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 Політика України, За кордоном
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Все про:війна (2118) карантин (2884) Путін (16482) Гутерреш (90) Макрон Емманюель (373) COVID-19 (3769) коронавірус (2433)

 Макрон сподівається переконати Путіна підтримати його ініціативу про глобальне припинення вогню через пандемію коронавірусу

Президент Франції Емманюель Макрон розраховує, що президент Росії Володимир Путін найближчим часом підтримає його ініціативу про припинення вогню в усьому світі в умовах пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю радіо France Internationale.

"Я говорив з ним на самому початку, коли виступив з ініціативою. Я не розмовляв з ним, поки не отримав тверде підтвердження від інших лідерів, але поговорю в найближчі кілька годин", - сказав Макрон.

Він додав: "Я думаю, що президент Путін обов'язково погодиться, і коли він дасть згоду, ми зможемо провести таку відеоконференцію і передати цей заклик урочисто, рішуче і ефективно".

Макрон повідомив, що вже дістав підтримку з боку всіх інших постійних членів Ради безпеки ООН: голови КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

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Першим із закликом до всіх країнами світу про припинення вогню у всіх наявних конфліктах 23 березня виступив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189133
 
   
 Топ коментарі
 
Ще один мрійник хоче побачити в очах Путіна мир. Він же тобі скаже, що ні з ким не воює.
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"сможем провести такую видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, решительно и эффективно Источник: https://censor.net.ua/n3189133" а если нет то выразим очередную озабоченность 98 левела
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Яке ж воно наївне та інфантильне. Хай би пожило поряд з злоякісним утворенням, яким керує Хуйло- одразу такі думки розвіялись би.
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Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают,
Но все же постепенно тают.
И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей.. .
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Только круглый идиот может" надеяться убедить Путина". Бедная Франция с таким президентом. Не у нас одних такое горе горькое.
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"сможем провести такую видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, решительно и эффективно Источник: https://censor.net.ua/n3189133" а если нет то выразим очередную озабоченность 98 левела
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Когда будешь торжественно передавать...не забудь салют пуканом пустить...
Без салюта какое торжество??
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Ще один мрійник хоче побачити в очах Путіна мир. Він же тобі скаже, що ні з ким не воює.
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Вот Макрон... он идиот на зарплате у кремлевского мерзавчика, или просто --- полезный идиот?
Конечно же карлик заявит, что "их нигде нет", повы...бывается, а потом "великодушно" согласится --- мы за мир! Все СМИ сколеновстана, и прочих сволочей завоют, как Х...йло установил мир во всем мире, и все с пеной у рта бросятся мерзавца благодарить....
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Кто такой Макрон? Сам /Зеленский позвонил Путину: "Я очень вас прошу "/ а /"Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель".
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Всего за один год в кого он только не превращася, не позавидуешь.
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Яке ж воно наївне та інфантильне. Хай би пожило поряд з злоякісним утворенням, яким керує *****- одразу такі думки розвіялись би.
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Это просто смешно... Сколько раз еще Путин должен сказать на черное белое, чтобы до всех дошло - этому созданию верить нельзя, от слова "совсем", потому что "оно" патологический брехун.
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Макрон в начале своего президентства, довольно резко выступал против х...йла, а потом вдруг мгновенно переобулся в полете... думаю, скорее всего, плешивый карлик предъявил ему какие-то факты из его личной жизни... и учитывая весьма неоднозначно воспринимаемую обществом семейную пару Эмманюэль -- Брижит.... наверное, ему есть что скрывать.... так и оказался на крючке...
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Или компра или деньги или что-то ещё в комплексе, но резкий разворот Макрона сам по себе не произошел бы.
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Такий дорослий хлопчик, а в казочки вірить...
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Таки атрахал Макрону Путин мозг желтыми жилетами. Макрон сподівається переконати Путіна підтримати його ініціативу про глобальне припинення вогню через пандемію коронавірусу - Цензор.НЕТ 8915
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***** такие просьбы только раззадоривают. Так что ждем эскалации.
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звісно ж ху.йло погодиться, "..торжественно, решительно и эффективно"Источник: https://censor.net.ua/n3189133 Більше того, запросить усіх на парад. Але стріляти гобліняки не перестануть а ні в мордорі, а ні будь деінде.
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зебіли, ви вважаєте Макрона дурником?
Та ні - то він вас дурнів розводить.
Яка користь Україні від того т.зв. "припинення вогню"?

Тільки зло - зняття санкцій з паРаші та приєднання України до ОРДЛО на умовах путєна.

Все це дуже потрібно всім ворогам України разом з зе-гнидою та його "соплями урода".
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Как то не верю в патологический идиотизм Макрона. Похоже эта с%ка нас тролит.
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Переконати #уйла може лише 3,14здюля... Ніяки уговори на моцкалів не діють... Давно це пора зрозуміти...
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Макрон оптиміст. Тільки ***** його обдурить, наївного.
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Не забудьте взять с собой Нелоха Миротворцева
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Пиз..ц, вот международных партнеров Бог послал Украине.
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Уажаемый Макрон!!! Вы прикалыаетесь? Не надоело ? Убеждалка не устала Ваша?
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Еще один Зепацифист придурковатый. Теперь не удивляюсь почему Гитлер за неделю оккупировал Францию почти без единого выстрела.
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Я думаю что Макрон не дурак и чисто пиарится миротворцем!
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Смотри осторожно там. Бойся его разозлить...
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