 Німеччина зафіксувала новий антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу - 285

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
Попередній антирекорд за смертями від коронавірусу в країні становив 266 випадків.
Водночас зазначається, що в країні спостерігається спад кількості нових заражень. У вівторок кількість підтверджених випадків зросла на 2486, до 127 583, і це один з найнижчих показників на сьогодні.
Також слід зазначити, що близько 72 600 жителів Німеччини вже вилікувалися від коронавірусу.
Таиландские ученые заявили о новом способе передачи COVID-19
Несмотря на заверения экспертов Всемирной организации здравоохранения о том, что коронавирус не может передаться от тел умерших людей, на днях появились факты, доказывающие обратное.
Об этом передает Fox News.
Так, ученые из Таиланда опубликовали отчет, согласно которому COVID-19 был обнаружен у судебно-медицинского эксперта и медсестры, которые не контактировали с больными, но производили вскрытие тел умерших от инфекции. Позже медик скончался.
Произошло это в одной из больниц столицы Таиланда.
После случившегося и возникли серьезные подозрения, что вирус вполне может передаваться живому от мертвого.
Также отмечается, что заражение произошло 20 марта, когда в стране было мало случаев инфицирования и все они были завозными.
Авторы отчета подчеркнули, что работа с трупами может представлять опасность для сотрудников, поэтому теперь судебно-медицинским работникам предписано принимать меры повышенной защиты, потому как до сих пор доподлинно не известно, каким образом передается COVID-19 и с какой стороны от него можно ждать подвоха.
Напомним, неожиданно для врачей в Ивано-Франковске перед выпиской умер мужчина с коронавирусом.