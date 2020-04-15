 За добу у США через коронавірус померли 2228 осіб - найбільша кількість від початку епідемії

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ

Уперше за добу в США померли понад 2200 осіб - 2228.

За даними Університету Джонса Гопкінса, який веде актуальну статистику, загальна кількість летальних випадків, викликаних COVID-19, станом на ранок 15 квітня становить у країні 26 041.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США тимчасово припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я, - Трамп

Попередній антирекорд становив 1736 смертей за один день (14 квітня).

Нагадаємо, збудник пневмонії COVID-19 виявлено у майже 2 млн осіб, померли понад 126 тисяч.