 На ранок 15 квітня зафіксовано 392 нові випадки COVID-19 в Україні, загалом - 3764, померли 108 осіб, 143 - одужали, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено
Вінницька область — 241 випадок;
Волинська область — 100 випадків;
Дніпропетровська область — 74 випадки;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 130 випадків;
Закарпатська область — 110 випадків;
Запорізька область — 99 випадків;
Івано-Франківська область — 356 випадків;
Кіровоградська область — 192 випадки;
м. Київ — 612 випадків;
Київська область — 230 випадків;
Львівська область — 152 випадки;
Луганська область — 4 випадки;
Миколаївська область — 14 випадків;
Одеська область — 70 випадків;
Полтавська область — 27 випадків;
Рівненська область — 173 випадки;
Сумська область — 77 випадків;
Тернопільська область — 287 випадків;
Харківська область — 25 випадків;
Херсонська область — 41 випадок;
Хмельницька область — 34 випадки;
Чернівецька область — 589 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 квітня 2020 року до Центру надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 13 187 повідомлень про підозру на COVID-19.
Карта України - розповсюдження COVID-19, оновлюється постійно
нужно для 73% создать концлагерь и там их всех держать!!!
тикы слипый того нэ бачыть..."
(Л.Д. Кучма, 1995 г.)
А сегодня мировая смертность уже стала 6,3%
А тут еще церковные праздники.
Поэтому карантин -- это на долго
Мда.