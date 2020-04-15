 У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду в Facebook.

"Пандемія та вимушені карантинні заходи внесли зміни у життя кожного українця. Тепер, коли ми перебуваємо вдома, саме час опановувати цифрові навички. Досить корисним для Вас може стати мобільний додаток "Пенсійний фонд"", - сказано в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, з його допомогою, залишаючись вдома, можна:

ознайомитись з інформацією щодо набутого страхового стажу, сплати роботодавцями страхових внесків;

переглядати інформацію в Електронному реєстрі листків непрацездатності та відомості про трудову діяльність;

скористатись послугою "Пенсійний калькулятор", який допоможе розрахувати майбутню пенсію за віком;

подати заяву на призначення або перерахунок пенсії, в тому числі за принципом "одне відвідування";

переглянути інформацію електронної пенсійної справи (якщо Ви пенсіонер);

звертатись до Пенсійного фонду зі своїми запитаннями та отримувати на них відповіді.

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Також у відомстві розповіли, як встановити мобільний додаток на смартфон або планшет з підключенням до інтернету.

Крок 1 Версії мобільного додатку для пристроїв з операційними системами Android та IOS розміщені в Google Play та AppStore відповідно.

Крок 2 Натиснувши опцію "установити", абсолютно безкоштовно встановлюємо його на телефон .

Крок 3 Відкривши мобільний додаток, буде запропоновано обрати варіанти входу в особистий кабінет.

У додатку є кілька таких способів входу:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Для цього він має бути збереженим у Вашому телефоні. Також потрібно із запропонованого переліку вибрати акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК), що видав електронний ключ, і залишити позначку, ким Ви є: "фізичною" або "юридичною" особою;

- за допомогою GovID. Якщо обираєте цей спосіб, відкривається панель, де пропонується здійснити вхід, обравши із запропонованого переліку банк, у якому Ви обслуговуєтесь. Після цього необхідно ввести номер банківської картки, і Вам одразу надійде смс-повідомлення з шістьма цифрами, які потрібно ввести у поле на екрані;

- за допомогою реєстрації. Для цього потрібне особисте відвідування Пенсійного фонду, де видадуть логін і пароль. Проте, сьогодні це не на часі;

- за допомогою електронного пенсійного посвідчення, якщо воно у Вас наявне.

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"Після швидкої процедури реєстрації відкривається перелік послуг, які можливо отримати через мобільний додаток "Пенсійний фонд"", - додали у відомстві.



