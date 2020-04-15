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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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Все про:карантин (2884) Великдень (129) Ляшко Віктор (250) COVID-19 (3769) коронавірус (2433)

 Ляшко про пом'якшення карантину: "Подивимося, що буде через п'ять-сім днів після Великодня"

Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що МОЗ буде спостерігати за динамікою в країнах Європейського Союзу і пропонувати певні кроки пом'якшення, беручи до уваги ситуацію у нас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "НВ".

Відповідаючи на запитання, що має відбуватися в Україні, щоб режим карантину був пом'якшений, Ляшко сказав: "Ми будемо спостерігати за динамікою в країнах Європейського Союзу і пропонувати певні кроки пом'якшення, беручи до уваги ситуацію у нас. Але пом'якшення будуть. Нам би зараз на Великдень дотримуватися всіх умов карантину".

"Подивимося, що буде через п'ять-сім днів після Великодня, коли буде найбільше інфікованих, якщо люди не будуть дотримуватися карантину. А після цього будемо ухвалювати рішення", - додав він.

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За словами Ляшка, якщо люди почнуть масово все порушувати, то у нас може бути величезний сплеск.

"Середній інкубаційний період (коронавірусу. - Ред.) 14 днів. Але симптоми з'являються на п'ятий-сьомий день", - пояснив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189136
 
 
 Топ коментарі
 
Прошлой ночью, на меня снизошел дух. Да, технический дух водоканала. Дух сообщил мне, что скорее всего, вдоль этого храма, на глубине полутора метров, замироточила холоднокатаная труба диаметром 150 миллиметров.

Токмо из намерений благих и побуждений праведных, я принял решение раскопать эту трубу дабы отделить зерна от плевел.

Истинно говорю Вам, пришлось вырыть траншею вдоль въезда и входов в данное заведение.
И тут начали происходить дела совершенно непонятные, если не сказать более - бесовские!

В вырытой траншее, был обнаружен снаряд времен второй мировой войны! Представляете?!
Траншея ограждена. Работает МЧС.

Будем внимательно обследовать всю территорию, возможно даже до второго пришествия Христа.
=============================================
P.S. Убедительно просим, представителей всех конфессий, воздержаться от проведения всех массовых мероприятий на период карантина.
Пожалуйста, не превращайтесь в служителей культа.
Храни Вас Господь !
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пару картинок в подтверждение истинности ваших слов Ляшко о смягчении карантина: "Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи" - Цензор.НЕТ 6010

Ляшко о смягчении карантина: "Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи" - Цензор.НЕТ 5742 Ляшко о смягчении карантина: "Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи" - Цензор.НЕТ 4614
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Из Днепра с креативом.

Mykhailo Lysenko з Borys Filatov.
13 год ·

Чудны дела твои, Господи !
Думается мне, что событие произошедшее в это Вербное Воскресение, в одном их храмов расположенных на улице Михаила Аверьяновича Паникахи, не могло не затронуть сердца и души добрых самаритян проживающих в городе Днепр.

Кто не владеет ситуацией, сообщаю: один из служителей культа (не путать с священнослужителями) видимо согласно уставу или штатному расписанию МП, принял решение о проведении массового мероприятия в нарушении постановления городского совета.
В этом мероприятии, произошедшим в это воскресенье, действо заключалось в следующем: служитель культа, при большом собрании людей с использованием одной ложки и одного чана на всех, наполнял уста и ротовые полости благочестивых и кротких мирян.
Одной и той же ложкой, с одной и то же бадьи. 300 человек.


Я не знаю, преподают ли сейчас в духовных семинариях основы гигиены и академминимум о нераспространении инфекций , но то, что руководитель вышеупомянутой обители наплевал на решение городского совета, остается фактом.
Ок.
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Прошлой ночью, на меня снизошел дух. Да, технический дух водоканала. Дух сообщил мне, что скорее всего, вдоль этого храма, на глубине полутора метров, замироточила холоднокатаная труба диаметром 150 миллиметров.

Токмо из намерений благих и побуждений праведных, я принял решение раскопать эту трубу дабы отделить зерна от плевел.

Истинно говорю Вам, пришлось вырыть траншею вдоль въезда и входов в данное заведение.
И тут начали происходить дела совершенно непонятные, если не сказать более - бесовские!

В вырытой траншее, был обнаружен снаряд времен второй мировой войны! Представляете?!
Траншея ограждена. Работает МЧС.

Будем внимательно обследовать всю территорию, возможно даже до второго пришествия Христа.
=============================================
P.S. Убедительно просим, представителей всех конфессий, воздержаться от проведения всех массовых мероприятий на период карантина.
Пожалуйста, не превращайтесь в служителей культа.
Храни Вас Господь !
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пару картинок в подтверждение истинности ваших слов

Ляшко о смягчении карантина: "Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи" - Цензор.НЕТ 5742 Ляшко о смягчении карантина: "Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи" - Цензор.НЕТ 4614
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Филатов молодец, а РПЦешниками давно должны заняться спецслужбы, если они работают в интересах Украины..

Яна Зінкевич / Yana Zinkevych

‼ Російська церква заборонила масові заходи усім своїм парафіям, крім РПЦ в Україні.
Фото документу вже розійшлось по медіа -
https://scontent.fiev22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/92639823_217251053037906_297830761929637888_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQl-j7ULuPcbtMVcgXNeF8yhwloff6BQW8JhaLLUeuWXKJG0w13R0BJ3pvDtckQ8s6A&_nc_ht=scontent.fiev22-2.fna&_nc_tp=6&oh=2ecfd0e4f4d19defdb7cbed7ce2db9ef&oe=5*******

Даний циркуляр був розісланий по території Росії і окупованого Донбасу та Криму.

Жодна РПЦ на території України такого наказу НЕ ОТРИМАЛА.


Багато хто, читаючи заклики священників РПЦ в Україні до парафіян приходити до церков на служіння під час карантину, називав такі дії нераціональними, а подібну поведінку - небезпечною та навіть суїцидальною.
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Проте опублікований документ розставив усе на свої місця:

‼ Росія навмисно використовує ресурси церков РПЦ для дестабілізації ситуації в Україні, для підвищення смертності, для більших витрат бюджету на порятунок людей та колапсу української економіки.


Навіть без посилення бойових дій Кремль знайшов спосіб знищити українців.

Прикриваючись Богом і святістю вони цілеспрямовано кличуть українських вірян на смерть.
Я закликаю кожного громадянина України залишатись вдома, берегти своє здоров'я та не вестись на кремлівські криваві провокації.

Бережіть своє здоров'я та життя! Залишайтесь вдома! Впевнена, що Бог обов'язково почує молитви віруючих без будь-яких посередників.
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я знаю, что будет. Все знают. Ляшко не знает
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Маніпулювання медичною статистикою - наше всьо! Ляшко о смягчении карантина: "Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи" - Цензор.НЕТ 6234
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Выехать из города в село чтобы картошку посадить можно будет, или власть нацелилась на создание голодомора?
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картошку нііззя, тільки в "АТБ" і "Епіцентр"
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Можно но только не раньше Июня значит урожай будем зимой собирать
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Будуть помини, а потім травневі, а потім дєнь пабєди, календарик купі собі.
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а то думает по этому поводу товарищ бе... аваков?...
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а чо ему думать?в италии таки эпидемия пошла на спад
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нет,данные университета джона хоакинса на 14.04.2020

Ляшко про пом'якшення карантину: "Подивимося, що буде через п'ять-сім днів після Великодня" - Цензор.НЕТ 8674

Ляшко про пом'якшення карантину: "Подивимося, що буде через п'ять-сім днів після Великодня" - Цензор.НЕТ 5336
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Ляшко мабуть хотів сказати: "Подивимося якими будуть наслідки Вербної неділі" щоб не палити ЗЄшобло, яке допустило шабаш Мордорського паханату.
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А во Львове одни ангелы живут,они не болеют, могут тоже свободно причащаться.
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Скільки там священників захворіло? Один з УГКЦ і жодного з РКЦ або ПЦУ? Порівняйте з кількістю РПЦ-шних...
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І при чому тут Львів? Я мав на увазі Мордорський паханат всієї України. Може ти побачив українську мову в моєму коменті і подумав що я зі Львова, тоді ти - тупорилий кацапський троль, котрий думає що українська мова може бути лише у Львові.

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Недели через 3-4 после Пасхи можно будет и иудаизм официальной религией сделать. Ляшко про пом'якшення карантину: "Подивимося, що буде через п'ять-сім днів після Великодня" - Цензор.НЕТ 754
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Ну извини что официально указал реальные фамилии твоих работодателей
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Ти коли мені від них зарплатню пренесеш, щуре?
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То ти ще й неписьменне? "руский", мабуть...
Та байдуже. Неси зарплатню, щуре.
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После Пасхи будет всеукраинский отходняк
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Будет всплеск болезни , после чего ещё месяц придёться этот всплеск гасить . Хотел бы я ошибаться.
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