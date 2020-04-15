 США тимчасово припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я, - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідну заяву він зробив у вівторок, 14 квітня, на брифінгу в Білому домі.
США, за словами Трампа, в термін від 60 до 90 днів збираються вивчити "провали в управлінні" з боку ВООЗ і роль організації "в поширенні коронавірусу". Трамп розкритикував позицію ВООЗ, яка стала на бік Китаю, коли США запровадили обмеження на авіасполучення з цією країною, і високо оцінила "відкритість" Китаю. За словами Трампа, США вносять до бюджету ВООЗ 400-500 мільйонів доларів щорічно, що більш ніж удесятеро перевищує внески Китаю.
Агентство dpa зазначає, що критика Трампа спирається на думку деяких експертів, які вважають, що на ранній стадії епідемії ВООЗ занадто довіряла даним з Китаю і, спираючись на китайські оцінки, фактично ігнорувала інформацію з Тайваню про те, що коронавірус може передаватися від людини до людини. За словами Трампа, надмірна довіра до Китаю призвела до того, що коронавірусом заразилося в двадцять разів більше людей, ніж мало бути.
Нагадаємо, про плани щодо припинення фінансування ВООЗ Трамп оголосив ще 8 квітня.
"ВООЗ накоїла дурниць. З незрозумілих причин організація, яку переважно фінансують США, зосередила всю увагу на Китаї. Ми ретельно вивчимо це питання", - написав Трамп у Twitter.
Раніше Трамп критикував багато міжнародних організацій, зокрема НАТО і ООН.
У них другие задачи.
А Трамп, как раз, обязан отслеживать здоровье планеты.
Сам виноват, а на ВОЗ всё сваливает.
Хронология такова. Вирус выявили в КНР в начале декабря 2019 г. В конце декабря китайским врачам уже понятно, что это новый вирус, передающийся от человека к человеку (экспоненциальный рост заболевших). Один из врачей сообщает об этом своему зарубежному коллеге официальным письмом (в рамках научного обмена). Власти КНР тут же обвиняют его в панике, провокациях и "подрыве устоев" (а так же в принижении "руководящей и направляющей" роли партии в организации усилий), да и просто в клевете, и заставляют его письменно от всего отречься. Он в январе и отрекся. В это же время власти КНР (в начале января 2020 г.) связываются с ВОЗ и начинают им "втирать", что доказательств передачи вируса от человека человеку нет.
ВОЗ радостно это подтверждает и не рекомендует каких-либо мер изоляции и ограничения передвижения.
В это время уже многие ученые говорят: "Ребята, не гоните фуфло, это вирус, передается он от человека к человеку".
13 января вирус обнаруживают в Таиланде у китаянки, приехавшей из КНР. 15 января - в Японии. КНР по прежнему утверждает, что вирус не передается. ВОЗ - кивает гривой: "Не передается, китайцы п...ть не будут".
И только 16-го КНР начинает менять свою позицию: "Вообще-то х/з, может и передается". Но достоверно узнали они об этом на 2 недели раньше.
И только 20-го китайцы объявляют о том, что случаи заражения уже в других провинциях есть. И что произошла передача от человека к человеку. 21.01. эта информация была опубликована (через 45 дней после выявления первого случая и через 20 дней, после того, как уже стало понятно, что передается от человека к человеку), и в этот же день зафиксирован 1 случай в США.
Правда США с 17.01. проверяли всех приехавших из Уханя, но вирус-то к ним едет уже, практически, из любой провинции КНР.
22.01. ВОЗ, как последние дебилы, продолжают трындеть о том, что это просто рядовая инфекция (но отдельные члены ВОЗ уже сомневаются и начинают поговаривать о том, что это эпидемия).
23.01. КНР начинают вводить карантин.
24.01. Вьетнам категорично заявляет, что им установлен случай передачи вируса от человека к человеку. Япония, Ю.Корея, США обнаруживают повторные случаи заражения.
26.01. в США выявлены несколько новых случаев заражения в разных штатах. Т.е. - пандемия. Изолировать очаг не удалось.
Ну и как Т. на это реагировать? Мы вам, козлам, какого хрена бабло каждый год даем? Чтобы вы "гривой" кивали и "хоботами" размахивали? Или чтобы думали и проверяли?
В машинку Вам не купить губы закатывать?
Трамп обязан ТОЛЬКО гражданам своей страны и союзникам ("америка и союзники" - так в народе говорят) - и нокому более.
CDC уже 17 января мониторила ухань, кстати. У них на сайте об этом есть какие-то новости.
Ухань закрыли в конце января. Импичмент Трампа голосовался 5 февраля. Некоторые сенаторы призывали в твиттере американцев уезжать из китая еще 30 января.
Если бы демократы не были так увлечены погоней за Трампом, то может они бы не оккупировали своим недоговноимпичментом информационное пространство. И не отвлекали от важных дел. Тот же Байден и Сандерс писали, что Трамп хочет перекрыть границы потому, что у него ненависть к китайцам. Можно найти из твиты,если отмотать на ~30 января.
вырастили жестокого и беспринципного коммунистического монстра себе на погибель...
Всё, человек человеку - брат, работает всё реже.
Трам понял, что ВОЗ - бюрократическая организация бездельников.
Это "пять".
Нет, это "десять".
Оказывается, КНДР воевала с ООН.
морды битьЯО жахнуть. от коронавируса.
Все правильно Трамп делает.
А чего же Амэрыка не локализовала? Когда нужно "локализовать" вооруженный конфликт где-то, они не ждут одобрения совбеза ООН, а утюжат мама не горюй, бо там бабло и не хилое. А тут все знали, все предсказали и ожидали отмашки от ВОЗа. Сказки для апологетов страны "равных возможностей"
За насаждение вакцин ВОЗ надо вообще немножко изрешетить из АКМ.
Источник: https://censor.net.ua/n3189103
О, как пристроились мировые чиновнички от медицины.
Захватив Крым, он смачно харкнул в самую харю ООН.
А она с наслаждением утёралась и счастливо заулыбалась и не спешит смывать.
Международный суд в Гааге - жирная черная тетка, из Африки, феминистка и ненавистница США, в бытность чиновницей у себя в Африке замешана в многочисленных коррупционных скандалах. После прихода в Гаагу, большинство дел которые там рассматриваются - о "военных преступлениях США", а дела о зверствах ИГИЛа, расовой резне в Африке и т.п. рассматривать под разными предлогами отказывается.
ВОЗ - эфиоп. Будучи еще в Африке, приближенный к кормушке, когда в Эфиопии вспыхнула эпидемия холеры, он чтобы не палиться перед международными организациями, назвал ее "острый водянистый понос". Потом будучи избран в ООН по квоте от развивающихся стран и для "политкорректности", назначил всем известного Мугабе (африканский диктатор-людоед) - "послом доброй воли ВОЗ в Африке"...
То же происходит в ООН.
Давно пора разогнать эти бесполезные конторы, которые на деньги цивилизованных стран борются с цивилизацией в интересах всяких африканских людоедов.