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 У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію

У Пенсійному фонді розповіли пенсіонерам про новий мобільний додаток, в якому можна розрахувати свою пенсію і подивитися інформацію про свій стаж, не виходячи з дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду в Facebook.

"Пандемія та вимушені карантинні заходи внесли зміни у життя кожного українця. Тепер, коли ми перебуваємо вдома, саме час опановувати цифрові навички. Досить корисним для Вас може стати  мобільний додаток "Пенсійний фонд"", - сказано в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, з його допомогою, залишаючись вдома, можна:

  • ознайомитись з інформацією щодо набутого страхового стажу, сплати роботодавцями страхових внесків;
  • переглядати інформацію в Електронному реєстрі листків непрацездатності та відомості про трудову діяльність;
  • скористатись послугою "Пенсійний калькулятор", який допоможе розрахувати майбутню пенсію за віком;
  • подати заяву на призначення або перерахунок пенсії, в тому числі за принципом "одне відвідування";
  • переглянути інформацію електронної пенсійної справи (якщо Ви пенсіонер);
  • звертатись до Пенсійного фонду зі своїми запитаннями та отримувати на них відповіді.

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Також у відомстві розповіли, як встановити мобільний додаток на смартфон або планшет з підключенням до інтернету.

Крок 1  Версії мобільного додатку для пристроїв з операційними системами Android та IOS розміщені в Google Play та AppStore відповідно.

Крок 2 Натиснувши опцію "установити", абсолютно безкоштовно встановлюємо його на телефон .

Крок 3  Відкривши мобільний додаток, буде запропоновано обрати варіанти входу в особистий кабінет.

У додатку є кілька таких способів входу:

-  за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Для цього він має бути збереженим у Вашому телефоні. Також потрібно із запропонованого переліку вибрати акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК), що видав електронний ключ, і залишити позначку, ким Ви є: "фізичною" або "юридичною" особою;

- за допомогою GovID. Якщо обираєте цей спосіб, відкривається панель, де пропонується здійснити вхід, обравши із запропонованого переліку банк, у якому Ви обслуговуєтесь. Після цього необхідно ввести номер банківської картки, і Вам одразу надійде смс-повідомлення з шістьма цифрами, які потрібно ввести у поле на екрані;

- за допомогою реєстрації. Для цього потрібне особисте відвідування Пенсійного фонду, де видадуть логін і пароль. Проте, сьогодні це не на часі;

- за допомогою електронного пенсійного посвідчення, якщо воно у Вас наявне.

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"Після швидкої процедури реєстрації відкривається перелік послуг, які можливо отримати через мобільний додаток "Пенсійний фонд"", - додали у відомстві.

У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію 01
У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189113
 
 
 Топ коментарі
 
А у кого кнопочний телефон(бабофон)? Дайошш кожному пенсу по смартфону!
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И нахрена пенсионерам смотреть свой стаж, если они уже вышли на пенсию. Стаж нужно знать при выходе на пенсию, а не при выходе на улицу.
То чем занимается правительство называется "толочь воду в ступе" или имитация бурной деятельности
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Як у цьому бабофоні подивитись ваш додаток? ЗЕвлада ідійоти. У них страна в смартфоні. У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію - Цензор.НЕТ 9416
У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію - Цензор.НЕТ 837
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Очень полезно, они и так всё знают! Пенсия минимальная а стаж максимальный
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Більше року користуюся вже. А вони тільки прокинулися В Пенсионном фонде показали мобильное приложение для украинских пенсионеров и опубликовали пошаговую инструкцию - Цензор.НЕТ 1091
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А у кого кнопочний телефон(бабофон)? Дайошш кожному пенсу по смартфону!
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Смартфон?
Богатые у нас пенсионеры, не знал что даже даже на минимальную пенсию могут себе на раз-два купить! А такими бедными прикидываются... У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію - Цензор.НЕТ 5711
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у моей тещи древняя кнопочная нокия, сколько не бился ни я ни сын(ее внук) но так и не научили ее жаже СМС читать((
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Это большое достижение очень хорошее даже. Больше стали засевать пенсионеров, рожь там, овёс, вот это всё.
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И нахрена пенсионерам смотреть свой стаж, если они уже вышли на пенсию. Стаж нужно знать при выходе на пенсию, а не при выходе на улицу.
То чем занимается правительство называется "толочь воду в ступе" или имитация бурной деятельности
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Не скажи, большинство пенсионеров работают, стаж нужно знать для пересчета.
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Удаленно работают?!
Люди пенсионного возраста знают свой стаж наизусть. И от того, что он он там сам себе насчитает на бумажке или даже в приложении, ничего не изменится, включая сумму начисления пенсии. Это скорее больше для контроля, чтобы тебя не *******....Но для этого не нужно разрабатывать приложение для ежедневного пересчета. Вполне достаточно было разработать личный кабинет на сайте ПФ с мобильным доступом(если уж сильно прет от "диджитализации")
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Придется повторить - большинство пенсионеров работают, стаж нужно знать для пересчета пенсии.
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Да хоть сто раз повторяйте, от этого ваше собственное понимание процесса "пересчета пенсий" не изменится. Ответьте для себя на два вопроса: Кто именно пересчитывает пенсии, пенсионер или сотрудник ПФ?; На основании чего он это делает цифр предоставленных пенсионером или все же на основании документов (например трудовых книжек) и норм законов?
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Пенсию пересчитывает компьютерная программа на основании фактических данных о пенсионере, включая его стаж.
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Пенсию "пересчитывает" Верховная Рада!
Лохам по 1665 гривень. Юзику (и прочим Слугам Урода) 22 000 в месяц У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію - Цензор.НЕТ 4499 ... А че, пацан "заработал", недаром-же его, недавнось, имЯнним писалетом "наградили"! У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію - Цензор.НЕТ 1741
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Компьютерная программа учитывает всю законодательную базу.
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Трудовая книжка нужна только один раз, при регистрации.
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Особистий кабінет на кожного працюючого і пенсіонера на сайті ПФ є вже не перший рік. Тому, хто хоче знати інформацію про свій заробіток і стаж не складає труднощів там зареєструватися і періодично відвідувати для контролю. Але навіщо це мати на телефоні і заходити туди так часто? У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію - Цензор.НЕТ 7031
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"То чем занимается правительство называется "толочь воду в ступе" или имитация бурной деятельности"

- называется - отмыв бабла...
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Не, не скинули, Вовочка всё ещё продолжает барыжить! Конкретно сейчас самолетами защитных средств из Китая, недавнось (сам Бубочка тому свидетель) из Китая вилетело 10 миллионов тестов, долетело (якобы) 250 000, а в в лаборатории дошло аж по две коробки. Правда неизвестно, были те коробки с тестами, али без... У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію - Цензор.НЕТ 2298
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Після цього було оголошено, що тести будуть продавати в аптеках. Залишилося дізнатися, хто буде вигодонабувачем. У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію - Цензор.НЕТ 4515
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Ха, а Ви слишалі об утрускє, усушкє і утрамбовкє? Там єщьо может біть бой і порча... У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію - Цензор.НЕТ 9633
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"Шаг 2 . Нажав опцию "установить", совершенно бесплатно устанавливаем его на телефон." - вот она, вожделенная халява!!! Шаг 4. Удаляем установленное приложение и возвращаемся к "Шаг 1". Операцию повторяем до получения полного удовлетворения и насыщения процессом. У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію - Цензор.НЕТ 7656
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"У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію"- дубіЛєтнулись повністю диЖидитАлізатори! У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію - Цензор.НЕТ 9382
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Як у цьому бабофоні подивитись ваш додаток? ЗЕвлада ідійоти. У них страна в смартфоні. У Пенсійному фонді показали мобільний додаток для українських пенсіонерів і опублікували покрокову інструкцію - Цензор.НЕТ 9416

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Оцифрованные зелебоны уху ели. Как пенсионеру с кнопочным телефоном без инета, да в возрасте за восемьдесят, пользоватся этой лабудой для малолеток? Печально признавать, но мы взастили поколение туповатых социопатов. И это поколение уж точно не имеет никакого отношения к "совку". Что наплодят они, даже представлять не хочу.
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Пенсионер за восемьдесят на печке шептунов пускает. Или не продвинутые дети берут такси и везут бабушку/дедушку в пенсионный фонд. Кому не надо - проходит дальше.
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у большинства пенсов смартфоны как на фото? или все таки кнопочный где ничего нельзя скачать
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Мобильное приложение - это какое то извращение. Никто на маленьком экране не будет страдать этим. Нормально работает веб портал - что ещё надо?
Зачем делать просто - когда можно сделать сложно? Ксерокопию трудовой книжки в PDFе с помощью смартфона многие сумеют в пенсионный закинуть? 90% после окончания карантина пешком в пенсионный отнесут.
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"Никто на маленьком экране не будет страдать этим. Нормально работает веб портал "

одно другому не мешает.
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Предоставьте пошаговую инструкцию действий. У Вас в руках смартфон и трудовая книжка. Отошлите документ. Допускаем что проблем с интернетом нет.
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регистрация аккаунта для вебсайта одинакова как для обычного компа, так и для смартфона.
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Вы не читали инструкцию. Регистрации как таковой вообще нет. Есть только индентификация и право входа.
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После регистрации идентификация делается АВТОМАТИЧЕСКИ!
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Ничего личного, делать нечего. Как, как происходит Ваша регистрация, как зарегистрироваться? Какие для этого действия производятся.
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Все работающие (официально) или раннее работавшие уже АВТОМАТИЧЕСКИ зарегистрированы на веб портале ПФ. От Вас только требуется подтвердить что Вы действительно Игорь Д и получить доступ к ограниченной базе данных. Лично посетив ПФ Вы получите уже действующий логин и пароль, но при этом у Вас будет ещё более урезанный доступ.
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Наверное трудно быть тупому. Регистрация делается ОДИН раз, а верификация каждый раз при заходе на сайт.
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А в АТБ оплатить покупки это приложение сможет?
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Конечно сможет. Оно ещё может покосившийся забор подправить, и козу перебить.
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Сразу видно дуройобы сидят и придумывают не каждый пенсионер в этом разбирается а про смартфоны вообще молчу
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Власти страшно хочется посадить каждому официального соглядатая. Чтобы подсматривать, подслушивать и читать переписку. Все это делается и сейчас, но требует дополнительных телодвижений. А так - гражданин сам все сделает, останется только смотреть и анализировать.
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Очередной распил денег...бесполезное приложение...точно такое же как и дия...
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Многие и на кнопочный еле собрали, и потом у них уже зрение, так что хз кому из пенсов это вообще интересно, и нах им новый смартфон, у них есть телик и радио!
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Тупые ЗЕбобики. Моя знакомая, 80 лет, позвонить может с бабофона, только воспользовавшись инструкцией, которую, крупными буквами, ей сын написал..... А тут айфон, смартфон....

ЗЕленый идиотизм хуже коронавируса.
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Пенсіонер, не придбаєш смартфон - хрен тобі, а не пенсію.
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