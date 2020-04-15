 За добу у США через коронавірус померли 2228 осіб - найбільша кількість від початку епідемії

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ
Уперше за добу в США померли понад 2200 осіб - 2228.
За даними Університету Джонса Гопкінса, який веде актуальну статистику, загальна кількість летальних випадків, викликаних COVID-19, станом на ранок 15 квітня становить у країні 26 041.
Попередній антирекорд становив 1736 смертей за один день (14 квітня).
Нагадаємо, збудник пневмонії COVID-19 виявлено у майже 2 млн осіб, померли понад 126 тисяч.
Поэтому серьёзные дяди поздно сели писать.
Кидал я тебе ссылку на откровения ляшка про "волшебный пендюль"?
А серьёзные дяди пишут по имеющимся фактам.
Растёт потихоньку к сожалению.
Сатанат Рпц мп соберет на Пасху всех ополоумивших...а они разнесут хворь своим близким...родичам и снакомым!
O'er the land of the free and the home of the brave!
А Козлов всяких...беспокоит половое бессилие)))
Ажно прослезилась.
Я не теряю надежды увидеть и по 70 центов за литр, как "в раньшее время"(С).
дъезды чисто вымыты и чем-то пахнут лечебным, перед магазинами асфальт тоже чем-то лечебным умытый, пол в АТБ тоже такой был.Дома все трем-драим. Вот и нету нас таких ужасов как в США. Живем вообще бех врачей, потому что здоровые.