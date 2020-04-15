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 Імпорт електроенергії з РФ скоротився від початку року в 22,8 раза, - "Укренерго"

Імпорт електроенергії в Україну з Росії зменшився в першому кварталі із 34 млн кВт/год до 1,5 млн кВт/год.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

В торгову зону ОЕС України, синхронізовану з енергосистемами Росії, Білорусі та Молдови, в березні надійшло 9,2 млн кВт/год (менше 0,1% від загального виробництва), що у 9 разів менше, ніж у лютому 2020 року.

При цьому, імпорт з Росії зменшився в 22,8 раза (з 34 млн кВт/год до 1,5 млн кВт/год), а з Білорусі – в 6,4 раза (з 48,9 млн кВт/год до 7,7 млн кВт/год).

Імпорт електроенергії з РФ скоротився від початку року в 22,8 раза, - Укренерго 01

Також для забезпечення операційної безпеки в березні імпорт у торговій зоні ОЕС України сумарно обмежували на 99% (з Росії – на 352,8 млн кВт/год, з Білорусі – на 408 млн кВт/год). Загалом у березні на ці дві країни припадає 2% від усього імпорту в Україну.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189150
 
   
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Почему до сих пор не отключили ЛЭП на Крым? Порох бессовестный, торгует на крови.
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А в денежном выражении почему не написали ск. Украина заплатила за весь этот период ( дякуемо, дуже дякуемо пану ХЕР(гер)усу )заодно оценим успехи достижения в финансировании запоребрика в войне в ОРДЛО и оккупации в Крыму
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