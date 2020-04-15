EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України, Здоров'я
  849  2
Матеріали за темою:
Все про:армія (2746) карантин (2884) ЗСУ (527) COVID-19 (3769) коронавірус (2433)

 У ЗСУ зареєстровано чотири нові випадки захворювання на COVID-19, загалом - 23, - Командування Медсил

Станом на 7:00 15 квітня серед військовослужбовців Збройних Сил України підтверджено 23 випадки COVID-19, з них 1 особа одужала і 1 випадок летальний.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 307 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби, – 47 осіб", - зазначається в повідомленні.

Також читайте: У ЗСУ на ізоляції перебуває 227 осіб, нових випадків захворювання на коронавірус не зафіксовано, - Командування Медсил

За добу були підтверджені 4 нові випадки COVID-19: у військовослужбовця Житомирського гарнізону (з 8 квітня перебував на ізоляції у зв'язку з контактом із хворим, 14 квітня госпіталізований, стан здоров'я задовільний), в Одеському гарнізоні (госпіталізований 9 квітня з діагнозом "пневмонія", стан середньої тяжкості), у Вінницькому гарнізоні (з 11 квітня перебував на самоізоляції після контакту з інфікованою людиною, отримує лікування в домашніх умовах, стан здоров'я задовільний) і в Хмельницькому гарнізоні (госпіталізований 7 квітня з діагнозом "підозра на COVID-19", стан здоров'я задовільний).

У ЗСУ зареєстровано чотири нові випадки захворювання на COVID-19, загалом - 23, - Командування Медсил 01
У ЗСУ зареєстровано чотири нові випадки захворювання на COVID-19, загалом - 23, - Командування Медсил 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189134
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
3.14здець ВСУ...Никто там не соблюдаем меры карантина, ходят без масок и т.д.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору