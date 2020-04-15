 НАТО обговорить партнерство розширених можливостей з Україною, - Столтенберг

Про це у вівторок під час віртуальної пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми зараз розглянемо, як ми можемо надалі зміцнити партнерство з Україною. Партнерство розширених можливостей (НАТО) є одним з елементів у завтрашній дискусії, але для мене поки зарано робити висновки. Наразі все, що ми робимо разом, зміцнює партнерство між НАТО і Україною", - зазначив Столтенберг.

Він зауважив, що НАТО цінує близьке партнерство з Україною, як і з іншими партнерами, у протистоянні кризі COVID-19, яка є спільним викликом та потребує спільної відповіді.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 2 квітня, за підсумками віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ заявив, що союзники погодили заходи щодо подальшого поглиблення партнерства з Україною та Грузією.