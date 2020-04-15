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 У Глухові 15 квітня оголошено Днем жалоби у зв’язку зі смертю бійця на Донбасі

У місті Глухів Сумської області 15 квітня оголошено Днем жалоби в зв'язку зі смертю земляка Олексія Лазаревича в зоні ООС.

Про це повідомляє Глухівська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"З метою вшанування пам’яті померлого військовослужбовця, техніка 1 мінометної батареї військової частини А 4590, прапорщика Лазаревича Олексія Миколайовича оголосити в місті Глухові 15 квітня 2020 року Днем жалоби. На знак скорботи за померлим забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста", - йдеться в повідомленні.

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55-річний глухівчанин помер 13 квітня від гострої серцевої недостатності. В цей час він перебував у зоні ООС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189123
 
 
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