 16 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Львівщині, загалом 152 хворих, - міськрада

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та очільниця міського штабу з протидії коронавірусу.

Так, за станом на 8:00 у Львові та Львівській області підтверджено 152 випадки інфікування коронавірусом, з них 6 - летальні.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 926 осіб, госпіталізовані - 259, на амбулаторному лікуванні - 667 осіб, виписані - 170 осіб. Зараз у лікарні перебуває 89 осіб, з них в реанімації - 7 осіб, на апаратні ШВЛ - 3 особи. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 152 осіб, 6 людей померло. 6 пацієнтів одужало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Першу смерть через коронавірус зафіксовано в Кременчуці, - мер Малецький

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 146 ПЛР-тестів, з яких 16 - позитивні.

Як повідомлялося раніше, на ранок 15 квітня в Україні зафіксовано 392 нові випадки COVID-19 в Україні, загалом - 3764, померли 108 осіб, 143 - одужали.