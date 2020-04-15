 США тимчасово припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я, - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідну заяву він зробив у вівторок, 14 квітня, на брифінгу в Білому домі.

США, за словами Трампа, в термін від 60 до 90 днів збираються вивчити "провали в управлінні" з боку ВООЗ і роль організації "в поширенні коронавірусу". Трамп розкритикував позицію ВООЗ, яка стала на бік Китаю, коли США запровадили обмеження на авіасполучення з цією країною, і високо оцінила "відкритість" Китаю. За словами Трампа, США вносять до бюджету ВООЗ 400-500 мільйонів доларів щорічно, що більш ніж удесятеро перевищує внески Китаю.

Агентство dpa зазначає, що критика Трампа спирається на думку деяких експертів, які вважають, що на ранній стадії епідемії ВООЗ занадто довіряла даним з Китаю і, спираючись на китайські оцінки, фактично ігнорувала інформацію з Тайваню про те, що коронавірус може передаватися від людини до людини. За словами Трампа, надмірна довіра до Китаю призвела до того, що коронавірусом заразилося в двадцять разів більше людей, ніж мало бути.

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Нагадаємо, про плани щодо припинення фінансування ВООЗ Трамп оголосив ще 8 квітня.

"ВООЗ накоїла дурниць. З незрозумілих причин організація, яку переважно фінансують США, зосередила всю увагу на Китаї. Ми ретельно вивчимо це питання", - написав Трамп у Twitter.

Раніше Трамп критикував багато міжнародних організацій, зокрема НАТО і ООН.