 838 апаратів ШВЛ Україна закупить за кошти кредиту ЄІБ, - Степанов

Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Досягнуто домовленості з ЄІБ про використання його кредитних коштів. Переговори провело Міністерство розвитку територій України спільно з Міністерством охорони здоров'я. На ці кошти плануємо закупити 838 апаратів ШВЛ", - сказав він.

При цьому Степанов зазначив, що МОЗ вивчає можливості використання і закупівлі апаратів ШВЛ українського виробництва.

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"Вважаю, що ми повинні розвивати власне виробництво. Є кілька виробників, які зараз в терміновому порядку намагаються запустити виробництво. Ми проводимо тестування з фахівцями - анестезіологами, реаніматологами, щоб ці апарати повністю відповідали потребам. Упевнений: ми знайдемо варіанти, щоб закуповувати апарати ШВЛ саме українського виробництва", - сказав він.

За словами міністра, зараз Україна повністю забезпечена ПЛР-тестами, а також почала виробництво власних ПЛР-тестів.