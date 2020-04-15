 Найближчим часом в Україну надійдуть ІФА-тести, які показують наявність або відсутність імунітету до коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Про це в інтерв'ю НВ повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
Ляшко зазначив, що колективний імунітет формується профілактикою.
"Колективний імунітет, який формується через хворобу, - це середньовічний колективний імунітет. Порятунок для нас - винахід вакцини. 80% людей перехворіють коронавірусом у легких формах. Багато з них навіть не помітять, що вони ним хворіли", - зазначив Ляшко.
Ляшко уточнив, що днями читав статтю одного американця, де він пише, що безсимптомних хвороб не буває. Головний санлікар вважає, що є такі симптоми, на які люди не звертають уваги.
Ляшко розповів, що нещодавно зустрічався з представниками однієї приватної лабораторії.
"І я попросив їх, щоб вони приєдналися до нас у питаннях дослідження сформованого імунітету в українців. Найближчим часом в Україну надійдуть ІФА-тести, які показують наявність або відсутність імунітету. І якщо в нас у маленьких населених пунктах був великий спалах, то можна буде досліджувати, у кого з’явився імунітет, у кого ні", - пояснив Ляшко.
За його словами, це може бути одним із варіантів виходу з карантину, коли ми дозволимо проводити ці тести щодо наявності (у населення. - Ред.) імунітету.
Ляшко допускає, що пом'якшення карантину в Україні може бути після 24 квітня за умови дотримання карантину на Великдень.
Зачем эти тесты?
вот и придумивают что купят тести потом супер тести
а сами себе мерси покупают дома
(клоун оманский, 2010 г.)
От этого теста может быть толк только при массовой проверке...узнать какой процент населения имеет иммунитет...и на основании этого предпринимать те или иные действия...
Близится время светлых годов,
клич пионера пионера "Всегда будь готов!"
Мы пионерами шутили, что потому в СССР так много алкашей, что они девиз "Всегда будь готов!" помнят долго, но с какого-то момента начинают превратно его понимать.
барановирусом. А потом скажем это не мы это вирус виноват.
("І я попросив їх, щоб вони приєдналися до нас у питаннях дослідження сформованого імунітету в українців. Найближчим часом в Україну надійдуть ІФА-тести, які показують наявність або відсутність імунітету. І якщо в нас у маленьких населених пунктах був великий спалах, то можна буде досліджувати, у кого з'явився імунітет, у кого ні", - пояснив Ляшко.
За його словами, це може бути одним із варіантів виходу з карантину, коли ми дозволимо проводити ці тести щодо наявності (у населення. - Ред.) імунітету.)Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3189129
Розумна людина розуміє, що це інструмент для науковців в дослідженнях коронавірусу. А вам, аби насрати велику купу лайна.
Говорили же вроде что есть уже три разных типа этой болячки, иммунитет от какого?