 За Програмою президента "Велике будівництво" сучасні дороги прокладають в Івано-Франківскький області, – Голик

Юрій Голик на своїй сторінці у Facebook показав, як триває капітальний ремонт доріг в Івано-Франківській області.

Тут ремонтують регіональну дорогу Р-24 Татарів - Кам'янець-Подільський, що сполучає райони Тернопільської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Саме по цій трасі проходить так звана "Золота підкова Карпат", і розвиток транспортної інфраструктури дуже важливий для туристичної галузі регіону.

Як повідомляє Голик, зараз ремонт триває на 28-30 кілометрах траси між селами Волова та Ільці.

Також в Івано-Франківській області ремонтують регіональну дорогу Р-62 Криворівня-Чернівці в районі села Рівня та сільську дорогу С-090717 Замулинці - Турка.

Згідно з ініційованою Президентом Володимиром Зеленським Національною програмою "Велике будівництво", в поточному році мають бути приведені в порядок 6,5 тисяч кілометрів автодоріг. В пріоритеті - капітальний ремонт, для місцевої влади введено обмеження на ямкові ремонти.

Укравтодор пішов від практики багаторічного ремонту доріг по шматочках. Як заявляв Юрій Голик, першою трасою національного значення, яка буде повністю відремонтована в 2020 році, стане Н-30 Василівка-Бердянськ.