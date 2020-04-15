 Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити зміни до Регламенту про особливий механізм розгляду поправок до законопроєктів, - "слуга народу" Фролов

"Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт у другому читанні і в цілому", - повідомив Фролов "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, комітет врахував його редакційну поправку про введення особливої процедури розгляду законопроєктів у другому читанні.
"Ще в серпні-вересні 2019 заклали механізми протидії поправковому спаму. Не ставили ... законопроєкт 1043 для ухвалення його "в цілому", сподіваючись на добру волю депутатів. Але після 16000+ поправок до проєкту про банки у всіх увірвався терпець. Для їх розгляду за чинним Регламентом треба майже 2 роки або 40% всієї каденції Верховної Ради. І ось у четвер, 16 квітня о 13:00 будемо його розглядати", - розповів Фролов.
Як повідомлялося, законопроєкт "Про внесення змін до регламенту Верховної Ради з протидії зловживанням правами народних депутатів в ході законодавчої процедури" №1043 був зареєстрований в Раді 28 серпня 2019 року і прийнятий у першому читанні 10 вересня минулого року.
Законопроєкт, зокрема, передбачає, що один депутат не зможе реєструвати відповідний проєкт постанови, як це передбачено регламентом зараз. Це буде можливо за ініціативою не менше 150 народних депутатів.
Крім того, законопроєкт пропонує закріпити в регламенті Верховної Ради норму, згідно з якою при розгляді проєкту закону у другому читанні, щоб перейти до обговорення як підтриманих комітетом, так і відхилених поправок, необхідно буде процедурне рішення парламенту - 150 голосів.
Згідно з чинною процедурою, один народний депутат може наполягти на розгляді поправки.
Відповідно до запропонованих змін законопроєкт розглядається за особливою процедурою, якщо до другого читання кількість поданих пропозицій і поправок до нього перевищує в п'ять разів або більше кількість статей проєкту первинного законодавчого акта, але не менше 500 пропозицій / поправок.
Як повідомлялося, до другого читання до законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" народні депутати подали 16 тис. 335 правок, що стало абсолютним рекордом в історії українського парламентаризму.
Зовсім не слуги народу
Highlander Freeman
@highlander_free
·28 мин
В ДБР відкрили справу «по Голодомору» ініційовану Бужанським.
В'ятровича викликають на допит (увага!!!) «за проведення міжнародного форуму присвяченого 85 роковинам пам'яті жертв Голодомору».
У 2020 році!!
В Незалежній Україні!
Справа по форуму пам'яті жертв Голодомору!
А.С.
Мнения / Общество 14-апр, 23:299 3 086 0
«Я имею право на ошибку», подумал работник химпрома и на мешке с крысиным ядом написал «Сода пищевая».
«Я имею право на ошибку», подумал таксист и всосал поллитра водочки перед сменой.
«Я имею право на ошибку», подумал судья и невиновный сел на 15 лет.
«Я имею право на ошибку», подумал газовщик, и больше в этом доме никто не живёт.
«Я имею право на ошибку», подумала медсестра и вместо 5% глюкозы взяла 40%.
«Я имею право на ошибку», подумал реаниматолог и перепутал гипергликемию с эпилепсией.
«Я имею право на ошибку», подумал ИТРовец на АЭС и …………..
«Я имею право на ошибку», подумал депутат от Слуги Народа и ничего не изменилось.
Потому что, кроме ошибок, он не сделал вообще ничего.
Депутаты, получившие мандаты по ошибке людей, имеющих право ошибаться, яростно отстаивают своё право быть никчемными.
Зелёная слизь давно уже начала гордо декларировать своё ничтoжество.
«Я - дебил», «Я - профан», заявляли чиновники гордо, с вызовом даже.
И восхитительный флешмоб с футболками чуть более чем полностью соответствует своим носителям.
Логика потрясает.
Учителя показали свою некомпетентность. Не один, не два, массово. Позорно и публично.
По логике вещей, надо бы извиниться перед детьми, в головы которых упоённо срут годами профнепригодные учителя.
Перед родителями, которые из года в год оплачивают работу педагогов, допускающих вопиющие ошибки.
По логике вещей, надо бы отправить их как минимум на курсы повышения квалификации.
Но нет. Выходит слизь и отстаивает право каждого быть слизью, получая при этом зарплату и право голоса.
А в особо удачных раскладах - ещё и право законотворчества. Право УПРАВЛЕНИЯ страной.
Вы уже наошибались столько, сколько и Овощу с рыгaми не снилось. У вас что ни день, то рекорд по зашкварам.
И я понимаю, почему вы оправдываете «право на ошибку»: очень некомфортно ощущать себя тупым ипланом среди умных и образованных.
А вот на фоне учителей, переселивших полярных медведей в Антарктику, можно ощущать себя людьми. Не в Атлантиду же переселили? Ну и норм.
Так что не удивили, нет. Просто очень хочется, чтоб вы немножко поняли разницу между ошибкой того, кто учится, и ошибкой того, кто учит.
И ещё пожелать вам хирурга, имеющего право на ошибку.
И такого же патологоанатома потом, который немношк ошибётся так, чтоб ошибку хирурга никто не заметил.
Tanya Adams