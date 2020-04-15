 Ляшко про пом'якшення карантину: "Подивимося, що буде через п'ять-сім днів після Великодня"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "НВ".

Відповідаючи на запитання, що має відбуватися в Україні, щоб режим карантину був пом'якшений, Ляшко сказав: "Ми будемо спостерігати за динамікою в країнах Європейського Союзу і пропонувати певні кроки пом'якшення, беручи до уваги ситуацію у нас. Але пом'якшення будуть. Нам би зараз на Великдень дотримуватися всіх умов карантину".

"Подивимося, що буде через п'ять-сім днів після Великодня, коли буде найбільше інфікованих, якщо люди не будуть дотримуватися карантину. А після цього будемо ухвалювати рішення", - додав він.

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За словами Ляшка, якщо люди почнуть масово все порушувати, то у нас може бути величезний сплеск.

"Середній інкубаційний період (коронавірусу. - Ред.) 14 днів. Але симптоми з'являються на п'ятий-сьомий день", - пояснив він.