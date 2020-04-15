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 Суспільство, За кордоном
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Все про:ВООЗ (119) карантин (2884) ООН (1441) США (6427) фінансування (599) Гутерреш (90) COVID-19 (3699) коронавірус (2433)

 США обрали невідповідний час для припинення фінансування ВООЗ, - генсек ООН Гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що США обрали невідповідний час для припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"Зараз не час скорочувати ресурси для роботи ВООЗ або будь-якої іншої гуманітарної організації, яка бореться з вірусом", - повідомив Гутерреш.

Генсек ООН додав, що ВООЗ має надаватися вся необхідна підтримка, щоб світ зміг перемогти COVID-19.

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Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що його країна тимчасово припиняє фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) доти, поки у Вашингтоні не вивчать, як ВООЗ реагувала на кризу з пандемією коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189105
 
 
 Топ коментарі
 
Не-а! Отличный момент снять с довольствия жирных бездельников. США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ, - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 5735
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ООН відчув, що вони наступні.
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Как засуетился , "мне без пропитания нельзя"!
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Воз продалось Китаю, вот пусть Китай их и корсит.
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Насправді вірус неймовірно схожий на коронавірус був в Україні ще в листопаді 2019 року, але ані українська говномедицина, ані ВОЗ не реагували на нього! ВОЗ дійсно непотрібно організація!
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Лежал в больнице знаю. А так же уровень больницы знаю из оборудования проссаный матрас.
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США и Трамп сейчас активно борятся с мировым теневым правительством и его составными ( торговля людьми, педофилия, сатанизм, наркомафия, вмешательство в другие страны и финансирование войн и т.д.) с центром в Ватикане. А ВОЗ и почти все международные организации принадлежат как раз этому правительству, поэтому США и отрезало его финансирование.
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Не-а! Отличный момент снять с довольствия жирных бездельников.
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"... бездельников."

Ні, як раз вони діяли на користь CCP (Chinese Communist Party), вводячи світову спільноту в оману стосовно епідемії.
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И не только в Китае! Одна дура Вученич (или как её там) также продалась и обманывала весь мир с ситуацией в рашке. Сколько людей могли бы спасти! Ну, теперь США их будет дрючить! Уже начинают расследование. Запросили полную информацию от Китая. Я не позавидую Китаю, если они проигнорируют запрос или попытаются соврать.Все США уже готовы разорвать Китай. Народ очень зол. Я прожил здесь 28 лет. Поверьте, американцев лучше не злить. Мы РЕАЛЬНО можем дрючить наших конгрессменов и они нас (простой люд) РЕАЛЬНО боятся.
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"Нас, американцев, лучше не злить ", каким боком к американцам ничтожный эмигрантишка? США обрали невідповідний час для припинення фінансування ВООЗ, - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 2190 США обрали невідповідний час для припинення фінансування ВООЗ, - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 2190 США обрали невідповідний час для припинення фінансування ВООЗ, - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 2190
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Как засуетился , "мне без пропитания нельзя"!
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Трамп обделался, а вину прекладывает на ВОЗ.

Как раз те кто придерживался рекомендаций ВОЗ нормально справляються с вирусом. А кто геройствовал как Трамп теперь не знает что делать с больными и умершими.
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За рекомендацією ВОЗ вірус взагалі не передається від людини людині.
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Не мели дурниць. Цу не правда.
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... глава ВОЗ - купленная Китаем марионетка, и на начальном этапе, он четко следовал позиции Пекина, а тот, в свою очередь, пытался скрыть масштабы катастрофы. Поэтому важно наличие сообщения главы ВОЗ от 14 января о том, что организация не имеет даных о передаче вируса от человека к человеку и только в начале 20-х чисел сам Китай изменил свою риторику, а вслед за ним и глава ВОЗ. (С)

https://defence-line.org/2020/04/led-kotoryj-tronulsya/
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Я не читаю опуси , які не мають перевіреної інформації.
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Вибачте, але я читаю тільки з інтернету інформацію. Дякую з лінка.
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Какие ваши доказательства! Ваши доказательства - не доказательства. Кацапская риторика под флажком Польши. В спам
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Йди жуй шоколадку і не сунь свого носа туди, куди пес хера не впхне.
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Ну вот - когда нечего сказать - сразу возникает посыл (приглашение скорей к себе)))))) Не вылазь из спама, кацап
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Дивне в тебе визначення національності. "експерД диванний" . у царя свого шоколадного навчився? )))
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Когда ВОЗ спохватился? когда уже разнес тоталитарный режим китайский вирус по всему миру? Эта организация создана для работы на опережение. Не сработали - не нужны
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Да у ВОЗ совершенно другие задачи. На опережение должны работать спецслужбы. И они сработали судя по имеющейся в СМИ информации. Но Трамп проигнорировал эту опасность. И вина лежит именно на нем.
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По информации оператора мобильной связи китая - с ноября 2019 по февраль 2020 были удалены порядка 2 миллионов абонентов. Это один оператор. А Вы продолжайте верить лживой статистике китая, ВОЗ с его продажными тварями во главе и парашинским СМИ, которые во всем "америкосов" винят.
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У нас тоже об этом говорят, только источник другой. Короче, произошла утечка из некоторых наших силовых структур о том, что наши "метеорологические" спутники над Китаем зафиксировали невероятный спад активности мобильников в Ухане. Как будто сразу 2 миллиона телефонов за пару месяцев спустили в унитаз.
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Это инфа самого оператора была....... По инфе со спутников - спс. Записал в "методичку")))))))

Китай за яйца подвесят. Потом Китай расскажет правду по взрыву Новосибирске. 17 сентября 2019 год https://ru.euronews.com/2019/09/17/ru-web-russia-smallpox-explosion Потом был аномальный всплеск ОРЗ в кацапии ( лень искать ссылки) Потом о "военных играх" в Ухане в октябре, куда и завезли вирус, чтоб правду скрыть. http://cska.ru/mwg2019/ с 15 октября 2019 год И потом о начале эпидемии.......
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Это же ни для кого не секрет, что наши спутники следят за "погодой" у всех, везде и всегда. Это проще простого.
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ВОЗ лгал и покривал китайских товарищей, которие собственно там и керуют.
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И скоко им дать миллиардов за рекомендацию?
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Знаєте, я теж так спочатку подумав, можливо і частина істини у цьому є. Але зараз ВООЗ очолює Тедрос Адханом Гебрейєсус, який був міністром охорони здоров'я Ефіопії. До нього була Маргарет Чен з Китаю. Але суть у тому, що Ефіопія зараз залежна від китайського капіталу та інвестицій. Один з центрів впливу Китаю в Африці. Так що не виключено, що китайський вплив на ВООЗ був і дуже суттєвий.
І, взагалалі, якось мені не дуже зрозуміло, як ефіопский міністр став головою ВООЗ. Він та його країна мають якісь досягнення в охороні здоров"я? Не чув про таке
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Які досягнення? Такі самі, як наш "Блазень" - у зовнішній політиці України... "Лялька на ниточках"...
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как опытный шахматист , просчитал что ему на старость придется махать лопатой США обрали невідповідний час для припинення фінансування ВООЗ, - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 7464 !
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Вас тоже нужно перестать финансировать бессмысленное зажравшееся стадо
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... и выразило глубокую озабоченность действиями Трампа.
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Молодец,будут все эти купленные китаёзами,-страчені и на по жизненном...
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....прецедент однако, трутни забеспокоились...забыли кто вас ееееёт и кормит ?
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Правительству США нужен козел отпущения и виноваты в том что у них происходит будет кто угодно кроме их самих.
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Ето как у кацапов "во всем виновата Америка"
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ВОЗ мне представляется коррумпированной организацией, лоббирующей интересы фармацевтических компаний с целью получения неправомерной, а зачастую, преступной выгоды путем оболванивания людей в мировом масштабе. Разогнать ВОЗ надо без промедления, только чище воздух станет. США обрали невідповідний час для припинення фінансування ВООЗ, - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 1453
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Одна бесполезная контора бюрократов, покривает другую
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ООН также давно пора перестать фининсировать а лучше ликвидировать создав новую с новыми правилами и соответствующую сложившимся реалиям (например учитывая бомбежки Россией школ, больниц, церквей фосфорными бомбами, сбитый лайнер, войну в Грузии и т.д.)!
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Бублик, про Украинский крым и донбасс почему не упомянул? Ты гавноед запоребриковый?
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Все правильно. Трамп же сказал, все должны засылать бабусики в НАТО, т.е. в США. Продажа оружия - миллиардный бизнес. Донни знает как делать гешефт США обрали невідповідний час для припинення фінансування ВООЗ, - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 688
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...... гуманитарной организации, которая сражается с вирусом"Источник: https://censor.net.ua/n3189105 (с)

Прям сражается, не больше и не меньше, во загнул.
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США шо рыжие? пусть путин финансирует!
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У випадку виникнення таких хвороб,потрібно відразу приймати рішення про повну ізоляцію внутрішню та зовнішню країни в якій вона виникла і усім світом допомагати цій державі, як економічно так і медикаментами та обладнанням, а не розвозити хворобу по усьому світі, а потім ізольовуватися кожен окремо. А так як це було зроблено зі сторони держав лідерів та всесвітніх організацій, то тут однозначно можна сказати, що це або недоумкуватість або диверсія світового масштабу, мета та ціль якої сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі
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В ВОЗ сидят представители фармкомпаний и играют в их интересах
Трампу ещё надо ФБР на ВОЗ напустить и разобраться как увеличились личные счета тех деятелей
ФОРУМЧАНЕ , города стоят пустые и люди сидят по домам - да за такой кошмар ВОЗ расстрелять надо ( ООН должно задуматься после разрезной Сирии и Донбасса)
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Отличие Трампа от других политиков - он слишком хорошо знает действия любых лобби в своих интересах . Он бизнесмен - циник.
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Гутиереш дозвиздится шо с офисом из Нью Йорка в Ухань уедет или Припять заседать.
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В Припять эти представители древнейшей професии точно не поедут))))
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Значит их там дозаправят по пути в жопу.
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Як ВОЗ сражається з вірусом? Просто цікаво - хочь один приклад. Сражаються лікарі окремих країн і країни один одному допоманають. А ВОЗ калякає і пише методички як мити руки.
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Толчком к возникновению такой организации как Всемирная организация здравоохранения, послужила вспышка холеры, охватившая всю Европу в 1830г. Она настолько всполошила общественность, что государства, решили принять меры, созвав первую в истории международную санитарную конференцию с целью создания международной санитарной конвенции. Попытка не дала результата.
1898г. - совершенна вторая, более удачная попытка, конвенция ратифицирована, но исключительно относительно холеры. Спустя пять лет принята подобная конвенция относительно чумы.
1902г. - создано международное санитарное бюро (Вашингтон, США). Позднее преобразовавшаяся в Панамериканскую организацию здравоохранения.
1907г. - открыто Международное бюро общественной гигиены (Париж, Франция), в которое вступили 12 государств, 9 из низ - государства Европы.
1919г. - основана Лига Наций (Женева, Швейцария), кроме всех прочих вопросов, занималась решением вопросов здравоохранения на международном уровне.
1945г. - сделаны первые шаги на пути к учреждению ВОЗ. ООН принята декларация о создании Организации здравоохранения. Право оформления структурного подразделения организации передано Генеральной Ассамблеи ООН. В свою очередь, ООН передали свое право Экономическому и Социальному Совету, принявшему резолюцию, в которой говорилось о необходимости созвать международную конференцию (15 февраля, 1947), чтобы решить какими вопросами должна заниматься, какие процедуры будет использовать ВОЗ. Резолюция предусматривала создание подготовительного комитета ответственного за организацию международной конференции, предположительно должна была привести к созданию ВОЗ. На конференции принято несколько резолюций и проект устава будущей Организации. Принято решение, что именно правительство государств ответственны за уровень здоровья собственных граждан и Организации Здравоохранения обязаны предоставлять качественные услуги охраны здоровья.
19 июля 1946г. - на конференции, собранной в Нью-Йорке, одобрен текст устава ВОЗ.
7 апреля 1948г. - 26 государств ратифицировали устав Всемирной организации здравоохранения, таким образом, Организация была официально учреждена.
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"Чує кішка, чиє сало з"їла...". Гуттереш відчуває, що наступним буде очолювана ним ООН...
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Засуетилась, крыса. Разжирела на халяве. Обленилась . Без халявного куска сыра боится остаться.
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И много украинцев верят источнику- сообщает ТАСС ?
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Взагалі то треба перевірити цю кореляцію - США перестало фінансувати ВОЗ і зразу почалася пандемія.
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Следующим шагом снять его с довольствия. Он еще бесполезнее, чем ВОЗ.
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Трампон-негодяй, но тут он прав. На его месте я бы и ООн прекратил финансировать.
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И почему же мой президент негодяй? Неужели ваш подъезд в Луганске обоссал?
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Гандошное руководство ВОЗ далжно уйти нах, и проблема будет решена...это проблема?
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