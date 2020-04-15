 Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити зміни до Регламенту про особливий механізм розгляду поправок до законопроєктів, - "слуга народу" Фролов

"Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт у другому читанні і в цілому", - повідомив Фролов "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, комітет врахував його редакційну поправку про введення особливої ​​процедури розгляду законопроєктів у другому читанні.

"Ще в серпні-вересні 2019 заклали механізми протидії поправковому спаму. Не ставили ... законопроєкт 1043 для ухвалення його "в цілому", сподіваючись на добру волю депутатів. Але після 16000+ поправок до проєкту про банки у всіх увірвався терпець. Для їх розгляду за чинним Регламентом треба майже 2 роки або 40% всієї каденції Верховної Ради. І ось у четвер, 16 квітня о 13:00 будемо його розглядати", - розповів Фролов.

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Як повідомлялося, законопроєкт "Про внесення змін до регламенту Верховної Ради з протидії зловживанням правами народних депутатів в ході законодавчої процедури" №1043 був зареєстрований в Раді 28 серпня 2019 року і прийнятий у першому читанні 10 вересня минулого року.

Законопроєкт, зокрема, передбачає, що один депутат не зможе реєструвати відповідний проєкт постанови, як це передбачено регламентом зараз. Це буде можливо за ініціативою не менше 150 народних депутатів.

Крім того, законопроєкт пропонує закріпити в регламенті Верховної Ради норму, згідно з якою при розгляді проєкту закону у другому читанні, щоб перейти до обговорення як підтриманих комітетом, так і відхилених поправок, необхідно буде процедурне рішення парламенту - 150 голосів.

Згідно з чинною процедурою, один народний депутат може наполягти на розгляді поправки.

Відповідно до запропонованих змін законопроєкт розглядається за особливою процедурою, якщо до другого читання кількість поданих пропозицій і поправок до нього перевищує в п'ять разів або більше кількість статей проєкту первинного законодавчого акта, але не менше 500 пропозицій / поправок.

Як повідомлялося, до другого читання до законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" народні депутати подали 16 тис. 335 правок, що стало абсолютним рекордом в історії українського парламентаризму.