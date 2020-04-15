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 Економіка
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 Енергетику довели до кризи адміністративний тиск і непрофесіоналізм, - Тімченко

Адміністративний тиск і ручне регулювання енергоринку спричинили кризу в галузі, що призвела до зупинки енергетичних підприємств.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час пресбрифінгу, повідомляє Обозреватель.

Гендиректор ДТЕК підкреслив, що системна криза в енергогалузі, що триває з минулого року, призвела до розбалансування енергосистеми України. Ручне регулювання ринку, непродумані рішення, відсутність координації галузі повністю дестабілізували роботу всіх вугільних підприємств.

За його словами, через безконтрольний імпорт електроенергії з Росії та Білорусі знизилася затребуваність вітчизняної електроенергії і, як наслідок, знизився обсяг споживаного вугілля на станціях. У результаті генерувальні та вуглевидобувні підприємства зазнають величезних збитків і змушені призупиняти роботу.

"На складах ТЕС і шахт накопичено понад 2,9 млн тонн незатребуваного вугілля. В країні призупинена робота майже 30 вугільних шахт, у простої перебуває понад 40 тис. осіб. Збиток теплової генерації за останні пів року становить 3,1 млрд грн. Усі ТЕС працюють нижче за мінімальний склад, майже 50% співробітників перебуває в простої", – зазначив Тімченко.

Він також повідомив, що з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики "Павлоградська", "Добропільська", "Курахівська", а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює орієнтовно 22 800 осіб.

Нагадаємо, раніше Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості в зверненні до президента заявила про колапс в електроенергетиці та закликала вжити невідкладних заходів для виведення галузі з кризи.

Зі свого боку народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що криза в енергетиці спровокована діями глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за пів року знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнував вітчизняний енергетичний комплекс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189126
 
   
 Топ коментарі
 
Непрофессионализм - это отличительный яркий кричащий признак сегодняшней власти Украины.
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Непрофессионализм - это отличительный яркий кричащий признак сегодняшней власти Украины.
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Енергетику до кризи довело мишебратство. Мишебратство - яскрава ознака нинішньої влади.
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Непрофесіоналізм це ще пів біди - з цим ще можна було б якось змиритись. А от що робити з цілеспрямованою підривною діяльністю проти України яку вже відкрито веде нинішня влада? Тим більше що вони навіть не стараються приховати звідки і ким вона контролюється і керується!
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Кем только не управляется наша власть... Кем угодно и где угодно.) А мириться с непрофесстонализмом -это гибельно. Врач непрофессионал вас угробит, учитель - угробит вашу психику, юрист вас посадит в тюрьму без причины и т.д. Непрофессионалы -это серьезная опасность для страны и каждого украинца, тем более у нас президент - непрофессионал.
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18 вересня Герус пролобіював поправку в закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", яка дозволила імпорт електроенергії з країн, що не входять до Європейського енергоспівтовариства. За його версією, імпорт мали здійснювати з Білорусі, проте 1 жовтня компанія "Юнайтед Енерджі" почала імпорт електроенергії з РФ. Факт початку імпорту електроенергії з Росії підтвердили в НЕК "Укренерго". Експерти пов'язують компанію "Юнайтед Енерджі" із олігархом Ігорем Коломойським.
Раніше в РФ підтвердили, що Україна стала експортувати електроенергію з Росії після 4-річної перерви. Энергетику довели до кризиса административное давление и непрофессионализм, – Тимченко - Цензор.НЕТ 6960
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А хто поправки в вносив що уможливили імпорт дешевої російської електрики? Энергетику довели до кризиса административное давление и непрофессионализм, – Тимченко - Цензор.НЕТ 2531
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а чего это Ахметка вдруг начал так нервничать?
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А чего Ахметке нервничать то?Ему денег на 100 жизней хватит.А вот Вам стоит напрячься
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Суки бабло просят с бюджета или хотят тарифи на электроенергию поднять плю за транспортировку будут брать
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Атомные станции сжигают топливо и кричат, что нет денег на закупку, а тепловые остановились и придерживают уголек?!
Похоже на какую-то мутку.
Пусть атомные снизят мощность, а Ахметов пусть сжигает свой уголь.
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Мальованный "патриот", когда пойдут скоро веерные отключения, будешь в темноте рассуждать сам с собой о мутке. А о формировании цены на э/э и баланс АЭС и тепловых станций тебе вообще нет смысла пояснять.
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Бедняга Ахметка поиздержался прикупив в 2019 году за 200 лямов евриков особнячок на Лазурном берегу.
А то что он с 2015 года вез через паРашку уголек из Лугандона, никого не парило.
Он же так распинался об необходимости энергорынка в Украине. Только в его понимании энергорынок это когда он выставляет любые цены (он же монополист) а все ему безпрекословно платят.
А тут внезапно все его хотелки обломали экспортом 0,5-1,0% от общего количества энергии.
Но тем не менее он умудрялся продавать украинцам свою эл.энергию на 75% дороже, чем продавал ее в ЕС. Да и сейчас цена эл.энергии в Украине в ЧЕТЫРЕ раза выше чем в ЕС. Рынок говорите...
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