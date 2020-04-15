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Все про:ракети (548) Росія (26848) ЗМІ (768)

 Пропаганда РФ злякалася заяв директора Павлоградського хімзаводу Шимана про ракету "Вільха": "Знищити не лише Кримський міст":

Новина про те, що Україна може завдати удару по інфраструктурних об'єктах у Росії, включно з нафтопереробним заводом у Ростовській області, викликала великий резонанс у російських ЗМІ.

У коментарі Цензор.НЕТ директор Павлоградського хімічного заводу Леонід Шиман розповів про модернізовану ракету "Вільха-М", що і стало причиною занепокоєння РосЗМІ.

"У разі нового широкомасштабного наступу РФ за допомогою "Вільхи" ми отримуємо засіб стримування. Путін буде довго думати, чи варто йому знову атакувати Україну і обстрілювати наші міста, як це робили росіяни в 2014-15 роках, знаючи, що удари "Вільхою" можуть бути завдані і по їхніх об'єктах критичної інфраструктури, на кшталт того ж "Кам'янського"", - сказав Шиман.

Саме ці слова директора Павлоградського хімічного заводу викликали таку бурхливу реакцію в російському медіапросторі. Всі як один почали писати: "В Україні припускають завдання ракетного удару по Росії".

Пропаганда РФ злякалася заяв директора Павлоградського хімзаводу Шимана про ракету Вільха: Знищити не лише Кримський міст: 01

Видання "Известия" пише: "Україна може завдати удару по російських об'єктах реактивною системою залпового вогню "Вільха". У кінці новини вони додають: "В Україні неодноразово звучали резонансні заяви про можливість атакувати Росію. Так, у листопаді політолог Тарас Загородній закликав створити ракети, здатні дістати російські АЕС, і вдарити по них, створивши "ядерний вибух".

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"РЕН ТВ" зі свого боку повідомляє, що "Україна заявила про можливість завдати ракетного удару по російському НПЗ". І в кінці також додає: "У липні 2019 року екссекретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляв, що ракети "Вільха" здатні за кілька хвилин знищити Кримський міст.

Однак у липні 2019 року Турчинов говорив не про ракети "Вільха", а про ракети "Нептун".

"Наші крилаті ракети зможуть знищувати військові кораблі РФ будь-якого класу не тільки в Чорному й Азовському морі, а й у портах їхнього базування, а за необхідності, впродовж декількох хвилин знести міст, яким так хизується Росія", - сказав тоді Турчинов.

Пропаганда РФ злякалася заяв директора Павлоградського хімзаводу Шимана про ракету Вільха: Знищити не лише Кримський міст: 02
Пропаганда РФ злякалася заяв директора Павлоградського хімзаводу Шимана про ракету Вільха: Знищити не лише Кримський міст: 03

"Царьград" публікує новину із заголовком: "Знищити не лише Кримський міст: Українській системі залпового вогню знайшли нову ціль у Росії".

Пропаганда РФ злякалася заяв директора Павлоградського хімзаводу Шимана про ракету Вільха: Знищити не лише Кримський міст: 04

"РИА Новости" також не залишилися осторонь і повідомляють: "Директор українського Павлоградського хімічного заводу, що виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо, не відкидає завдання ракетного удару по інфраструктурних об'єктах у Росії, включно з нафтопереробним заводом у Ростовській області".

Крім того, видання зазначає, що Україна "культивує в суспільній свідомості ворожий образ Росії, руйнує століттями сформовану спільність двох народів".

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Пропаганда РФ злякалася заяв директора Павлоградського хімзаводу Шимана про ракету Вільха: Знищити не лише Кримський міст: 05

Аналогічні новини опублікували "РБК" і Национальная служба новостей".

Пропаганда РФ злякалася заяв директора Павлоградського хімзаводу Шимана про ракету Вільха: Знищити не лише Кримський міст: 06
Пропаганда РФ злякалася заяв директора Павлоградського хімзаводу Шимана про ракету Вільха: Знищити не лише Кримський міст: 07

Нагадаємо, раніше в коментарі Цензор.НЕТ директор Павлоградського хімічного заводу Леонід Шиман заявив про те, що держава не виділила фінансування на ПХЗ, який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. А зупинка заводу означатиме зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництва ракет "Вільха".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189132
 
   
 Топ коментарі
 
Не просто ракетного удара, а превентивного удара.
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всё!!!
кирдык мосту!
кацапы, начинайте ссцаться! "Уничтожить не только Крымский мост": пропаганда РФ испугалась заявлений Шимана о ракете "Вільха" - Цензор.НЕТ 8871
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Срутца московиты на раисии это хорошо !
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Не просто ракетного удара, а превентивного удара.
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Причём термоядерного. Говорят Корбан на днях привёз из Израиля б\у, но в хорошем состоянии, мегатонный заряд со склада в Негев. Подарок бывших наших на Песах. И недорого - 250 млн $. Заряд один, поэтому цель надо выбрать тщательно
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всё!!!
кирдык мосту!
кацапы, начинайте ссцаться! "Уничтожить не только Крымский мост": пропаганда РФ испугалась заявлений Шимана о ракете "Вільха" - Цензор.НЕТ 8871
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так уже...памперсов не хватает.но в кацапосми струя какая
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"братская" помощь змучєному мудрому нарідові уже нє за горамі.
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Зеленский уже похерил ракетную программу в рамках Оманской капитуляции.
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Разве что только в соевых фантазиях.
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пёрднул, зебил?
выложи факты что это не так - а то только срать способны...
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Дякую.Сумно. Будемо надіятися, що це не звязано на пряму з закриттям програми. Боротьба з коронавірусом і криза, яка з цим повязана є вагомим фактором в зупинці фінансування оборонної сфери вцілому.
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я теж - кричу - а десь у глибині жевріє надія на краще...
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Да что вы гаварите?! Ниможет этага быть! "Крыза, каранавирус"... Ваша крыза началась с захватом власти малоросами и дегенератами. Бубочке-уклонисту не нужна сильная в военном плане Украина.
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А зачем тогда вообще бороться с этим вирусом, чтобы остаться без армии??? ЗАЧЕМ??? Для рашиков подготовить рабов???
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Свинобот тебя мордою в говно мокнули
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Не знаю кто перднул, а воняет от тебя, лаптеногий.
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Та пусть не очкуют , уже прокацапские керманычи зарубали проект.
Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман

https://censor.net.ua/news/3189132/unichtojit_ne_tolko_krymskiyi_most_propaganda_rf_ispugalas_zayavleniyi_shimana_o_rakete_vlha
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"уже прокацапские керманычи зарубали проект." - а вот нєнадо отбірать заслугі у баригі-мальдівского! Запомнітє - ето всьо дєло рук Порошенка і єво свінарчуков!
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Он жутко раздул штат сотрудников на заводе и теперь им оказалось нечем платить. Одних только директоров около десятка, а уж их замов вообще несчесть, не говоря о мелких ненужных должностях для дочек, племянниц, любовниц, кумов, сватов, детей, внуков и т.д. К примеру есть директор оздоровительного комплекса (бассейн), есть минизаповедник. Госдотаций на бесконечную утилизацию ему не дали, закупки карьерной двухкомпонентной взрывчатки сократились вот и "здравствуй жопа, Новый год!" Шиман пытался шантажировать государство мегаэкологическими и техногенными последствиями нефинансирование утилизации, но не вышло. Теперь он сменил пластинку на закупку вооружений для ВСУ (другая статья доходов)
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Терпение , не надо никого уничтожать . Скоро они сами сожрут друг друга .
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китай уже 50 веков в таком режиме "Уничтожить не только Крымский мост": пропаганда РФ испугалась заявлений директора Павлоградского химзавода Шимана о ракете "Вільха" - Цензор.НЕТ 4734.и уже немало трупов врагов проплыло по янцзы
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Я не пойму. То читала, что власть приостановила производство ракет в Украине, то читала, что ракеты производят и это приоритет, правда это говорит Ермак и ему верить нельзя, а вот работникам завода по производству ракет можно. Такой идет обман кругом наглый, что не понимаешь где правда, а где ложь, голова идет кругом.
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поэтому зеля и уничтожает ракетную программу и завод по производству топлива
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Но до этого Зеля уничтожил твой мозг.
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Зеля действительно уничтожил мозги многим и это истинная правда. Но уничтожить завод топлива для ракет Ольха я думаю он не смог бы,это не его уровень. Он по сути не влияет ни на какие решения в стране,на это есть более взрослые дяди. Он никогда и не был настоящим президентом а лишь подписывал и говорил что ему велели. Так что уничтожить завод он просто не мог, он мог лишь молчать видя как дядьки уничтожают этот завод.
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Очередной бред нашей и кацапской быдловлады для отвлечения внимания от растущих цен на продукты
Вспоминаются времена парашенко, ракеты совковым пускали раз в неделю под визг порохоботов, и с такой же частотой скакали цены, на ВСЁ
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шо такое?у тебя опять цыбуля подорожала?ну дык смотри 95 квартал,и все наладится "Уничтожить не только Крымский мост": пропаганда РФ испугалась заявлений директора Павлоградского химзавода Шимана о ракете "Вільха" - Цензор.НЕТ 155
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А у тебя за поребриком все стабильно?
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у меня до поребрика "Знищити не лише Кримський міст": пропаганда РФ злякалася заяв директора Павлоградського хімзаводу Шимана про ракету "Вільха" - Цензор.НЕТ 4243.а у тебя пограничное состояние,еще не поздно к психоаналитику
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Не надо быть психоаналитиком чтоб понять что у тебя задымление пукана коцап 😅
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я тебе не быть предложил,а обратиться к ним за помощью
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гы улыбнуло!!размечтались кацапы!!чтоб на них и ихнюю мусорную территорию кто то ракеты тратил!!сами загнутся в лучшем случае сопьются на своей безграничной помойке!! "Уничтожить не только Крымский мост": пропаганда РФ испугалась заявлений Шимана о ракете "Вільха" - Цензор.НЕТ 2375 "Уничтожить не только Крымский мост": пропаганда РФ испугалась заявлений Шимана о ракете "Вільха" - Цензор.НЕТ 8528
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Бред полнейший, Украине ничего не мешало за 6 лет нанести удар по обьектам возле границы, есть множество возможностей и без всякой Ольхи.
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всё так, но Петя боялся за свою фабрику.
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почему бред?директор рассказал о потенциальных возможностях.это же не значит,что надо завтра с утра начать воплощать их в жизнь...
современная жизнь на земле-это балланс сдержек и противовесов,дело в том,чтоб иметь возможность адекватного ответа на любую агрессию,и она у нас постепенно появляется "Знищити не лише Кримський міст": пропаганда РФ злякалася заяв директора Павлоградського хімзаводу Шимана про ракету "Вільха" - Цензор.НЕТ 4023 .
об этом и рыдает кацапня в голос.
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Самый понятный язык для пацаков, не то, что мир, дружба, жвачка. Сразу же начинается вой на болотах.
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не люблю такие заголовки. это у россиян оргазм коллективный при новостях в духе "моряки эсминца вмф сша массово подают рапорта об увольнении после пролета миг-100500 над их судном". ни о чем.
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ну так надо вытереть с лица земли ДАП для начала....
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Редкая украинская ракета не долетит до средины кремля (с) Гоголь
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там пво ихнее и таманско кантимировские космические дивизии
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шо ? В Сирии хорошо показали кацапам, чего стоят их "космические дивизии" )
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правильно сказал только теперь путлер может киллеров заслать((
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ЧТО значит "приостановили"....а пЭцекантропы вы о чем???
А учебные стрельбы "Вильхи" прошли успешно в Одесской обл.,буквально неделю-полторы назад, на "думской" писали.
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По программе финансирования 2019 года. В этом году финансирования нет. Когда закончится прошлогодний бюджет, то и не будет ничего.
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та ладно, когда закончится истерия с вирусом (на кот. идут огромные вливания), ВСЕ оборонные программы возобновятся,тем более военный бюджет не сокращался.
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Путинские Ермаки уже отреагировали, - убили ракетную программу, анигилировав ПХЗ.
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РИА НОВОСТИ "...Украина "культивирует в общественном сознании враждебный образ России, разрушает столетиями формировавшуюся общность двух народов". Источник:https://censor.net.ua/n3189132
Фашиствующая Украина - это можно, враждебный образ России - низзя.
"...столетиями формировавшуюся общность двух народов". - абидно как то получается, понимаешь, абидно, а слово братских - где?, амышебратья - где?, мышеодиннарод - где? Монголо-татарский улус всполошился....лошади хана могут отбросить, до срока, копыта.
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Директор завода незамедлительно будет уволен.
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і всюди "на Украине"... Пропоную законодавчо закріпити нові правила українського правопису для тупорилих валянкоголових - правильно писати "На рассєє"!
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На росії кожен директор заводу вибирає цілі для ракетних ударів?
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паРаша в говне? И ЭТО ПРАВИЛЬНО!!! )))))))))))))))
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Хоть у директора завода есть яйца. Зебилы учитесь
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Что, трясешься, россиянин?
Это правильно, трясись… (с)
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Приймаючи до уваги останні події які відбуваються у світі, є очевидним фактом, що максимум на що спроможна росія так це провокувати конфлікти, розпочинати війни, і всі їх лозунги про те яка росія велична держава пустий пшик: оскільки окрім газу і нафти у них нічого немає, а як показали останній події, світ і без нафти росії може обійтись, будь-яких власних технологій у росії немає, тому з коронавірусом вони самі не справляться(у них немає ні належного обладнання ні ліків), переважна більшість росіян, нажаль, це дикі люди яких контролювати можна тільки силою, тому задля того щоб оцей руський народ не зніс їхнього правителя путліра, їм постійно потрібно провокувати зовнішні конфлікти щоб відволікти увагу від своїх внутрішніх, отже оця вся пропоганда не безпідставна та небезпечна саме для України. Після того як руське іго почне вимирати від коронавірусу, воно зрозуміє що їхній цар не такий вже і могучий і не може захистити їх, а отже задля стримування цього іга путлер може активізувати війну проти України саме для того щоб відволікти увагу росіян від внутрішнії проблем(адже їм більше подобається вмирати за руцькій мір а не від коронавірусу), тому оця вся пропогада і є першим дзвіночком.
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Это ссыкло янелох, может только отсосать у кацапа и извиниться что рот полный... а с ним и 73% его поклонников.
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Только прямая угроза гопнику получить по щщам-самый прямой путь к возвращению его адекватности.
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либо память либо аналитика у тя страдают. гопник уже тебя отмудохал (крым).
и ты думаешь что угрозы из лужи где ты лежишь помогут? ну-ну-ну
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для того щоб віддати подібний наказ, головнокомандувач повинен мати стальні яйця, а у зебіла вони взагалі відсутні.
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Пропаганда РФ не испугалась, а ухватилась за еще один повод нагнать истерию, мол, видите, Украина открыто говорит о нанесении ракетных ударов, мы все правильно делаем, пытаясь принудить ее к миру. Так они создают нужное себе общественное мнение, что действия против Украины оправданны.
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Да, и Украина на границе с РФ сосредоточила многотысячные группировки войск, а Ермак готовит поход на Сибирь.
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А шо такоеееее, обосрались, руссишшвайне?
"Знищити не лише Кримський міст": пропаганда РФ злякалася заяв директора Павлоградського хімзаводу Шимана про ракету "Вільха" - Цензор.НЕТ 6915
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Теж мені новина - скажу більше: треба розробляти континентальні ракети і споряджати їх відпрацьованим ядерним паливом яке може забруднити територію Московії на десятки тисячи років, як що урана ракетного немає, кацапи поважають тільки силу Пропаганда РФ злякалася заяв директора Павлоградського хімзаводу Шимана про ракету "Вільха": "Знищити не лише Кримський міст": - Цензор.НЕТ 2944
А так кацпи народжуються вже заляканами що їх болотяний сортір Мосоквію хтось хоче завоювати Пропаганда РФ злякалася заяв директора Павлоградського хімзаводу Шимана про ракету "Вільха": "Знищити не лише Кримський міст": - Цензор.НЕТ 9998
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А чого радіємо? Зевлада скоротила фінансування https://censor.net.ua/news/3188391/finansirovanie_ostanovleno_my_byli_vynujdeny_uvolit_687_chelovek_direktor_proizvodyaschego_raketnoe
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скрепоСМИ только и ждут таких заголовков для своих ватавысеров, ведь для пометасоловьева и киселевТВ это просто клад информационный для накручивания в своих новостях россиян, которые уже до сумашествия воспринимают Украину как гитлеровскую Германию.Лучшая реклама для грозного оружия Украины это его применения против ихтамнетов, т.к. только немеренное колличество 200-х ихтамнетов убедительнее всего покажет нашу мощь.Слава Украине!
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Московиты задохнутся от собственного сероводорода
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Не понимать почему кацапы так в свой рай не хотят?Вы определяйтесь там Вiльха М = рай для кацапа, а иначе вам туда никак.
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А почему такое удивление товарищи? Да, кацапов нужно держать постоянно "в тонусе" и регулярно упоминать о наших ракетах. Пусть вата ерзает и волнуется. Главное не дать зеленым имбицилам остановить финансирование ракетной программы и беречь Коростелева (а по хорошему выделите ему двух сотрудников УДО для охраны).
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Подгорает, это хорошо. Надеюсь кацапы скоро перестанут писать про "общность двух народов".
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ну шо искандеры ...ха-ха!
теперя смеётся -Вільха Пропаганда РФ злякалася заяв директора Павлоградського хімзаводу Шимана про ракету "Вільха": "Знищити не лише Кримський міст": - Цензор.НЕТ 7318
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Павлоградский химический завод купил ванну для SPA-процедур за 40 тысяч евро бюджетных денег

https://censor.net.ua/news/324255/pavlogradskiyi_himicheskiyi_zavod_kupil_vannu_dlya_spaprotsedur_za_40_tysyach_evro_byudjetnyh_deneg
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Критические объекты инфрастуктуры - это Кремль и усадьбы всяких ротенбергов.
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Ахаха)) Знатно пригоріло на роїсі) Коротше, коли кримнашистський міст упаде - підорахи скажуть, що це ми ракетою його знищили)
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