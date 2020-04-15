 Пропаганда РФ злякалася заяв директора Павлоградського хімзаводу Шимана про ракету "Вільха": "Знищити не лише Кримський міст":

У коментарі Цензор.НЕТ директор Павлоградського хімічного заводу Леонід Шиман розповів про модернізовану ракету "Вільха-М", що і стало причиною занепокоєння РосЗМІ.

"У разі нового широкомасштабного наступу РФ за допомогою "Вільхи" ми отримуємо засіб стримування. Путін буде довго думати, чи варто йому знову атакувати Україну і обстрілювати наші міста, як це робили росіяни в 2014-15 роках, знаючи, що удари "Вільхою" можуть бути завдані і по їхніх об'єктах критичної інфраструктури, на кшталт того ж "Кам'янського"", - сказав Шиман.

Саме ці слова директора Павлоградського хімічного заводу викликали таку бурхливу реакцію в російському медіапросторі. Всі як один почали писати: "В Україні припускають завдання ракетного удару по Росії".







Видання "Известия" пише: "Україна може завдати удару по російських об'єктах реактивною системою залпового вогню "Вільха". У кінці новини вони додають: "В Україні неодноразово звучали резонансні заяви про можливість атакувати Росію. Так, у листопаді політолог Тарас Загородній закликав створити ракети, здатні дістати російські АЕС, і вдарити по них, створивши "ядерний вибух".

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"РЕН ТВ" зі свого боку повідомляє, що "Україна заявила про можливість завдати ракетного удару по російському НПЗ". І в кінці також додає: "У липні 2019 року екссекретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляв, що ракети "Вільха" здатні за кілька хвилин знищити Кримський міст.

Однак у липні 2019 року Турчинов говорив не про ракети "Вільха", а про ракети "Нептун".

"Наші крилаті ракети зможуть знищувати військові кораблі РФ будь-якого класу не тільки в Чорному й Азовському морі, а й у портах їхнього базування, а за необхідності, впродовж декількох хвилин знести міст, яким так хизується Росія", - сказав тоді Турчинов.





"Царьград" публікує новину із заголовком: "Знищити не лише Кримський міст: Українській системі залпового вогню знайшли нову ціль у Росії".

"РИА Новости" також не залишилися осторонь і повідомляють: "Директор українського Павлоградського хімічного заводу, що виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо, не відкидає завдання ракетного удару по інфраструктурних об'єктах у Росії, включно з нафтопереробним заводом у Ростовській області".

Крім того, видання зазначає, що Україна "культивує в суспільній свідомості ворожий образ Росії, руйнує століттями сформовану спільність двох народів".

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Аналогічні новини опублікували "РБК" і Национальная служба новостей".





Нагадаємо, раніше в коментарі Цензор.НЕТ директор Павлоградського хімічного заводу Леонід Шиман заявив про те, що держава не виділила фінансування на ПХЗ, який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. А зупинка заводу означатиме зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництва ракет "Вільха".