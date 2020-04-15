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 Німеччина зафіксувала новий антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу - 285

У вівторок у Німеччині було зареєстровано 285 смертей від коронавірусу - це найбільша кількість померлих від COVID-19 за добу від початку епідемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Попередній антирекорд за смертями від коронавірусу в країні становив 266 випадків.

Водночас зазначається, що в країні спостерігається спад кількості нових заражень. У вівторок кількість підтверджених випадків зросла на 2486, до 127 583, і це один з найнижчих показників на сьогодні.

Також слід зазначити, що близько 72 600 жителів Німеччини вже вилікувалися від коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заражених коронавірусом у світі може бути десятки мільйонів, - вчені з Німеччини

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189139
 
 
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А как вам такое...- и рассказывают о каком то "пророднем" КороноВирусе ...

Таиландские ученые заявили о новом способе передачи COVID-19

Несмотря на заверения экспертов Всемирной организации здравоохранения о том, что коронавирус не может передаться от тел умерших людей, на днях появились факты, доказывающие обратное.
Об этом передает Fox News.
Так, ученые из Таиланда опубликовали отчет, согласно которому COVID-19 был обнаружен у судебно-медицинского эксперта и медсестры, которые не контактировали с больными, но производили вскрытие тел умерших от инфекции. Позже медик скончался.
Произошло это в одной из больниц столицы Таиланда.
После случившегося и возникли серьезные подозрения, что вирус вполне может передаваться живому от мертвого.
Также отмечается, что заражение произошло 20 марта, когда в стране было мало случаев инфицирования и все они были завозными.
Авторы отчета подчеркнули, что работа с трупами может представлять опасность для сотрудников, поэтому теперь судебно-медицинским работникам предписано принимать меры повышенной защиты, потому как до сих пор доподлинно не известно, каким образом передается COVID-19 и с какой стороны от него можно ждать подвоха.
Напомним, неожиданно для врачей в Ивано-Франковске перед выпиской умер мужчина с коронавирусом.
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Или такое видео посмотрите ОБРАЩЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГА https://youtu.be/TXA2MB5pR_I где на пальцах рассказывают что такое короновирус и что такое COVID-19 .
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