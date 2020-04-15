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 Політика України
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 Масок немає, а як противірусне дають цибулю, - Полозов розповів про боротьбу з коронавірусом у СІЗО "Лефортово", де утримують українських політв'язнів

Незаконно ув'язнений у московському СІЗО "Лефортово" кримчанин Іван Яцкін розповів, що як противірусні заходи їм видають на обід цибулю.

Про це повідомляють Крим.Реалії із посиланням на його адвоката Миколу Полозова, передає Цензор.НЕТ.

За словами адвоката, перед засіданням суду 14 квітня щодо апеляції на продовження арешту йому вдалося поспілкуватися з підзахисним буквально п'ять хвилин.

Також читайте: У Зеленського прийняли заяву українського політв'язня Яцкіна про включення на обмін, - Полозов

"Іван Григорович був у медичній масці. Я запитав, чи на постійній основі він її носить? Яцкін відповів, що видали перед судом", - сказав Полозов.

За словами ув'язненого кримчанина, як протиепідемічні заходи в його камері двічі проводилося прибирання протягом двох тижнів. "З'явилася така практика видавати в обід ув'язненим половину цибулини, нібито для підтримки імунітету, однак жодних замірів температури в ув'язнених у СІЗО не проводиться", - заявив адвокат.

На засіданні Московського міського суду суддя Наталія Коновалова відхилила апеляційну скаргу захисту на продовження арешту Яцкіна і залишила чинним рішення Лефортовського районного суду Москви. Він залишиться в СІЗО до літа

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189116
 
 
 Топ коментарі
 
а в наших, украинских СИЗО лук хотя бы дают...?
О масках и не спрашиваю даже...
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про лук я тоже сомневаюсь....
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Масок нет, а как противовирусное дают лук ,

Ближе к делу- кто умер? Никто...
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Ось намагаюсь зрозуміти, це ви так радієте, що мордор утримує наших бранців? Чи тому, що в супереч "турботі" кацапів українці не тільки не вмерли, а й не захворіли?
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Я вот сомневаюсь что в украинских тюрьмах заключенные сидят в масках.
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а в наших, украинских СИЗО лук хотя бы дают...?
О масках и не спрашиваю даже...
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С паршей все давно ясно. Лучше расскажите про ситуацию в наших украинских СИЗО и колониях. Не думаю, что администрация выдает маски и антисептики сидельцам на шару. Скорее всего родня с воли передает. Или на зоне шьют из подручного материала.
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А у нас народу дают... хрен. Масок немає, а як противірусне дають цибулю, - Полозов розповів про боротьбу з коронавірусом у СІЗО "Лефортово", де утримують українських політв'язнів - Цензор.НЕТ 5049 Така вот епідеміологія, малята!
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Якщо хочеш їсти лук, то сідай у буцигарню в Наросії.
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Сердечно дякую, але мені цибуля більш до вподоби. Масок немає, а як противірусне дають цибулю, - Полозов розповів про боротьбу з коронавірусом у СІЗО "Лефортово", де утримують українських політв'язнів - Цензор.НЕТ 2992
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У меня уже зеленый лук вырос. Пучек сразу сьедаю.
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