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 Суспільство
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Все про:дороги (887) Голик (95)

 За Програмою президента "Велике будівництво" сучасні дороги прокладають в Івано-Франківскький області, – Голик

Якісні дороги мають бути не тільки на національних трасах, але і в селах та районах.

Юрій Голик на своїй сторінці у Facebook показав, як триває капітальний ремонт доріг в Івано-Франківській області.

Тут ремонтують регіональну дорогу Р-24 Татарів - Кам'янець-Подільський, що сполучає райони Тернопільської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Саме по цій трасі проходить так звана "Золота підкова Карпат", і розвиток транспортної інфраструктури дуже важливий для туристичної галузі регіону.

Як повідомляє Голик, зараз ремонт триває на 28-30 кілометрах траси між селами Волова та Ільці.

Також в Івано-Франківській області ремонтують регіональну дорогу Р-62 Криворівня-Чернівці в районі села Рівня та сільську дорогу С-090717 Замулинці - Турка.

Згідно з ініційованою Президентом Володимиром Зеленським Національною програмою "Велике будівництво", в поточному році мають бути приведені в порядок 6,5 тисяч кілометрів автодоріг. В пріоритеті - капітальний ремонт, для місцевої влади введено обмеження на ямкові ремонти.

Укравтодор пішов від практики багаторічного ремонту доріг по шматочках. Як заявляв Юрій Голик, першою трасою національного значення, яка буде повністю відремонтована в 2020 році, стане Н-30 Василівка-Бердянськ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189151
 
 
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Паны когда едут на горнолыжные курорты не хотят ломать свои машины?
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Хрен доедут.
На границе с Тернопольской областью разрушен мост и никто его не собирается ремонтировать.
Движение перекрыто полностью.
Дальше - в Тернопольской области дорогу регулярно латают, в Хмельницкой области дорог нет вообще, кроме Киев-Черновцы.
Именно по Р-24 движение происходит исключительно по обочинам.
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Дороги в Ивано-Франковской области крайне нужны, в том числе перечисленные в статье. Но дело не в этом. Дело в том, что на дорогах зеля пилит деньги. Выбирают "правильных" подрядчиков, и пилят-пилят-пилят. Поэтому дорожное строительство не останавливается несмотря ни на какой карантин. Есть ли совесть у Голика мне не известно, полагаю, что нет. Но зелю он кормит.
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Ну, Грося тоже докладал, что в Хмельницкой области эта дорога готова.
На деле - только в границах населенного пункта Орынин сделан ремонт.
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На дорогах зеля пилит деньги. Тут что-то вроде симбиоза. Голик - он работал при Порохе - строит дороги, а зеля списывает деньги. МНОГО денег. Оба будут в аду.
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У власти реально слабоумные-это вообще любое госудаство должно делать априори,если оно не хочет быть галимым совком. И приплетать это в ,,заслуги,, вездеобосра*шегося очередное подтверждение начальных слов моего поста.
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