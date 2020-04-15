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 Суспільство, За кордоном
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 США тимчасово припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна тимчасово припиняє фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) доти, поки у Вашингтоні не вивчать, як ВООЗ реагувала на кризу з пандемією коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідну заяву він зробив у вівторок, 14 квітня, на брифінгу в Білому домі.

США, за словами Трампа, в термін від 60 до 90 днів збираються вивчити "провали в управлінні" з боку ВООЗ і роль організації "в поширенні коронавірусу". Трамп розкритикував позицію ВООЗ, яка стала на бік Китаю, коли США запровадили обмеження на авіасполучення з цією країною, і високо оцінила "відкритість" Китаю. За словами Трампа, США вносять до бюджету ВООЗ 400-500 мільйонів доларів щорічно, що більш ніж удесятеро перевищує внески Китаю.

Агентство dpa зазначає, що критика Трампа спирається на думку деяких експертів, які вважають, що на ранній стадії епідемії ВООЗ занадто довіряла даним з Китаю і, спираючись на китайські оцінки, фактично ігнорувала інформацію з Тайваню про те, що коронавірус може передаватися від людини до людини. За словами Трампа, надмірна довіра до Китаю призвела до того, що коронавірусом заразилося в двадцять разів більше людей, ніж мало бути.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз час для єдності, а не для винесення уроків, - генсек ООН заступився за ВООЗ після різкої критики Трампа

Нагадаємо, про плани щодо припинення фінансування ВООЗ Трамп оголосив ще 8 квітня.

"ВООЗ накоїла дурниць. З незрозумілих причин організація, яку переважно фінансують США, зосередила всю увагу на Китаї. Ми ретельно вивчимо це питання", - написав Трамп у Twitter.

Раніше Трамп критикував багато міжнародних організацій, зокрема НАТО і ООН.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189103
 
   
 Топ коментарі
 
А що тут незрозуміло? Голову ВОЗ, ефіопа, який свого часу для приховування спалаху холери в Ефіопії навіть придумав неіснуючу хворобу, обрали африканці разом зі всякими Вануату. І за цим призначенням стояв Китай. Про це ще тоді вікрито говорили. От пацан бабло вузькооких і відпрацьовує.
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Западу нужно вывести с Китая высокотехнологичные производства, такие как Тесла к примеру...
вырастили жестокого и беспринципного коммунистического монстра себе на погибель...
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В принципе то как ВОЗ освещал ситуацию с вирусом стоит изучить. Это ВОЗ должен был рекомендовать ограничивать авиасообщение с Китаем, а не США.
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Рыжий идиот сам игнорировал доклады разведки, врал что это обычный грип. Теперь пытается перевести стрелки.
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Действительно, при чём здесь ВОЗ?
У них другие задачи.
А Трамп, как раз, обязан отслеживать здоровье планеты.
Сам виноват, а на ВОЗ всё сваливает.
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"Стоять, Зорька!!!" Трамп, конечно, не идеал, но покажи мне в обязанностях президента США, что он "обязан отслеживать здоровье планеты"? Как говорилось в "Ревизоре" Гоголя, "Я, конечно, понимаю, что Македонский - герой, но зачем же стулья ломать?!"
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Смешно наблюдать как кацапье топило за Трампа, а когда он прищемил хвоста коммуняцко -гебнявим викормишам типа ВОЗ и ООН, начинают переобуваться в воздухе!
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Трамп не боїться бити по головам ідіотів, навіть якщо ці ідіоти керують всесвітніми організаціями!
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Удивляешься? Они "по жизни" такие... Могу массу примеров привести... Самый известный и характерный - до 1949-го поддерживали, всеми силами, Израиль - оружием, боеприпасами, амуницией, "советниками", чтобы те будоражили Ближний Восток и мешали поставкам нефти в Великобританию... Когда поняли, что Израиль их "имел в виду", и строит свою политику, отличную от мнения СССР, тут же "перестроились и начали поддерживать арабов... (Кстати, "советники" в СССР возвращаться отказались - они стали одними из "столпов" создания ЦАХАЛ...).
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Блін, ну не можна ж так тупити! То просто непристойно! Слова сарказм чув?
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это стеб. мол причем профильная организация к своему профилю - пусть Трамп за них все делает
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Чей "стёб"? "Джавелина Рейджера"? Если это "стёб", то "такой тонкий", как струя из комариного писюна - мы догадываемся, что он должен быть, но мы его не видим...
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"обязан отслеживать здоровье планеты". Прежде всего, для безопасности собственной страны.
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Будучи "родителем", ты отслеживаешь успеваемость всего класса, или только собственного ребёнка? Для класса есть классный руководитель...Его роль, в данном случае, ВОЗ и должна играть...
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А с какого перепугу президент США должен "отслеживать здоровье планеты"???????????!!!!! У него есть свои избиратели, вот о них он и должен думать в первую очередь.
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Я отнюдь не поклонник Т., но здесь, обвиняя ВОЗ, он абсолютно прав.
Хронология такова. Вирус выявили в КНР в начале декабря 2019 г. В конце декабря китайским врачам уже понятно, что это новый вирус, передающийся от человека к человеку (экспоненциальный рост заболевших). Один из врачей сообщает об этом своему зарубежному коллеге официальным письмом (в рамках научного обмена). Власти КНР тут же обвиняют его в панике, провокациях и "подрыве устоев" (а так же в принижении "руководящей и направляющей" роли партии в организации усилий), да и просто в клевете, и заставляют его письменно от всего отречься. Он в январе и отрекся. В это же время власти КНР (в начале января 2020 г.) связываются с ВОЗ и начинают им "втирать", что доказательств передачи вируса от человека человеку нет.
ВОЗ радостно это подтверждает и не рекомендует каких-либо мер изоляции и ограничения передвижения.
В это время уже многие ученые говорят: "Ребята, не гоните фуфло, это вирус, передается он от человека к человеку".
13 января вирус обнаруживают в Таиланде у китаянки, приехавшей из КНР. 15 января - в Японии. КНР по прежнему утверждает, что вирус не передается. ВОЗ - кивает гривой: "Не передается, китайцы п...ть не будут".
И только 16-го КНР начинает менять свою позицию: "Вообще-то х/з, может и передается". Но достоверно узнали они об этом на 2 недели раньше.
И только 20-го китайцы объявляют о том, что случаи заражения уже в других провинциях есть. И что произошла передача от человека к человеку. 21.01. эта информация была опубликована (через 45 дней после выявления первого случая и через 20 дней, после того, как уже стало понятно, что передается от человека к человеку), и в этот же день зафиксирован 1 случай в США.
Правда США с 17.01. проверяли всех приехавших из Уханя, но вирус-то к ним едет уже, практически, из любой провинции КНР.
22.01. ВОЗ, как последние дебилы, продолжают трындеть о том, что это просто рядовая инфекция (но отдельные члены ВОЗ уже сомневаются и начинают поговаривать о том, что это эпидемия).
23.01. КНР начинают вводить карантин.
24.01. Вьетнам категорично заявляет, что им установлен случай передачи вируса от человека к человеку. Япония, Ю.Корея, США обнаруживают повторные случаи заражения.
26.01. в США выявлены несколько новых случаев заражения в разных штатах. Т.е. - пандемия. Изолировать очаг не удалось.
Ну и как Т. на это реагировать? Мы вам, козлам, какого хрена бабло каждый год даем? Чтобы вы "гривой" кивали и "хоботами" размахивали? Или чтобы думали и проверяли?
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А учитывая что симптомы начинают проявляться через 10 дней, как вы думаете, сколько времени нужно властям чтобы понять, что вирус передается от человека к человеку?
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Товарищ лейтенант, доложите своему непосредственному начальнику, что шаблон «Я не поклонник ........, но....» не должен использоваться часто.
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"А Трамп, как раз, обязан отслеживать здоровье планеты."

В машинку Вам не купить губы закатывать?
Трамп обязан ТОЛЬКО гражданам своей страны и союзникам ("америка и союзники" - так в народе говорят) - и нокому более.
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Трамп в январе прежде всего отбивался от импичмента. Если бы демократы его не отвлекали импичментом, то может быть он что-то бы и отследил. Но конечно планетой занимается ВОЗ. И то, что облажались не только США - но и вся европа, говорит о том, что виновато ВОЗ.

CDC уже 17 января мониторила ухань, кстати. У них на сайте об этом есть какие-то новости.
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Ничего подобного, правильно делает, хоть кто-то должен проверять это болото.
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Это фейк. Разведка делала официальное сообщение о том, что таких данных не было.

Ухань закрыли в конце января. Импичмент Трампа голосовался 5 февраля. Некоторые сенаторы призывали в твиттере американцев уезжать из китая еще 30 января.

Если бы демократы не были так увлечены погоней за Трампом, то может они бы не оккупировали своим недоговноимпичментом информационное пространство. И не отвлекали от важных дел. Тот же Байден и Сандерс писали, что Трамп хочет перекрыть границы потому, что у него ненависть к китайцам. Можно найти из твиты,если отмотать на ~30 января.
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Да ну? Напомнить недавнюю историю? Когда Трамп закрыл рейсы из Китая, самым первым, какую вонь китыёзы сраные подняли...мол воз не рекомендует закрытие границ... Потом Трамп полностью закрыл границы, как воняла европа что их блть не пердупердили?
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С 1.01.2021 мир изменится до неузнаваемости.
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" З Добрим Ранком , Україно ! " калька з кацапського , від "Сдобримутром " . Краще звучатиме - "Доброго ранку Україно !" .
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А що тут незрозуміло? Голову ВОЗ, ефіопа, який свого часу для приховування спалаху холери в Ефіопії навіть придумав неіснуючу хворобу, обрали африканці разом зі всякими Вануату. І за цим призначенням стояв Китай. Про це ще тоді вікрито говорили. От пацан бабло вузькооких і відпрацьовує.
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ФБР надо ещё проверить их счета в банках - там бабло текло рекой от всех фармкомпаний
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ну и все правильно, вот пусть Вануату и Африка их и содержат
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Западу нужно вывести с Китая высокотехнологичные производства, такие как Тесла к примеру...
вырастили жестокого и беспринципного коммунистического монстра себе на погибель...
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Китай на Місяці виростив бавовник і картоплю, пробував...
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По-моему уже поздно, они все технологи скопировали и начнут штамповать без отчислений правообладателям, под другой маркой. Замахаешся судиться...
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Так, а под чьим чутким руководством, все эти годы происходил перенос производств в Китай? Не дерьмократов ли?
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НАМАГАЄТЬСЯ ЗНЯТИ З СЕБЕ ОСНОВНУ ВИНУ. АЛЕ ЧАСТКОВО ПРАВИЙ. Є БЮРОКРАТИ ЯКІ РОБЛЯТЬ ТАКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ООН ОБСЄ ВОЗ БЕЗТОЛКОВИМИ.ГРОШІ ПОЖИРАЮТЬ ЧИМАЛІ А ОСНОВНУ ФУНКЦІЮ ІМІТУЮТЬ
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давно треба було дармоїдів пайки лишити.
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В принципе то как ВОЗ освещал ситуацию с вирусом стоит изучить. Это ВОЗ должен был рекомендовать ограничивать авиасообщение с Китаем, а не США.
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Та пора вже не тільки "струсонуть" трішки ці "всесвітні організації", але і "стусонуть", бо їм платять гроші не за те, щоб вони "штани просиджували" на засіданнях, а "ворушили булками" і виконували свої обов"язки по контролю за епідемічним станом на планеті... А найкращий "стусан" - по "кишені"... Люди такого штибу відчувають удар по кишені болючіше, ніж по пиці...
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухане. Организация в среду, 22 января 2020 года, созвала экстренное заседание чрезвычайного комитета, которое проходило в течение двух дней.
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В этом мире, каждый сам за себя.
Всё, человек человеку - брат, работает всё реже.
Трам понял, что ВОЗ - бюрократическая организация бездельников.
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И это правильно. Конечно и дед Дональд имеет свою долю вины, и как "жесткий" переговорщик в том числе, но жирных котов из ВОЗ надо отучать от хорошего куска печёнки на халяву. Вот, что бы ещё Организацию Озабоченных Негодяев он прекратил финансировать, было бы то же не плохо.
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Вобще ООН бесполезная организация. Какой вопрос она решила за всё время чвоего существования?
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Было время когда войска ООН отвоевали Южную Корею. Но то время давно прошло. На замену пришло НАТО. ООН сейчас гуманитарная организация, не более.
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Південну Корею відвоювали США а не ООН.
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"Было время когда войска ООН отвоевали Южную Корею"

Это "пять".
Нет, это "десять".
Оказывается, КНДР воевала с ООН.
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Считается, чти как-бЭ лучше "перетереть", чем сразу морды бить ЯО жахнуть.
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ОБСЕ никаким боком к США не относиться. Организация по безопасности в Европе финансируется исключительно членами организации.
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главное не сколько платить, а кому... вот, к примеру, Х#йло и ко это поняли очень давно. и поэтому все цапские пенсионеры попадут в рай от коронавируса.
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вся надежда на первомай - диды на палках и сеяние в головах мракобесия и победобесия все эти годы обязано дать достойный урожай!
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Вот же дурень... Именно сейчас нужны разборки с ВОЗ. Просто дурень, других слов не подобрать.
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А почему не сейчас??? ВОЗ полностью бесполезная статистическая бюрократическая богодельня. Самое время разогнать этих нахлебников, а деньги перенаправить на реальные дела - лаборатории, клиники, мед оборудование.
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Н-да... Отобрали деньги у ВОЗ и бац - лаборатория, завтра - клиника, ещё бац - мединститут. В ВОЗ помимо бюрократов, водятся и врачи и исследователи из всех стран мира и самое время лишить их финансирования. Всем миром надо навалиться на проблему, а не крысятничать и пытаться, например, украсть у Германии перспективную лабораторию.
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а можно подробней про "исследователей" из ВОЗ?
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Эта ВОЗ как и ООН давно превратились в тупых статистов...от них только и дела что тупо статистику выдают. Вот тут выросло, вот тут упало и мы сильно озаботились этим падением. Давно пора разогнать бесполезных грантоедов, а деньги перенаправить на реальные лаборатории непосредственно разрабатывающие новые технологии. Короче ВОЗ и ООН бестолковые паразиты.
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На переправі коней не міняють. Цей факт доводить, що в Білому домі сидить неадекват і маргінал.
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Ну чего неадекват? Просто мы не привыкли, что во главе великой Амэрыки сейчас барыга. К нашим мы привыкли, а там удивляемся. Рентабельность ВОЗа для Донни , если бы МОЗы всех стран закупали все для медицины в Штатах, так... Вон как в НАТО, кто там рулит финансами? Да и отмазку по коронному) вирусу нужно предоставить пересiчному мереканцю. Больше всех жертв в стране с самой лучшей во вселенной системой здравоохранения. А Донни еще на второй срок собирается порулить США тимчасово припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я, - Трамп - Цензор.НЕТ 7663
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ВОЗ - не конь, а ленивый осел. С таким на переправе только утонуть можно.
Все правильно Трамп делает.
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А в том что США тянули до последнего с карантином тоже ВОЗ виновато, или в нехватке средств защиты даже для врачей.
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Воз должна была предупредить распространение короновируса по миру локализовав его в китае. Но что говорили шлюхи воз в декабре, январе? все под контролем! И где контроль?! Просто китайское бабло для чиновников воз не воняет даже если оно на крови.
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Igor V 184bb5c7 Воз должна была предупредить распространение короновируса по миру локализовав его в китае.

А чего же Амэрыка не локализовала? Когда нужно "локализовать" вооруженный конфликт где-то, они не ждут одобрения совбеза ООН, а утюжат мама не горюй, бо там бабло и не хилое. А тут все знали, все предсказали и ожидали отмашки от ВОЗа. Сказки для апологетов страны "равных возможностей" США тимчасово припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я, - Трамп - Цензор.НЕТ 3411
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Америка содержит ВОЗ чтобы он локализовывал. А вообще от твоего поста рашей смердит за километр. В спам.
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Все правильно трамп сделал. Зачем финансировать структуру, которая не выполняет свои обязанности
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За насаждение вакцин ВО надо вообще аккуратненько изрешетить из АКМ.
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ВОЗ продалась фармакомафии и сатанистам.
За насаждение вакцин ВОЗ надо вообще немножко изрешетить из АКМ.
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У випадку виникнення таких хвороб,потрібно відразу приймати рішення про повну ізоляцію внутрішню та зовнішню країни в якій вона виникла і усім світом допомагати цій державі, як економічно так і медикаментами та обладнанням, а не розвозити хворобу по усьому світі, а потім ізольовуватися кожен окремо. А так як це було зроблено зі сторони держав лідерів та всесвітніх організацій, то тут однозначно можна сказати, що це або недоумкуватість або диверсія світового масштабу, мета та ціль якої сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі
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Це все те саме продовження політики агента Дональда по розвалу Штатів. Все ті самі зусилля по самоізоляції країни, що дуже шкідливо для Штатів.
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После такого эту организацию вообще надо распустить, только бабки отмывают...
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"Трамп раскритиковал позицию ВОЗ, которая встала на сторону Китая, когда США ввели ограничения на авиасообщение с этой страной, и высоко оценила "открытость" Китая. По словам Трампа, США вносят в бюджет ВОЗ 400-500 миллионов долларов ежегодно, что более чем в 10 раз превышает взносы Китая."
Источник: https://censor.net.ua/n3189103

О, как пристроились мировые чиновнички от медицины.
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ООН должна была надавать ****** по мордам, чтобы он присесть больше не смог.
Захватив Крым, он смачно харкнул в самую харю ООН.
А она с наслаждением утёралась и счастливо заулыбалась и не спешит смывать.
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Не видать нам водородных авто из Уханя как своих ушей теперь...
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Из Уханя мы видим в основном ззаразу на нашу голову и дешёвый ширптреб.
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Правильно сделал, ВОЗ - такая же бесполезная *****, как и ООН.
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Вообще, много некогда сильных организаций, сдулись, после того как по квоте "политкорректности" туда пролезло всякое дерьмо.
Международный суд в Гааге - жирная черная тетка, из Африки, феминистка и ненавистница США, в бытность чиновницей у себя в Африке замешана в многочисленных коррупционных скандалах. После прихода в Гаагу, большинство дел которые там рассматриваются - о "военных преступлениях США", а дела о зверствах ИГИЛа, расовой резне в Африке и т.п. рассматривать под разными предлогами отказывается.
ВОЗ - эфиоп. Будучи еще в Африке, приближенный к кормушке, когда в Эфиопии вспыхнула эпидемия холеры, он чтобы не палиться перед международными организациями, назвал ее "острый водянистый понос". Потом будучи избран в ООН по квоте от развивающихся стран и для "политкорректности", назначил всем известного Мугабе (африканский диктатор-людоед) - "послом доброй воли ВОЗ в Африке"...
То же происходит в ООН.
Давно пора разогнать эти бесполезные конторы, которые на деньги цивилизованных стран борются с цивилизацией в интересах всяких африканских людоедов.
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чем меньше этих всемирных . межрегиональных и прочая . тем лучше
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Вы все забываете кто такой трамп. Трамп бизнесмен а не политик,для него деньги очень важный аксессуар. Посмотрите на его политику он всегда говорит про деньги ,а абстрактные понятия ему чужды,как честь,достоинство,человечность и т.д. Не удевлюсь что тут тоже замешаны деньги,ну например вакцина готова и он хочет ее выгодно продать!
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