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 Суспільство, За кордоном
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 За добу в РФ виявлено 3 388 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість заражених перевищила 24,5 тис.

За останню добу в Росії зафіксували 3388 нових випадків зараження коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Telegram-каналі російського оперативного штабу з контролю і моніторингу поширення інфекції.

За останню добу в Росії підтверджено 3388 нових випадків коронавірусу в 65 регіонах, зафіксовано 28 летальних випадків. Вперше діагнози поставлені в Чукотському і Ненецькому автономних округах. За добу в Росії повністю одужали 292 людини.

- Москва - 1774

- Московська область - 272

- Мурманська область - 137

- Санкт-Петербург - 130

- Ленінградська область - 108

- Республіка Комі - 97

- Республіка Інгушетія - 56

- Смоленська область - 51

- Нижньогородська область - 47

- Володимирська область - 45

- Тульська область - 45

- Тверська область - 42

- Чеченська Республіка - 41

- Курська область - 31

- Республіка Марій Ел - 27

- Пермський край - 27

- Івановська область - 25

- Калузька область - 25

- Краснодарський край - 24

- Хабаровський край - 23

- Брянська область - 22

- Ставропольський край - 20

- Республіка Башкортостан - 20

- Ульяновська область - 18

- Тюменська область - 18

- Астраханська область - 17

- Новосибірська область - 17

- Пензенська область - 16

- Ханти-Мансійський АО - 15

- Чуваська Республіка - 13

- Кіровська область - 13

- Ярославська область - 12

- Свердловська область - 12

- Липецька область - 11

- Красноярський край - 11

- Костромська область - 9

- Удмуртська Республіка - 8

- Воронезька область - 7

- Карачаєво-Черкеська Республіка - 7

- Саратовська область - 7

- Ямало-Ненецький АО - 7

- Республіка Саха (Якутія) - 7

- Псковська область - 6

- Ростовська область - 6

- Курганська область - 6

- Республіка Бурятія - 6

- Республіка Хакасія - 6

- Калінінградська область - 5

- Республіка Дагестан - 5

- Бєлгородська область - 4

- Республіка Карелія - ​​4

- Приморський край - 4

- Республіка Калмикія - 3

- Челябінська область - 3

- Алтайський край - 3

- Вологодська область - 2

- Омська область - 2

- Республіка Крим - 2

- Ненецький автономний округ - 1

- Волгоградська область - 1

- Оренбурзька область - 1

- Кемеровська область - 1

- Сахалінська область - 1

- Чукотський АТ - 1

Також за даними російського оперштабу, в окупованому Севастополі виявлено один випадок зараження коронавірусом.

"Всього на сьогоднішній день в Росії зареєстровано 24 490 випадків коронавірусу в 84 регіонах. За весь період зафіксовано 198 смертей, одужали 1986 осіб", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Масок немає, а як противірусне дають цибулю, - Полозов розповів про боротьбу з коронавірусом у СІЗО "Лефортово", де утримують українських політв'язнів

Раніше президент Росії Володимир Путін розповів про погіршення ситуації з коронавірусом в країні. Він уточнив, що хвороба у пацієнтів стає важкою, а до територій з підвищеними ризиками належить Москва, Підмосков'я і міста-мільйонники. За словами глави держави, у разі необхідності для боротьби з інфекцією потрібно залучити кошти Міністерства оборони.

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Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російська окупаційна адміністрація Криму приховує реальні дані щодо захворюваності на коронавірус на півострові.

За її словами, офіційно в Криму повідомили про 28 випадків коронавірусу і близько 200 госпіталізованих з підозрою. При цьому на півострові більшості осіб, які контактували з інфікованими пацієнтами, не проводили тести на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189128
 
   
 Топ коментарі
 
Как то пох. Хай хоч всі повиздихають, аби до нас не перлись.....
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2 774 ???? не порядок!!!!! Круглые числа должны быть! У них под обнуление все подтягиваться должно! Вон тестов ровно 1 400 000 сделали!
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2 774 ???? не порядок!!!!! Круглые числа должны быть! У них под обнуление все подтягиваться должно! Вон тестов ровно 1 400 000 сделали!
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Данные обновили! Уже 1 500 000 РОВНО
Цензор. Зачем давать заведомо лживую информацию о кацапии? Там уже в разы больше и больных и умерших. Давая такую статистику редактора принимают лож от кацапии.
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Как то пох. Хай хоч всі повиздихають, аби до нас не перлись.....
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В рашке сделано 1,6 млн тестов а в Украине продолжают делать по 2,5-3 тыс. в сутки.
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Не 1.6..... ровно 1.4.......

https://www.worldometers.info/coronavirus/
Только Вы этому верите? Не стоит. Как и статистике Китая.
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Гунько тупой, есть вещи кроме тестов, которые отражают реальное положение вещей. Это, например, количество умерших или количество нуждающихся в реанимации. Так вот в Украине нет пока пандемии. Дело в том, что мы уже две недели были на карантине, когда путлер ваш ***** объявил каникулы, и все нарассеяне принялись гулять, бухать и веселиться
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Желаю этому ничтожному сброду сдохнуть всем!
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За сутки в РФ выявлено 2 774 новых случая, а в США столько же умерло. Кошмар.
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Когда наступит пик заболевших в РФ, тогда надо идти в атаку на Донбасс!!! Лучшего момента не будет для освобождения своих территорий!!!
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Пик заболевших в РФ и Украине будет синхронизирован с пиком в Украине.
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пнх кремлебот! у вас в РФ будет все хуже в миллион раз!!!
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по прогнозам пик в Украине будет, через пару дней ближайших! А в РФ только все начинается!
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Прогноз гисметео?
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Действительно, как это журналисты не туда смотрят? Берут сводки за вчерашний день, как тут уже некоторые сказали.
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Пусть это звучит цинично, но чем больше рашку затянет в воронку вируса, тем меньше у них останется сил на войну с нами. Не мы эту войну начали.
И на парад нужно рашке выйти всем составом
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Який там коронавірус! То в них побєдобєсіє розпочалося, - сезонне явище.
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Данные брехня ! Смотрел видики с километровыми очередями скорой .не успевают принимать и это только в макцве . да и вообщем хрен с ними - чтопосеяли то и пожнут .идиёты
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Ясно. А теперь все эти циферки по регионам умножьте на 100 и получите реальную картинку.
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И это не может не радовать! Расеяне, так держать! Даешь 10000 смертей от коронавируса ежедневно! А ведь можно еще и подсобить, "заминировать" эту и др. больницы. Такое телефонное "минирование" из Украины обойдется в десяток-другой грн, каждому кто позвонит , но нанесет ущерба экономике агрессора на многие млн. деревянных.
Украинцы, звоним на расейку и "минируем"!!!
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Апрель 15. 2020. В рашке около 25.000, новых за сутки - 3.400
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Навіть не уявляю, де той чукча зустрів вірус.
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Двое на руднике "Купол" добывающем золото. Как я понял там люди со всего мира золото копают.
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Новость ПОЗИТИВНАЯ За добу в РФ виявлено 2 774 нові випадки захворювання на COVID-19. Загальна кількість заражених перевищила 21,1 тис. - Цензор.НЕТ 287особенно учитывая,что цифры эти можно смело умножать на ДЕСЯТЬ а то и на ДВАДЦАТЬ , За добу в РФ виявлено 2 774 нові випадки захворювання на COVID-19. Загальна кількість заражених перевищила 21,1 тис. - Цензор.НЕТ 9997так глядишь и нашим ракетам в дело не придётся вступать . За добу в РФ виявлено 2 774 нові випадки захворювання на COVID-19. Загальна кількість заражених перевищила 21,1 тис. - Цензор.НЕТ 6652
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Хорошо бы в Тюмени, и где там у них ещё нефть добывают!
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