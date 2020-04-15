 США обрали невідповідний час для припинення фінансування ВООЗ, - генсек ООН Гутерреш

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"Зараз не час скорочувати ресурси для роботи ВООЗ або будь-якої іншої гуманітарної організації, яка бореться з вірусом", - повідомив Гутерреш.

Генсек ООН додав, що ВООЗ має надаватися вся необхідна підтримка, щоб світ зміг перемогти COVID-19.

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Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що його країна тимчасово припиняє фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) доти, поки у Вашингтоні не вивчать, як ВООЗ реагувала на кризу з пандемією коронавірусу.