 Макрон сподівається переконати Путіна підтримати його ініціативу про глобальне припинення вогню через пандемію коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю радіо France Internationale.
"Я говорив з ним на самому початку, коли виступив з ініціативою. Я не розмовляв з ним, поки не отримав тверде підтвердження від інших лідерів, але поговорю в найближчі кілька годин", - сказав Макрон.
Він додав: "Я думаю, що президент Путін обов'язково погодиться, і коли він дасть згоду, ми зможемо провести таку відеоконференцію і передати цей заклик урочисто, рішуче і ефективно".
Макрон повідомив, що вже дістав підтримку з боку всіх інших постійних членів Ради безпеки ООН: голови КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.
Першим із закликом до всіх країнами світу про припинення вогню у всіх наявних конфліктах 23 березня виступив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
Отраду старцам подают,
Но все же постепенно тают.
И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей.. .
Без салюта какое торжество??
Конечно же карлик заявит, что "их нигде нет", повы...бывается, а потом "великодушно" согласится --- мы за мир! Все СМИ сколеновстана, и прочих сволочей завоют, как Х...йло установил мир во всем мире, и все с пеной у рта бросятся мерзавца благодарить....
Та ні - то він вас дурнів розводить.
Яка користь Україні від того т.зв. "припинення вогню"?
Тільки зло - зняття санкцій з паРаші та приєднання України до ОРДЛО на умовах путєна.
Все це дуже потрібно всім ворогам України разом з зе-гнидою та його "соплями урода".