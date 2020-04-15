 У ЗСУ зареєстровано чотири нові випадки захворювання на COVID-19, загалом - 23, - Командування Медсил

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 307 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби, – 47 осіб", - зазначається в повідомленні.

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За добу були підтверджені 4 нові випадки COVID-19: у військовослужбовця Житомирського гарнізону (з 8 квітня перебував на ізоляції у зв'язку з контактом із хворим, 14 квітня госпіталізований, стан здоров'я задовільний), в Одеському гарнізоні (госпіталізований 9 квітня з діагнозом "пневмонія", стан середньої тяжкості), у Вінницькому гарнізоні (з 11 квітня перебував на самоізоляції після контакту з інфікованою людиною, отримує лікування в домашніх умовах, стан здоров'я задовільний) і в Хмельницькому гарнізоні (госпіталізований 7 квітня з діагнозом "підозра на COVID-19", стан здоров'я задовільний).



