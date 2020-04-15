 Пропаганда РФ злякалася заяв директора Павлоградського хімзаводу Шимана про ракету "Вільха": "Знищити не лише Кримський міст":

У коментарі Цензор.НЕТ директор Павлоградського хімічного заводу Леонід Шиман розповів про модернізовану ракету "Вільха-М", що і стало причиною занепокоєння РосЗМІ.
"У разі нового широкомасштабного наступу РФ за допомогою "Вільхи" ми отримуємо засіб стримування. Путін буде довго думати, чи варто йому знову атакувати Україну і обстрілювати наші міста, як це робили росіяни в 2014-15 роках, знаючи, що удари "Вільхою" можуть бути завдані і по їхніх об'єктах критичної інфраструктури, на кшталт того ж "Кам'янського"", - сказав Шиман.
Саме ці слова директора Павлоградського хімічного заводу викликали таку бурхливу реакцію в російському медіапросторі. Всі як один почали писати: "В Україні припускають завдання ракетного удару по Росії".
Видання "Известия" пише: "Україна може завдати удару по російських об'єктах реактивною системою залпового вогню "Вільха". У кінці новини вони додають: "В Україні неодноразово звучали резонансні заяви про можливість атакувати Росію. Так, у листопаді політолог Тарас Загородній закликав створити ракети, здатні дістати російські АЕС, і вдарити по них, створивши "ядерний вибух".
"РЕН ТВ" зі свого боку повідомляє, що "Україна заявила про можливість завдати ракетного удару по російському НПЗ". І в кінці також додає: "У липні 2019 року екссекретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляв, що ракети "Вільха" здатні за кілька хвилин знищити Кримський міст.
Однак у липні 2019 року Турчинов говорив не про ракети "Вільха", а про ракети "Нептун".
"Наші крилаті ракети зможуть знищувати військові кораблі РФ будь-якого класу не тільки в Чорному й Азовському морі, а й у портах їхнього базування, а за необхідності, впродовж декількох хвилин знести міст, яким так хизується Росія", - сказав тоді Турчинов.
"Царьград" публікує новину із заголовком: "Знищити не лише Кримський міст: Українській системі залпового вогню знайшли нову ціль у Росії".
"РИА Новости" також не залишилися осторонь і повідомляють: "Директор українського Павлоградського хімічного заводу, що виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо, не відкидає завдання ракетного удару по інфраструктурних об'єктах у Росії, включно з нафтопереробним заводом у Ростовській області".
Крім того, видання зазначає, що Україна "культивує в суспільній свідомості ворожий образ Росії, руйнує століттями сформовану спільність двох народів".
Аналогічні новини опублікували "РБК" і Национальная служба новостей".
Нагадаємо, раніше в коментарі Цензор.НЕТ директор Павлоградського хімічного заводу Леонід Шиман заявив про те, що держава не виділила фінансування на ПХЗ, який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. А зупинка заводу означатиме зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництва ракет "Вільха".
кирдык мосту!
кацапы, начинайте ссцаться!
выложи факты что это не так - а то только срать способны...
А вот реалии:
По словам директора ПХЗ, государство прекратило финансирование, что грозит остановкой завода и всей ракетной отрасли.
А вот реалии:
По словам директора ПХЗ, государство прекратило финансирование, что грозит остановкой завода и всей ракетной отрасли.
Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман
https://censor.net.ua/news/3189132/unichtojit_ne_tolko_krymskiyi_most_propaganda_rf_ispugalas_zayavleniyi_shimana_o_rakete_vlha
Ага..
Вспоминаются времена парашенко, ракеты совковым пускали раз в неделю под визг порохоботов, и с такой же частотой скакали цены, на ВСЁ
современная жизнь на земле-это балланс сдержек и противовесов,дело в том,чтоб иметь возможность адекватного ответа на любую агрессию,и она у нас постепенно появляется .
об этом и рыдает кацапня в голос.
А учебные стрельбы "Вильхи" прошли успешно в Одесской обл.,буквально неделю-полторы назад, на "думской" писали.
Фашиствующая Украина - это можно, враждебный образ России - низзя.
"...столетиями формировавшуюся общность двух народов". - абидно как то получается, понимаешь, абидно, а слово братских - где?, амышебратья - где?, мышеодиннарод - где? Монголо-татарский улус всполошился....лошади хана могут отбросить, до срока, копыта.
Это правильно, трясись… (с)
и ты думаешь что угрозы из лужи где ты лежишь помогут? ну-ну-ну
А так кацпи народжуються вже заляканами що їх болотяний сортір Мосоквію хтось хоче завоювати
теперя смеётся -Вільха
https://censor.net.ua/news/324255/pavlogradskiyi_himicheskiyi_zavod_kupil_vannu_dlya_spaprotsedur_za_40_tysyach_evro_byudjetnyh_deneg