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 Політика України
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Все про:ПР (991) Чорновол Тетяна (165) Євромайдан (708) Закревська Євгенія (67) ДБР (1049) Бабіков (34)

 "Справа Чорновол" потрібна для того, щоб просунути позицію захисту Януковича про "майдан як держпереворот", - Закревська

Захист і сім'ї Героїв Небесної Сотні очікують офіційної заяви Управління у справах Майдану ДБР щодо спотворення хронології подій 18 лютого 2014 року, оскільки всупереч заяві пресслужби ДБР, на момент подій біля офісу Партії регіонів вже почалося побиття протестувальників у Маріїнському парку і велася стрілянина по протестувальниках з боку ВР і "Беркута".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала адвокатка сімей Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР на офіційному сайті розміщує ОСЬ ЦЕ:

"Відповідно до матеріалів кримінальних проваджень та встановленої хронології подій, розстріли на Майдані та прилеглих вулицях у м. Києві 18.02.2014 розпочалися після підпалу офісу "Партії регіонів" (С) ДБР.

Дуже цікаво, ким саме (яким органом досудового розслідування, конкретним підрозділом, слідчою групою) і в яких кримінальних провадженнях таку цікаву хронологію встановлено. І хто ці провадження розслідував і коли. Бо взагалі-то до того, як неадвокат неянуковича небабіков не став першим заступником директора ДБР, це була позиція захисту Януковича. І саме таку "хронологіію подій" обстоювали його адвокати, обгрунтовуючи "державний переворот". А об'єктивна картина геть інша... На момент подій на Липській вже почалося побиття протестувальників в Маріїнському парку, велась стрільба по протестувальникам з боку ВВ і Беркуту, використовувались нештатні спецзасоби, відірвані руки, розбиті голови, простріляні очі... Все це саме 18-го лютого, навіть якщо ми не берем попередні дати почалося раніше", - заявила Закревська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це переслідування не тільки Тані, а це переслідування української боротьби за незалежність під час Майдану", - Яценюк підтримав Чорновол

"Цікава також позиція з приводу встановленої "хронології подій 18-го лютого" Управління у справах Майдану ДБР - того самого ,яке ЄДИНЕ із слідчих управлінь виведено з-під підпорядкування неадвоката Януковича Олександра Бабікова.
- Чи погоджуються вони з такою хронологією?
- Чи спростовують її?
- Хто окрім слідчих управління у справах Майдану в ДБР має в розпорядженні відповідні матеріали проваджень, щоб робити такі висновки і надавати таку інформацію пресс-службі?
Чекаємо разом із потерпілими публічну позицію з цього приводу.

Цікава позиція процесуальних керівників у справах Майдану з цього приводу? Саме для цього потрібна була "Справа Чорновол"? Щоб просунути позицію захисту Яника про "майдан як державний переворот" на новий рівень і закріпити її на рівні конкретного вироку? Так пан, Бабіков?"- резюмувала Закревська.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чорновол обґрунтовано підозрюється в умисному вбивстві Захарова, - в.о. голови ДБР Соколов. ВIДЕО

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Справа Чорновол потрібна для того, щоб просунути позицію захисту Януковича про майдан як держпереворот, - Закревська 01
Справа Чорновол потрібна для того, щоб просунути позицію захисту Януковича про майдан як держпереворот, - Закревська 02
Справа Чорновол потрібна для того, щоб просунути позицію захисту Януковича про майдан як держпереворот, - Закревська 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189125
 
   
 Топ коментарі
 
После карантина первым делом Зе будут гнать. Он обманул своих избирателей - не для этого его выбирали.
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Госпереворот состоялся в мае 2019 года, когда вопреки Конституции была распущена Верховная Рада.
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После карантина первым делом Зе будут гнать. Он обманул своих избирателей - не для этого его выбирали.
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Зеленский себя дискредитировал с первых 3-х месяцев своего правления. А Майдан никогда не станет госпереворотом, как бы рыганальники и бандит Янукович не хотели. Чтобы это вообразить нужно очень много выпить, а украинцы столько не пьют.)
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когда Яныку и его банде вместе с Бибиковым Бабиковым ублюдком засунуть через анал прямо в гланды кол... а вы что подумали??!!! когда даже их покойников выкопают в Ростове из могилок и привезут прах в Украину и над прахом проведут Анафему предадут вечным ПРОКЛЯТИЯМ... а это будет никто и никоггда Яныку не простит Грехи против собственного народа.. хоть лоб пробьет с секте РПЦ МП а толку нуль... Вселенский Патриарх не признает за Яныком причастия и исповеди от слова вообще ибо нет от него покаяния на ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ УКРАИНСКОМ СУДЕ.. боится ******.. Бибиковых Бабиковых посадят или повесят или расстреляют в зависимости какая мера наказания будет на тот момент в Украине.. у нас надо вводить как при Сталине ПОЛНОЕ ПОРОЖАЕНИЕ В ПРАВАХ ЧТОБЫ ДАЖЕ ДВОРНИКОМ НЕ МОГ РАБОТАТЬ НЕ ТО ЧТО ЗАМ ГЛАВЫ ГБР!!!! и очень скоро ждите адукаты Дьявола Путина и Яныка...бумеранга дешевые подстилки и проститутки.. только "пейсатые" в Украине могут галиматью втирать Украине как торжество закона и справедливости "Рабов Египту" ждут увлекательные путешествия по миру...ох и доиграетесь ублюдки на свою же головку.. ой доиграетесь вернее уже к этому открыли путь....а в Израиле между прочим от ВАШЕЙ победы начались Беды именно в Израиле поняли сразу какого идиота из Квартала выбрали себе "жиденький 73%" избиратель..... непотриб брехло тупой еще тупее и наглое...и строит из себя крутого пацана в памперсах... вы бы луше сопли на ЕГО роже вытерли...
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Вот поэтому карантин будут затягивать до осени
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Возглавивший при Зе ГБР адвокат Яныка станет долларовым миллионером после этого дельца.
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интересная версия...
а если окажется, что это совсем не так!
что будем делать?
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А яка інша причина кримінальної справи проти Чорновол саме за Майдан? Хотіли б саме Чорновол посадити - могли б за корупцію з Пашинським справу порушити - резонансу було б в рази менше і суспільство б за Чорновол тоді не вступилося б...
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а що вас дивує? вова і вся його ******* *нових ліц* то є вірними нащадкими овоча
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Такої брехливої,продажної влади України і її призначенців не було за всі роки незалежності. Цинізм,брехня, продажність,"а какая разніца", піар зрада--це основні засади цієї влади.
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Чєсть, совєсть і прінципіальность на хлєп нє намажеш і в карман нє паложиш! Мудрий нарід знав що робить тоді, тож найдьот в сібє сіли тєрпєть сєйчас.
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На мудрый народ - начхать.
Речь идёт о вменяемых 10-15% населения, которые, очевидно, станут жертвами террора, если зелёная банда добьётся своих целей.
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Госпереворот состоялся в мае 2019 года, когда вопреки Конституции была распущена Верховная Рада.
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Так это и был ГОСПЕРЕВОРОТ только который пошел не туда.
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Государственный переворот - это замена конституционного органа власти неконституционным.
В 2014-м году, после бегства президента и кабинета министров, страной продолжила руководить законно избранная Верховная Рада.
В 2019-м году Верховная Рада была распущена вопреки Конституции. К тому же это сделал человек, регистрация которого в качестве кандидата в президенты была незаконна, поскольку нарушила статью 9-ю закона "О выборах Президента Украины".
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значит не хотели чтобы узнали, кто убивал и давал приказы на майдане, а прчему? може сывочоле чего-то не договаривало? боялось на себя и сосвинников выйти?
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Пійшла інформаційна атака фашистської раборосії по Україні, а можливо щось більше.
Все таки Ракетна програма України для них як кість у горлі, а для нас це питання треба ставити в пріорітеті !
"Справа Чорновол" потрібна для того, щоб просунути позицію захисту Януковича про "майдан як держпереворот", - Закревська - Цензор.НЕТ 4065 Вон
"Справа Чорновол" потрібна для того, щоб просунути позицію захисту Януковича про "майдан як держпереворот", - Закревська - Цензор.НЕТ 4934
Вони цитують цей пост - https://censor.net.ua/ua/news/3188391/finansuvannya_zupyneno_my_buly_zmusheni_zvilnyty_687_osib_dyrektor_zavodu_scho_vyroblyaye_raketne_palyvo
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