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 "Говорити про вихід із карантину недоцільно", - міністр охорони здоров'я Степанов

Вихід із карантину можливий тільки після стійкого зниження захворюваності на COVID-19, поки про це говорити недоцільно.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на сьогоднішній антирекорд щодо захворюваності, вважаю, що говорити про вихід з карантину недоцільно. Ми розглядаємо, за яких умов можливий вихід з карантину в Україні, і можу впевнено сказати: це можливо, тільки коли ми будемо бачити стійке зниження захворюваності на COVID-19" , - сказав Степанов.

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За словами міністра, МОЗ аналізує досвід різних країн щодо виходу з карантину, "щоб зробити його максимально комфортним, але тільки після того, коли побачимо, що для цього є можливість у нашій країні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189142
 
   
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Испанка продолжалась два года. Что два года карантинить будем? Не все зарплату министра получают. А кушать всем надо
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как же так зеленский же вещал что нету скачка заболевания и все хорошо
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Скоро соседним странам надоест этот барановирус тогда посмотрим что ты запоешь.
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Не думаю, що Ви праві. В Польщі від завтра обовязкове носіння масок в громадських місцях. Людей штрафують безбожно, хто без потреби ходить чи пересувається на транспорті. Хоча провладна партія ПіС дуже хоче провести вибори в травні, але має критику в свій адрес від опозиції і лікарів.
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Вот после пасхи самое снижение и начнётся!
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А если его, снижения, ещё лет пять не будет? Жрать что будем, если все по домам будут сидеть, олух?
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це те саме щоб це падло висрало, що розвивати медицину недоцільно... Відправили всю країну під домашній арешт щоб прикрити свої товсті сраки і захистити свою челядь...
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Ясно, что "нецелесообразно":
- средний класс ещё дышит;
- свободомыслие пульсирует;
- власть посылают на..;
- остались силы для перемен;
- есть желание бороться.
Недоработочка...
см. "Энергия" - http://maidanfire.blogspot.com/2018/03/blog-post.html
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Хочете продовжувати карантин, хоча це навіть не карантин а самоізоляція, щоб перекласти відповідальність на населення, - вводьте надзвичайне положення, яке заборонить фінустановам і орендарям кошмарити простих людей, які залишилися без засобів існування
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В общем, деньги ещё не освоены, а в эпидемии намечается тенденция к снижению количества новых случаев. Надо срочно усилить запугивание населения.
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