Удивили))) Для козломордых наши хатынки на Донбассе казались хоромами))) А все знают уровень донбасских хатынок относительно всей Украины)
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кацапи, забирайте своїх впопучлєнцев з території України і налагоджуйте з ними діалог "Пора переходить к налаживанию диалога между странами", - депутат Госдумы о заявлениях про ракету "Вільха" - Цензор.НЕТ 2226
як бонус, можемо і віслюка віддати, щоб фйодоровичу не було так сумно
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Недорогі кацапи, це ще Україна не розкрутила Грім-2. Думаю від цього грому у вас буде крутити в гузні день і ніч. "Пора переходить к налаживанию диалога между странами", - депутат Госдумы о заявлениях про ракету "Вільха" - Цензор.НЕТ 8210
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эт что?? если правильно понимать!!то получаетсся что для кацапов директор с ЯЙЦАМИ страшней чем ЯНЕЛОХ без оных!!??(яиц) "Пора переходить к налаживанию диалога между странами", - депутат Госдумы о заявлениях про ракету "Вільха" - Цензор.НЕТ 3602
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Нахрен с Донбасса, нахрен из Крыма, выплата компенсаций и только после того, как сдохнет *****, мы возможно подумаем лет так через сто о налаживании диалога со страной, которая будет на месте нынешней московии.
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Шли годы войны, а у этого морда все шире и шире становилась
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Багато з ким з "української" влади. З єрмаком, венедіктовою, резніковим, який у випадку чого, замість шмигаля- прем'єром? Коломойським. Янелохом, ще в Омані налагодили. Ну і т.д, т.п.
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не удивлюсь, если Бубочка в ближайшее время объявит всеобщее отведение войск, потому как Куйла нервировать нельзя...
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Ця війна триває з московієй 1000 років! Можливо ******* фаза переломна і дуже відповідальна. Ми повинні зробити все, щоб відстояти нашу Україну, заради її майбутнього! Ми їм такі ж "братья", як ірладци до англійців. Слава Україні!
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Ну какая тысяча лет?))) Кто с жабами на болоте тогда воевал?))
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А вы привыкайте кацапы . Вам такие заявления ещё долго придётся слушать ( независимо от того какого цвета в Украине власть , так как у неё нет другого выхода ) . Ну или до тех пор пока не свалите из Крыма и Донбасса. "Пора переходить к налаживанию диалога между странами", - депутат Госдумы о заявлениях про ракету "Вільха" - Цензор.НЕТ 6410 .
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У них когда бабло кончается, когда нефть стоит дешево, они зразу дружить хотят сос всеми, но когда цена за барель поползет в верх они снова вспомнят про ядерный пепел и т.д.
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Якщо кацапи перестають верещать про "неимеющееаналохофф", і починають говорить про "діалог" - значить, починає "підгорять"... Значить, ми на вірному шляху, і потрібно починать насаджувать "вільхові гаї" у степовій зоні Донбасу...
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Ага,Крым назад в Украину,аж по Дон.Дань отдашь за последние триста пятдесят лет,потом можна и выслушать.
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Никаких диалогов с оккупантами быть НЕ МОЖЕТ ,только полное УНИЧТОЖЕНИЕ !!! "Пора переходить к налаживанию диалога между странами", - депутат Госдумы о заявлениях про ракету "Вільха" - Цензор.НЕТ 6317
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Пора переходить к налаживанию диалога между Украиной и странами НАТО
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Сначало вернёте Крым и Донбасс..вот тогда мы ещё подумаем..а пока Ольху вам в сраку, мокши
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Прямая возможность гопнику получить по щщам-лучший способ возвращения к адекватности.
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Да не вопрос,отдаете Крым заберёте своих гоблинов с Лугандона ,компенсирует потери,и будем налаживать😬 Только в таком порядке.
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Який мое бути діалог із скаженою собакою ? Скажену собаку відстрілюють, бо лікувати незнадійно. Тому дохніть там скоріше, орки !
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Нам би ще маленьку ядерну бомбочку, тільки новеньку! А потім можна говорити про "діалог"
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Хороший російський окупант - мертвий російський окупант. Росіян треба відстрілювати на їх території. Для цього треба ще збільшувати дальність ракет. І валити всі їх атомні електростанції, тоді навіть ядерна зброя не потрібна особливо.
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Дистанция до 130 км и массой боеголовки до 250 кг - этого явно недостаточно, чтоб москали "заговорили о мире"! Нужны ракеты с переменным и непредсказуемым курсом полета (против средств ПВО) с дистанцией поражения не менее 750 км (желательно 1200 -1500 км) и массой боеголовки не менее 500 кг, а самое главное нужны ТЕРМОЯДЕРНЫЕ БОЕГОЛОВКИ весом не более 450 кг!
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Нужно ставить на дежурство баллистические ракеты, под прицел брать москву и другие города свинособак.
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украинские элиты продолжают грезить "войной" с Россией. Источник: https://censor.net.ua/n3189152
ці "еліти" настільки сильно повязані з вашими (спільне кгбешне та комуняцко-комсомольське минуле, кримінал, бізнес, куми брати свати), що ні про які "грьози" мова не може йти..
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Кацапы вы наши враги!
Мы построили московию, мы ее и уничтожим!
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наверное отказ Украины в финансировании ракетной программы, это и есть результат секретных переговоров этого засранца, А. Ермака с козаком и дубаи ( не без ведомо конечно нашего клавнокомандующего).
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На хрена нам ваш лживый двуличный , всегда обманный диалог!! Обманывайте лучше своих татаро-монголов!!
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добрий мацкаль
Якщо йому не до вподоби наша Вільха
можимо повісити на каштані
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