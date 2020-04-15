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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
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 Пожежі під Чорнобилем: триває гасіння осередків тління, відкритого вогню немає, - ДСНС

Станом на ранок середи триває гасіння осередків тління в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7 год. 15 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні тліючих пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем, на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв. Відкритого вогню не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорнобильській зоні виявили два нові займання, - держагентство з управління зоною відчуження. КАРТА

До гасіння залучено 521 особу та 124 одиниці техніки, з них від ДСНС 410 рятувальників особового складу та 86 одиниць техніки (в тому числі 2 вертольоти ДСНС, якими 14 квітня здійснено 3 скиди – 6 т води).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189111
 
 
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Пожар вчера потушила ПОГОДА!))
а не бездарная ЗЕленая власть....
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Пожар потушили пожарные, а не дождь который не промочил землю даже на 3см.
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Спасибо дождю...если бы не дождь то горело бы и сейчас...
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на МЧС лежить вся відповідальність за пожар в чернобильській зоні,їхні переможні заспокійливі реляції з першого дня пожара ,все під контролем вогонь локалізовано,збило з пантелику громадян і владу котра нічого не робила,голову мчс потрібно звільняти ще трохи і був би другий чернобиль із за халатності замовчування катастрофи як в кращих традиціях ссср,
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Кибастус, в мире из-за потепления число пожаров будет рости в прогрессии, неужели страна пожарным у антошек заказать ещё пару цистерн летающих не может, самолёт лямов 30 стоит, шо не наскребли бы?
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Сколько единиц пожарной авиации было использовано при тушении этого пожара?
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Все. Весь несуществующий противопожарный авиафлот.
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Ага, после дождя поджигают, а оно, ззараза, гореть не гочет и только тлеет.
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