EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  6188  60
Матеріали за темою:
Все про:ПР (991) Чорновол Тетяна (165) Євромайдан (727) Закревська Євгенія (68) ДБР (1049) Бабіков (34)

 "Справа Чорновол" потрібна для просування позиції про "майдан як держпереворот", - Закревська

Захист і сім'ї Героїв Небесної Сотні очікують офіційної заяви Управління у справах Майдану ДБР щодо спотворення хронології подій 18 лютого 2014 року, оскільки всупереч заяві пресслужби ДБР, на момент подій біля офісу Партії регіонів вже почалося побиття протестувальників у Маріїнському парку і велася стрілянина по протестувальниках з боку ВР і "Беркута".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала адвокатка сімей Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР на офіційному сайті розміщує ОСЬ ЦЕ:

"Відповідно до матеріалів кримінальних проваджень та встановленої хронології подій, розстріли на Майдані та прилеглих вулицях у м. Києві 18.02.2014 розпочалися після підпалу офісу "Партії регіонів" (С) ДБР.

Дуже цікаво, ким саме (яким органом досудового розслідування, конкретним підрозділом, слідчою групою) і в яких кримінальних провадженнях таку цікаву хронологію встановлено. І хто ці провадження розслідував і коли. Бо взагалі-то до того, як неадвокат неянуковича небабіков не став першим заступником директора ДБР, це була позиція захисту Януковича. І саме таку "хронологіію подій" обстоювали його адвокати, обгрунтовуючи "державний переворот". А об'єктивна картина геть інша... На момент подій на Липській вже почалося побиття протестувальників в Маріїнському парку, велась стрільба по протестувальникам з боку ВВ і Беркуту, використовувались нештатні спецзасоби, відірвані руки, розбиті голови, простріляні очі... Все це саме 18-го лютого, навіть якщо ми не берем попередні дати почалося раніше", - заявила Закревська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це переслідування не тільки Тані, а це переслідування української боротьби за незалежність під час Майдану", - Яценюк підтримав Чорновол

"Цікава також позиція з приводу встановленої "хронології подій 18-го лютого" Управління у справах Майдану ДБР - того самого ,яке ЄДИНЕ із слідчих управлінь виведено з-під підпорядкування неадвоката Януковича Олександра Бабікова.
- Чи погоджуються вони з такою хронологією?
- Чи спростовують її?
- Хто окрім слідчих управління у справах Майдану в ДБР має в розпорядженні відповідні матеріали проваджень, щоб робити такі висновки і надавати таку інформацію пресс-службі?
Чекаємо разом із потерпілими публічну позицію з цього приводу.

Цікава позиція процесуальних керівників у справах Майдану з цього приводу? Саме для цього потрібна була "Справа Чорновол"? Щоб просунути позицію захисту Яника про "майдан як державний переворот" на новий рівень і закріпити її на рівні конкретного вироку? Так пан, Бабіков?"- резюмувала Закревська.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чорновол обґрунтовано підозрюється в умисному вбивстві Захарова, - в.о. голови ДБР Соколов. ВIДЕО

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Справа Чорновол потрібна для просування позиції про майдан як держпереворот, - Закревська 01
Справа Чорновол потрібна для просування позиції про майдан як держпереворот, - Закревська 02
Справа Чорновол потрібна для просування позиції про майдан як держпереворот, - Закревська 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189125
 
   
 Топ коментарі
 
Госпереворот состоялся в мае 2019 года, когда вопреки Конституции была распущена Верховная Рада.
 показати весь коментар
 
Зеленский себя дискредитировал с первых 3-х месяцев своего правления. А Майдан никогда не станет госпереворотом, как бы рыганальники и бандит Янукович не хотели. Чтобы это вообразить нужно очень много выпить, а украинцы столько не пьют.)
 показати весь коментар
 
После карантина первым делом Зе будут гнать. Он обманул своих избирателей - не для этого его выбирали.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
После карантина первым делом Зе будут гнать. Он обманул своих избирателей - не для этого его выбирали.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский себя дискредитировал с первых 3-х месяцев своего правления. А Майдан никогда не станет госпереворотом, как бы рыганальники и бандит Янукович не хотели. Чтобы это вообразить нужно очень много выпить, а украинцы столько не пьют.)
 показати весь коментар
 
 
та зеленскому насрать на избирателей он преследует личние амбиции
 показати весь коментар
 
когда Яныку и его банде вместе с Бибиковым Бабиковым ублюдком засунуть через анал прямо в гланды кол... а вы что подумали??!!! когда даже их покойников выкопают в Ростове из могилок и привезут прах в Украину и над прахом проведут Анафему предадут вечным ПРОКЛЯТИЯМ... а это будет никто и никоггда Яныку не простит Грехи против собственного народа.. хоть лоб пробьет с секте РПЦ МП а толку нуль... Вселенский Патриарх не признает за Яныком причастия и исповеди от слова вообще ибо нет от него покаяния на ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ УКРАИНСКОМ СУДЕ.. боится ******.. Бибиковых Бабиковых посадят или повесят или расстреляют в зависимости какая мера наказания будет на тот момент в Украине.. у нас надо вводить как при Сталине ПОЛНОЕ ПОРОЖАЕНИЕ В ПРАВАХ ЧТОБЫ ДАЖЕ ДВОРНИКОМ НЕ МОГ РАБОТАТЬ НЕ ТО ЧТО ЗАМ ГЛАВЫ ГБР!!!! и очень скоро ждите адукаты Дьявола Путина и Яныка...бумеранга дешевые подстилки и проститутки.. только "пейсатые" в Украине могут галиматью втирать Украине как торжество закона и справедливости "Рабов Египту" ждут увлекательные путешествия по миру...ох и доиграетесь ублюдки на свою же головку.. ой доиграетесь вернее уже к этому открыли путь....а в Израиле между прочим от ВАШЕЙ победы начались Беды именно в Израиле поняли сразу какого идиота из Квартала выбрали себе "жиденький 73%" избиратель..... непотриб брехло тупой еще тупее и наглое...и строит из себя крутого пацана в памперсах... вы бы луше сопли на ЕГО роже вытерли...
 показати весь коментар
 
 
Вот поэтому карантин будут затягивать до осени
 показати весь коментар
 
 
Возглавивший при Зе ГБР адвокат Яныка станет долларовым миллионером после этого дельца.
 показати весь коментар
 
 
скорее пеплом.. оно шестерка и не понимает.... адвокатов очень часто просто находят повешенными с заведенными за спину рукаи в наручниках... как там в кинокомедии..
как говаривал один мой знакомый.... "Справа Чорновол" потрібна для того, щоб просунути позицію захисту Януковича про "майдан як держпереворот", - Закревська - Цензор.НЕТ 2040 (подставляейте адвокат) "Справа Чорновол" потрібна для того, щоб просунути позицію захисту Януковича про "майдан як держпереворот", - Закревська - Цензор.НЕТ 8210 ОН СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ...... "Справа Чорновол" потрібна для того, щоб просунути позицію захисту Януковича про "майдан як держпереворот", - Закревська - Цензор.НЕТ 9063
 показати весь коментар
 
интересная версия...
а если окажется, что это совсем не так!
что будем делать?
 показати весь коментар
 
А яка інша причина кримінальної справи проти Чорновол саме за Майдан? Хотіли б саме Чорновол посадити - могли б за корупцію з Пашинським справу порушити - резонансу було б в рази менше і суспільство б за Чорновол тоді не вступилося б...
 показати весь коментар
 
 
а що вас дивує? вова і вся його ******* *нових ліц* то є вірними нащадкими овоча
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А сколько в его команде порохорыгов? И оно удивляется падению рейтинга
 показати весь коментар
 
Такої брехливої,продажної влади України і її призначенців не було за всі роки незалежності. Цинізм,брехня, продажність,"а какая разніца", піар зрада--це основні засади цієї влади.
 показати весь коментар
 
 
Чєсть, совєсть і прінципіальность на хлєп нє намажеш і в карман нє паложиш! Мудрий нарід знав що робить тоді, тож найдьот в сібє сіли тєрпєть сєйчас.
 показати весь коментар
 
 
На мудрый народ - начхать.
Речь идёт о вменяемых 10-15% населения, которые, очевидно, станут жертвами террора, если зелёная банда добьётся своих целей.
 показати весь коментар
 
 
Госпереворот состоялся в мае 2019 года, когда вопреки Конституции была распущена Верховная Рада.
 показати весь коментар
 
 
Абсолютно не тогда. Это произошло в 2010г.,когда Яник, придя к власти вскоре изменил Конституцию и выборы по ней не проводили. Поэтому он весь срок был нелегетимным. Зе выбирался по Конституции которая была в 2014 и по которой мы живём,Но то,что это недоразумение воспользовалось всё дозволенными законами для власти,, то это факт. Кстати происхождение олигархов происходило по этой причине.Мы живём в узаконенном преступном государстве. Сегодня молодые импотенты придя к власти этим пользуются и пытаются превратить общество с авторитарным управлением,причём это делают очень откровенно. Зе со своим стадом слуг пытается воссоздать совок,только в значительно худшей редакции.К сожалению это пока запрос нашего общества, раз такое выбрали. Отсюда вопрос: Зеля вас обманул или вы обманули самих себя. Цитируя вашего идола *думай Те*.
 показати весь коментар
 
Вы к кому обращаетесь вообще ? Меня Зеля никак не мог обмануть, потому что я его изначально считал и считаю негодяем и мошенником. А если Антоненко и Кузьменко убиты в заключении, то Зеленский - ещё и преступник, по статье "Умышленное убийство".
 показати весь коментар
 
.Безусловно не к вам в том ракурсе в котором вы восприняли.По вашем многочисленным постам мы по одной стороны баррикад .Зеленский для меня ничтожество и преступник и далеко не только пример Антоненко,Также как и вам за 5 месяцев до выборов возмутило,что это убогое собралось баллотироваться. Я говорил о дате госпереворота и хотел выразить,что жил и живу в узаконенном преступном государстве.И ещё, даже животное яник и то был естественнее чем это чмо. Основное в моём в посте, это относится не к вам,а к стаду баранов и власти.к которым вы не относитесь.Извините если вас обидел.
 показати весь коментар
 
Нет, вы меня не обидели; просто выразились не совсем понятно, потому и мой вопрос был.
Янук был просто "говорящая голова" от донецких; а этот - от более серьёзных поцанов, окопавшихся в Австрии.
 показати весь коментар
 
шо ви пишете, коли вбили Антоненка і Кузьменка?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Так это и был ГОСПЕРЕВОРОТ только который пошел не туда.
 показати весь коментар
 
 
Государственный переворот - это замена конституционного органа власти неконституционным.
В 2014-м году, после бегства президента и кабинета министров, страной продолжила руководить законно избранная Верховная Рада.
В 2019-м году Верховная Рада была распущена вопреки Конституции. К тому же это сделал человек, регистрация которого в качестве кандидата в президенты была незаконна, поскольку нарушила статью 9-ю закона "О выборах Президента Украины".
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А чем так плох Государственный переворот? есть, кроме приведенного Вами, другие определения переворота с акцентами на другие аспекты, как и определение мирного протеста не подразумевает кое-чего. в любом случае люди свергли преступный режим - путем революции или переворота. дальше ответственность за успехи или провалы лежит на пришедших к власти. не воспользовались шансом, придется ожидать следующего. все всё прекрасно понимают.
 показати весь коментар
 
>А чем так плох Государственный переворот?

Teм что замена законного органа власти незаконным означает что новая власть незаконна, и население может ей не подчиняться.
 показати весь коментар
 
 
Основная вишенка не "народ". Как показала практика, "народ" за еду и зрелища будет подчиняться кому угодно.

Самый цимес в непризнании всех решений нелегитимной власти на международном уровне, А это ведет к вынужденной самоизоляции такого государства.
Кстати, все признаки такой политики налицо в РФ и Беларуси.
 показати весь коментар
 
Ну, в РФ нет законной власти с 1993 года, когда парламент расхреначили из танковых орудий.
А в Белоруссии - там вообще дело сложное и тёмное. Настолько тёмное что его лучше здесь не поднимать.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
так это ж Ваша трактовка, с Вашим пониманием нюансов. Дайте другое определение с упором на другие нюансы - будет другая картина. определение события - это не природное явление, оно субъективно, можно выпячивать что удобно.
 показати весь коментар
 
Mил человек, в данном вопросе "трактовок" не бывает.
 показати весь коментар
 
Ваше выступление - эмоционально, а моё - юридически обосновано. Поэтому я прав, а Вы - неправы. "Справа Чорновол" потрібна для просування позиції про "майдан як держпереворот", - Закревська - Цензор.НЕТ 4664
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
значит не хотели чтобы узнали, кто убивал и давал приказы на майдане, а прчему? може сывочоле чего-то не договаривало? боялось на себя и сосвинников выйти?
 показати весь коментар
 
Пійшла інформаційна атака фашистської раборосії по Україні, а можливо щось більше.
Все таки Ракетна програма України для них як кість у горлі, а для нас це питання треба ставити в пріорітеті !
"Справа Чорновол" потрібна для того, щоб просунути позицію захисту Януковича про "майдан як держпереворот", - Закревська - Цензор.НЕТ 4065 Вон
"Справа Чорновол" потрібна для того, щоб просунути позицію захисту Януковича про "майдан як держпереворот", - Закревська - Цензор.НЕТ 4934
Вони цитують цей пост - https://censor.net.ua/ua/news/3188391/finansuvannya_zupyneno_my_buly_zmusheni_zvilnyty_687_osib_dyrektor_zavodu_scho_vyroblyaye_raketne_palyvo
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зачем порохоботы приплели эту шизофреничку к революции
 показати весь коментар
 
Зачем ты написал этот бессмысленный набор слов?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты настолько глуп? Тогда посиди и помедитируй ещё с полчасика над написаным
 показати весь коментар
 
То держпереворот, то хунта. Видно переворот в мізках.
 показати весь коментар
 
падло зелёное, хрен ты отвертишься, мол ты тут не при чём.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Революция достоинства? О каком достоинстве идет речь, если о Небесной сотне все забыли, а героями Майдана стали Порошенко, Турчинов, Яценюк, Парубий, Федина, Маруся, Танька Черновол.

Как напишешь про Порошенко , так вроде руки в нечистоты сортирные опустил .
 показати весь коментар
 
 
так чого ж ви не знищили 5 колону коли могли це зробить-демократії захотілось-то тепер вони ва знищать-так як на демократію їм плювать -бояться вони тільки поки людей-які вже не будуть стоять на майдані і співать
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
"дело черновол" НУЖНО чтоб остановить зарвавшуюся идиотку.
 показати весь коментар
 
Чому взагалі не можна було партію регіонів звинуватити у державній зраді і заборонити її, як комуністичну? А всіх її членів лишити права займати державні посади?
 показати весь коментар
 
венедиктова вважає авакова держзаколонтиком ?
 показати весь коментар
 
эта та которая 2 года или сколько за ее словами ждала от Парубия принятия нужного закона для дела...( если неошибусь в интевью ее слова были -- что парубий 2 года нехотел видеть в упор нужный закон для дел майдана) зато патриотичный парубий ставил по 15 раз нужные пети законы...

а 2 сраных недели подождать зрадникив слуг народа немогла и устроила голодовку:?( в то время как депутаты разьехались между сесиями их собрать нереально, ей сказали через 2 недели вернуться-- проголосуют..) она устрорила голодовку..... зато "патриотов " ждала 2 года.... вот вам двуличие

и что случилось дальше? -- проголосовали как и обещали.

если депутатов нету-- подожди 2 недели--- неголосуют-- тогда устраивай... иначе это обычный лицемерный пиар

выходит --- от патриотов мы терпим 2 года . а от "зрадникив" и две недели подождать неможем..
для меня это мерзко.
 показати весь коментар
 
Рогули, ваше время приближается. За ту вакханалию, что вы творили на майдане - будете отвечать.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору