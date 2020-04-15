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 Суспільство, За кордоном
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 За добу у США через коронавірус померли 2228 осіб - найбільша кількість від початку епідемії

За один день у Сполучених Штатах зареєстрували 2228 смертей від коронавірусу. Це найбільша цифра від початку епідемії.

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ

Уперше за добу в США померли понад 2200 осіб - 2228.

За даними Університету Джонса Гопкінса, який веде актуальну статистику, загальна кількість летальних випадків, викликаних COVID-19, станом на ранок 15 квітня становить у країні 26 041.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США тимчасово припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я, - Трамп

Попередній антирекорд становив 1736 смертей за один день (14 квітня).

Нагадаємо, збудник пневмонії COVID-19 виявлено у майже 2 млн осіб, померли понад 126 тисяч.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189109
 
   
 Топ коментарі
 
Ничего мы скоро их догоним...
Сатанат Рпц мп соберет на Пасху всех ополоумивших...а они разнесут хворь своим близким...родичам и снакомым!
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У випадку виникнення таких хвороб,потрібно відразу приймати рішення про повну ізоляцію внутрішню та зовнішню країни в якій вона виникла і усім світом допомагати цій державі, як економічно так і медикаментами та обладнанням, а не розвозити хворобу по усьому світі, а потім ізольовуватися кожен окремо. А так як це було зроблено зі сторони держав лідерів та всесвітніх організацій, то тут однозначно можна сказати, що це або недоумкуватість або диверсія світового масштабу, мета та ціль якої сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі
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В фазе экспоненциального роста каждый день наибольшее количество (заболевших и др.) с начала эпидемии. Хватит истерику разгонять. И так разогнали до неприличия.
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В фазе экспоненциального роста каждый день наибольшее количество (заболевших и др.) с начала эпидемии. Хватит истерику разгонять. И так разогнали до неприличия.
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Ты на Пасху пойдёшь в церковь, так чтоб без паники?
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Я не паникую. Паникуют адепты вирусобесия. А серьёзные дяди уже пишут, что у нас по окончании маразма будет очень серьёзный шлейф психиатрических заболеваний.
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Серьезный шлейф начался, когда с безумными глазами орали только бы не Порошенко.
Поэтому серьёзные дяди поздно сели писать.
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Это само собой. Более того нынешнее вирусобесие отчасти является следствием болезни 73%. Однако оно носит пандемический характер...
Кидал я тебе ссылку на откровения ляшка про "волшебный пендюль"?
А серьёзные дяди пишут по имеющимся фактам.
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Вот именно, по экспоненте. Значит пик еще не достигнут. Хотя Трамп убеждал, что уже все. И вводить карантин не надо. Что экономика США важнее, чем здоровье американцев. Но оказывается экономика еще больше страдает, если люди массово умирают . За 1 день в Америке без карантина умирает почти столько же, сколько за все время в Китае с карантином. Вот о чем говорят эти цифры. И в Белоруссии назревает то же. В меньших масштабах конечно, потому что там около 10 млн. населения.
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У випадку виникнення таких хвороб,потрібно відразу приймати рішення про повну ізоляцію внутрішню та зовнішню країни в якій вона виникла і усім світом допомагати цій державі, як економічно так і медикаментами та обладнанням, а не розвозити хворобу по усьому світі, а потім ізольовуватися кожен окремо. А так як це було зроблено зі сторони держав лідерів та всесвітніх організацій, то тут однозначно можна сказати, що це або недоумкуватість або диверсія світового масштабу, мета та ціль якої сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі
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Так и надо было вкладываться в поддержку этой изоляции пропорционально тому, сколько там тамжинашихлюдей, как это было уже не раз в обозримом прошлом, а не растягивать заразу по всему миру. Как ни крути, но то, что были нарушены прописные истины, все же наталкивт на мысль о заранее спланированной диверсии или тотальной умственной деградации человечества. Жизнь, надеюсь, покажет.
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Недавно мировая смертность была ~5%, вчера считал данные 6,2, а сегодня уже 6,3%
Растёт потихоньку к сожалению.
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Ничего мы скоро их догоним...
Сатанат Рпц мп соберет на Пасху всех ополоумивших...а они разнесут хворь своим близким...родичам и снакомым!
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хм... кто знает как сломать домофон, чтобы магнитный замок не открывался?
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Самое простое- обрезать провод, идущий к замку. )))
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Стало понятно против кого этот вирус, походу США досталось больше всех. Посмотрим потом на финал
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And the Star-Spangled Banner in triumph shall wave
O'er the land of the free and the home of the brave!
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Трампика по судам затаскают. Может нападет на кого-то чтобы рейтинг встал?
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У Трампика бенз 1 доллар - 4 литра!)))
А Козлов всяких...беспокоит половое бессилие)))
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В нашем городке (Мельбурн) сегодня литр был по 1 доллар 3 цента.
Ажно прослезилась.
Я не теряю надежды увидеть и по 70 центов за литр, как "в раньшее время"(С).
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Щось людство робить не так. Це нам всім пересторога
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Мабуть мало несуть хабара религиозным прохиндеям))))
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Кто его знает? Но благодаря ковиду потребление нефти и других углеводородов уменьшилось. И мне кажется всемирное потепление за этот год уменьшится. А это как раз на пользу человечеству. Так что есть и плюсы карантина.
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А это как раз недостатки страховой медицины... В случае эпидемий и пандемий никая страховая не покроет расходы, отсюда высокий процент летальности.
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Главный недостаток страховой медицины - неспособность платить страховку у большинства населения. Сейчас это вылезло особо явно в тех же штатах.
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В США на самом деле низкая смертность. Если бы например в Америке была такая же летальность как в Великобритании, умерло бы уже 80 тысяч. В Великобритании вообще самая высокая смертность в мире.
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Еще в Великобритании самый низкий процент выздоровевших. Из-за этого они вообще перестали вести статистику излечившихся. Наверно просто стыдно стало.
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А сколько за день умирает в США от гриппа, гепатита и туберкулеза? Да кто их считает.
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Единственное, что этот идиот может - это перекладывать на кого-то свою вину
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Говорят в США дома в обуви ходят. У нас послушные граждане - в магазинах все в масках, по
дъезды чисто вымыты и чем-то пахнут лечебным, перед магазинами асфальт тоже чем-то лечебным умытый, пол в АТБ тоже такой был.Дома все трем-драим. Вот и нету нас таких ужасов как в США. Живем вообще бех врачей, потому что здоровые.
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