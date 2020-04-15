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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
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 На ранок 15 квітня зафіксовано 392 нові випадки COVID-19 в Україні, загалом - 3764, померли 108 осіб, 143 - одужали, - МОЗ

В Україні зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено

Вінницька область — 241 випадок;
Волинська область — 100 випадків;
Дніпропетровська область — 74 випадки;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 130 випадків;
Закарпатська область — 110 випадків;
Запорізька область — 99 випадків;
Івано-Франківська область — 356 випадків;
Кіровоградська область — 192 випадки;
м. Київ — 612 випадків;
Київська область — 230 випадків;
Львівська область — 152 випадки;
Луганська область — 4 випадки;
Миколаївська область — 14 випадків;
Одеська область — 70 випадків;
Полтавська область — 27 випадків;
Рівненська область — 173 випадки;
Сумська область — 77 випадків;
Тернопільська область — 287 випадків;
Харківська область — 25 випадків;
Херсонська область — 41 випадок;
Хмельницька область — 34 випадки;
Чернівецька область — 589 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 випадків.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 квітня 2020 року до Центру надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 13 187 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189120
 
 
 Топ коментарі
 
Так это еще Пасха не наступила Фанатикам приготовится..Плохо только, что мы вместе с ними в одной лодке
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А не далее как вчера уже начинали дышать о снижении Ыпидемеии. И даже Бубочка что то вякнул по этому поводу...
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"з кожным днэм всэ кращэ и кращэ!
тикы слипый того нэ бачыть..."

(Л.Д. Кучма, 1995 г.)
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И что? Носителей вируса будет всё больше и больше и это не значит совершенно что они заболеют. Попал в тебя вирус и всё - ты в числе заражённых и тебя из списка заражённых уже никто не отминусует. Это как с вирусом герпеса, носителем которого является 67% населения земли
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Снова дёргается цифра новых заражений. А вот кумулятивная кривая неплохо на экспоненту ложится.
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Так это еще Пасха не наступила Фанатикам приготовится..Плохо только, что мы вместе с ними в одной лодке
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и точно!!!
нужно для 73% создать концлагерь и там их всех держать!!!
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После Пасхи всех с церквей сразу отправлять в зону отчуждения на карантин.
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"з кожным днэм всэ кращэ и кращэ!
тикы слипый того нэ бачыть..."

(Л.Д. Кучма, 1995 г.)
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А не далее как вчера уже начинали дышать о снижении Ыпидемеии. И даже Бубочка что то вякнул по этому поводу...
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Выходим на плато, мать его. Резким рывком под углом 60 градусов. Где *** Ляшка-2 с оптимизмом?
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А что ж "забыл" отрифмовать нелоха оманского?
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Николаевская обл. начинает набирать обороты -14. А в Луганской всего 4 ? Ляшко должен послать комиссию и разобраться
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108/3764=2,8% Где пандемия? Где возраст умерших? Были ли у них хронические заболевания?
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В Украине нет человека в которого не было бы хронических заболеваний.
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Нас разводят как лохов.Сколько умрет от не прооперированой онкологии?
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тебя никто не заставляет сидеть в карантине. Заразись, зарази своих родных и друзей и тогда посмотрим кто лох
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В Италии, Испании, Франции, США и тд. тоже вначале было 2,8%.
А сегодня мировая смертность уже стала 6,3%
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Для продовження своєї гібридної війни проти України церкви кремлівського сатанату з нетерпінням чекають на 73% їбанатів.
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На границе ЕС уже толпы возвращенцев на Пасху, так что это еще не пик.
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Нахрена они сюда валят, если Пасхи толком не будет!? Просто идиоты..
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Зе власть поторопилась радоваться насчет низкой заболеваемости. Да, карантин замедлил рост заболеваемости но каждый день в Украину через границу приезжают новые потенциальные носители веируса екоторые еще ни дня не сидели в карантине.
А тут еще церковные праздники.

Поэтому карантин -- это на долго
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Глядя на эту "статистику", количество умерших и тех, кто выздоровил, то у тех, кто еще болен шансов на благополучный исход 57%
Мда.
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У нас в Калгари (Канада) только в одном доме престарелых 20 человек умерло. Вообще не понимаю, я б сбежал уже оттуда давным давно. Тестируют всех подряд с симптомами простуды/гриппа.
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А в детском садике сколько во многих странах не закрыли.
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