 Енергетику довели до кризи адміністративний тиск і непрофесіоналізм, - Тімченко

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час пресбрифінгу, повідомляє Обозреватель.

Гендиректор ДТЕК підкреслив, що системна криза в енергогалузі, що триває з минулого року, призвела до розбалансування енергосистеми України. Ручне регулювання ринку, непродумані рішення, відсутність координації галузі повністю дестабілізували роботу всіх вугільних підприємств.

За його словами, через безконтрольний імпорт електроенергії з Росії та Білорусі знизилася затребуваність вітчизняної електроенергії і, як наслідок, знизився обсяг споживаного вугілля на станціях. У результаті генерувальні та вуглевидобувні підприємства зазнають величезних збитків і змушені призупиняти роботу.

"На складах ТЕС і шахт накопичено понад 2,9 млн тонн незатребуваного вугілля. В країні призупинена робота майже 30 вугільних шахт, у простої перебуває понад 40 тис. осіб. Збиток теплової генерації за останні пів року становить 3,1 млрд грн. Усі ТЕС працюють нижче за мінімальний склад, майже 50% співробітників перебуває в простої", – зазначив Тімченко.

Він також повідомив, що з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики "Павлоградська", "Добропільська", "Курахівська", а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює орієнтовно 22 800 осіб.

Нагадаємо, раніше Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості в зверненні до президента заявила про колапс в електроенергетиці та закликала вжити невідкладних заходів для виведення галузі з кризи.

Зі свого боку народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що криза в енергетиці спровокована діями глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за пів року знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля та електроенергії остаточно зруйнував вітчизняний енергетичний комплекс.