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 Політика України, Здоров'я
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 Найближчим часом в Україну надійдуть ІФА-тести, які показують наявність або відсутність імунітету до коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

У зв'язку з масовим поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 найближчим часом в Україну надійдуть ІФА-тести, які показують наявність або відсутність імунітету в людини.

Про це в інтерв'ю НВ повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Ляшко зазначив, що колективний імунітет формується профілактикою.

"Колективний імунітет, який формується через хворобу, - це середньовічний колективний імунітет. Порятунок для нас - винахід вакцини. 80% людей перехворіють коронавірусом у легких формах. Багато з них навіть не помітять, що вони ним хворіли", - зазначив Ляшко.

Ляшко уточнив, що днями читав статтю одного американця, де він пише, що безсимптомних хвороб не буває. Головний санлікар вважає, що є такі симптоми, на які люди не звертають уваги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одним з елементів виходу з карантину буде тестування на антитіла, - Ляшко

Ляшко розповів, що нещодавно зустрічався з представниками однієї приватної лабораторії.

"І я попросив їх, щоб вони приєдналися до нас у питаннях дослідження сформованого імунітету в українців. Найближчим часом в Україну надійдуть ІФА-тести, які показують наявність або відсутність імунітету. І якщо в нас у маленьких населених пунктах був великий спалах, то можна буде досліджувати, у кого з’явився імунітет, у кого ні", - пояснив Ляшко.

За його словами, це може бути одним із варіантів виходу з карантину, коли ми дозволимо проводити ці тести щодо наявності (у населення. - Ред.) імунітету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продуктовим ринкам знову заборонено працювати під час карантину, - головний санлікар Ляшко

Ляшко допускає, що пом'якшення карантину в Україні може бути після 24 квітня за умови дотримання карантину на Великдень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189129
 
 
 Топ коментарі
 
До людей все равно не дойдут. Все украдут зеленые крысы.
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"... в ближайшие дни прибудут самолеты, самолеты, самолеты, самолеты - сотни! тысячи! миллионы! - самолетов, самолетов, самолетов..."

(клоун оманский, 2010 г.)
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Тоже будете впаривать людям их по 500гр ж.ды прокляты?
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Вам же ВОЗ сказало, что у части переболевших иммунитет к ковиду не возникнет.
Зачем эти тесты?
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Иммунитет означает, то человек переболел и медицина на нем не нажилась ? В таком случае государство обосновано будет сдирать упущенную выгоду на основании результатов этих тестов.
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надо просто както деньги украсть
вот и придумивают что купят тести потом супер тести
а сами себе мерси покупают дома
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Наверное для выявления потенциальных доноров и изготовления сыворотки. Вроде как решили применять и этот метод лечения.
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До людей все равно не дойдут. Все украдут зеленые крысы.
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"... в ближайшие дни прибудут самолеты, самолеты, самолеты, самолеты - сотни! тысячи! миллионы! - самолетов, самолетов, самолетов..."

(клоун оманский, 2010 г.)
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И сколько за этот тест вы будете стричь бабла?
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И что? Что вы зеленые скоты с этими тестами делать то будете?
От этого теста может быть толк только при массовой проверке...узнать какой процент населения имеет иммунитет...и на основании этого предпринимать те или иные действия...
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Почему все заявы неуважаемого пана Ляшко в будущем времени.Вот когда поступят эти ИФА тесты, тогда об этом и докладывайте. Или боится , что какой-то жулик из власти раньше его пропиарится на этом ?
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Зеленая власть копирует российскую власть. Когда достижений никаких нет, то приходится все рассказывать в будущем времени-достигнем, завезем, закупим и т.д.
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Здорово! Хотела бы проверить таким тестом свой иммунитет Но я так понимаю, проверять тестом, если что, может только врач, а не в домашних условиях
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Где-то я уже слыхал - "В ближайшее время..."

Близится время светлых годов,
клич пионера пионера "Всегда будь готов!"

Мы пионерами шутили, что потому в СССР так много алкашей, что они девиз "Всегда будь готов!" помнят долго, но с какого-то момента начинают превратно его понимать. В ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты, которые показывают наличие или отсутствие иммунитета к коронавирусу, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3465
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Тоже будете впаривать людям их по 500гр ж.ды прокляты?
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Развезут еще из аэропорта в багажниках на частных машинах
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Что толку от этих тестов если в Украине тестируют или блатных или посмертно
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По Фрейду-пока не сделают прививки от короны мы будем вас гнобить воровать и заражать
барановирусом. А потом скажем это не мы это вирус виноват.
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Новая схема для воровства бабла. Он говорил с частной кампанией... . Нахрен.тратить бюджет Украины на этот вымысел? Вы **** эти деньги народу отдайте, тогда и иммунитет будет.
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Для особливо обдарованих із криками "всьопрапалазечмо": ви , *****, читати вмієте ?!!! Там чорним по білому написано, що ТЕСТИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ !!! Не для визначення хвороби !

("І я попросив їх, щоб вони приєдналися до нас у питаннях дослідження сформованого імунітету в українців. Найближчим часом в Україну надійдуть ІФА-тести, які показують наявність або відсутність імунітету. І якщо в нас у маленьких населених пунктах був великий спалах, то можна буде досліджувати, у кого з'явився імунітет, у кого ні", - пояснив Ляшко.
За його словами, це може бути одним із варіантів виходу з карантину, коли ми дозволимо проводити ці тести щодо наявності (у населення. - Ред.) імунітету.)Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3189129
Розумна людина розуміє, що це інструмент для науковців в дослідженнях коронавірусу. А вам, аби насрати велику купу лайна.
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А, що якщо виявлено IgG - то не вказує на формування імунітету?
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То вказує, що у людини є вірус. А імунітет і вірус, це різні речі. Я не фахівець, але гугл Вам відповість на Ваше запитання.
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А антитіла класу G виробляють ельфи, блін! Як у вас все просто. Тож, щоб трішки додати перцю у ваше "просте й зрозуміле" життя я вас відправлю перечитати ту цитату, яку ви самі навели.
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Імунітет. Але у кожної людини різний рівень імунітету. Я розумію, що ці тести для виявлення антитіл, - в кого більше, тим краще працює імунна система. Але, як я вже писав, це специфічні тести.
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Взрыв 17сентября вирусного центра в Новосибирске, где были штаммы оспы и коронавируса COVID-19 читайте все, кацапы виноваты в заражении 100пудов.
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Не понял!
Говорили же вроде что есть уже три разных типа этой болячки, иммунитет от какого?
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