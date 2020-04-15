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 НАТО обговорить партнерство розширених можливостей з Україною, - Столтенберг

На віртуальній зустрічі міністрів оборони НАТО завтра серед інших питань обговорюватимуться шляхи подальшого зміцнення партнерства з Україною, зокрема у форматі партнерства розширених можливостей НАТО.

Про це у вівторок під час віртуальної пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми зараз розглянемо, як ми можемо надалі зміцнити партнерство з Україною. Партнерство розширених можливостей (НАТО) є одним з елементів у завтрашній дискусії, але для мене поки зарано робити висновки. Наразі все, що ми робимо разом, зміцнює партнерство між НАТО і Україною", - зазначив Столтенберг.

Він зауважив, що НАТО цінує близьке партнерство з Україною, як і з іншими партнерами, у протистоянні кризі COVID-19, яка є спільним викликом та потребує спільної відповіді.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 2 квітня, за підсумками віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ заявив, що союзники погодили заходи щодо подальшого поглиблення партнерства з Україною та Грузією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189100
 
   
 Топ коментарі
 
База Нато в Мариуполе!
Вот наша первоочередная цель, решающая проблему с Азовом!
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какое НАТО, если наша "какая разница" войнy прекращает, просто прекратив стрелять, только ихтамнеты не прекращают.
сдача страны идет полным ходом, на майдановцев заводят дела, б/y рыги из масковии возвращаются, зеленые сопли закидывают пробники о примирении с оккyпантом, антиколомойский закон зафлyдили.
полная *опа....
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А що тепер обговорювати з НАТО? Створіть Консультативну групу і підписуйте документи.
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А що тепер обговорювати з НАТО? Створіть Консультативну групу і підписуйте документи.
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Изменился тон разговора. Посмотрите что было сказано на предыдущей встрече - в конце текста , а потом что он говорит о предстоящей. Видно это после последних выкрутасов МО.
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Зе-ковський міністр оборони А.Таран втіхаря робить все, щоб відвернути НАТО від України і Україну від НАТО, роблячи відповідні заяви.
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...і видаючи відповідні укази про зупинку реформування ЗСУ.
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Тому я і написав про Консультаційну групу😏
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База Нато в Мариуполе!
Вот наша первоочередная цель, решающая проблему с Азовом!
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и в Харькове в 30 км от границы

база создает тысячи рабочих мест и инфраструктуру
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Чем меньше украинофобов будет во власти Украины , тем теснее будет сотрудничество с НАТО...
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какое НАТО, если наша "какая разница" войнy прекращает, просто прекратив стрелять, только ихтамнеты не прекращают.
сдача страны идет полным ходом, на майдановцев заводят дела, б/y рыги из масковии возвращаются, зеленые сопли закидывают пробники о примирении с оккyпантом, антиколомойский закон зафлyдили.
полная *опа....
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Коли вже начнуть давать зєлєну тисячу
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Не зважаючи на Зрадовську вакханалію у новоприпеченій владі,всеодно радий за конкретно-правдиві виступи блогерів на форумі. І це про половецьку плясунію(курву брехливо-зміїну з МІД РФ), і про НАТО,що довго яйця чешуть з базами в Україні, і про наших популярних та непокараних зрадофілів з Опожопи, і,.. Молодці! І головне,що подається все коротко,лаконічно, прямо в підбите око ватопацифістам та "любителям червоних сперматозоїдів Шарія". А радує те,що воно іде на різних мовах і без маскування. Мабуть така більш конкретна і оперативна визначеність подій та персоналій в них стала результатом того,що путінські бото-форми меньше стали влазити своїм гнилим пахнючим рилом в наші українські справи. Але ще їх доволі тут " пасеться" і із "ферм" ордло, Москви,Ростова,Пітера, RT-Сімонянши, від константинівського Криму та іншого лайна з бувшого сересер і ніяк від нього не позбавиться. Допомагайте світу блокувати все антицивілізаційне лайно з Москви і інших регенератів та дегенератів в міжнаррдні спілкування!
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"виртуальная встреча о возможностях" - разговор ни о чем из серии "будь у меня что-то, вот тогда бы было это"!
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Нету уже никакой наты. Осталось лишь название, что бы лохов разводить.
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Партнерство з НАТО це також виконання робіт на їхнє замовлення і відповідна оплата. Але з 28 квітня починається нове життя!
З 28 квітня 2020 року не можна буде без ідентифікації оплатити віддалено комуналку, отримати переказ грошей, оплатити сервіси, купити передплачену картку і скористатися безготівковими коштами.

Про це запевняють в Українській асоціації платіжних систем (далі УАПС).

Зазначається, що 6 грудня Верховна Рада ухвалила в новій редакції закон про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Чи заважатиме він відмивати доходи несвідомим громадянам, покаже час, а от цілком свідомим українцям ця правова ініціатива може суттєво ускладнити життя. Адже для того, щоб отримати звичну фінансову послугу на кшталт переказу від близьких або оплати сервісу онлайн, людям потрібно буде пройти процедуру повної ідентифікації: пред'явити паспорт і код працівнику фінансової організації, що надає послугу.

За словами представників Асоціації платіжних систем, сьогодні Нацбанк України не виробив чітких рекомендацій щодо процедури віддаленої ідентифікації, а можливість зробити її віддалено бачить тільки через BankID, але до цього способу підключені лише 14 банків.

Представники фінансових установ стверджують, що Закон не просто загрожує ринкам грошових переказів та електронних грошей в Україні. Фактично він їх повністю знищує. А це величезний удар по економіці країни. Щоб мати уявлення про обсяги коштів, які циркулюють безготівковими каналами переказів, наводимо статистику НБУ за 2019 рік з використанням систем переказу коштів, створених як резидентами, так і нерезидентами:

перекази в Україну - $2 271 млн в еквіваленті (21,94% від загальної суми переказів);

за межі України - $398 млн в еквіваленті (3,85% від загальної суми переказів);

у межах України - $7 679 млн в еквіваленті або 197,93 млрд грн (74,21% від загальної суми переказів).

«Новий закон знищує старі правила, але не надає альтернативних, зрозумілих ринку і прийнятних для реалізації правил роботи. В Україні не запроваджено правила дистанційної ідентифікації, як це відбулося в Європі, немає чітких нових правил емісії електронних грошей і передплачених карток, також немає розроблених технічних можливостей швидкої верифікації даних клієнта», - кажуть в УАПС.

На думку експертів, такий підхід призведе до вбивства ринку безготівкових переказів і повернення розрахунків у готівці. А це нівелює всі досягнення НБУ попередніх років з побудови платіжної інфраструктури, на що були витрачені мільйони доларів і йде врозріз з представленою «Стратегією розвитку фінансового сектору до 2025 року», затвердженою Нацбанком.

Примітно, що закон, який набуде чинності 28 квітня, зобов'язує Нацбанк протягом трьох місяців привести нормативно-правову базу у відповідність до закону. Однак всі суб'єкти фінансового моніторингу - ті самі банки або платіжні системи, - зобов'язані переробити свою внутрішню систему моніторингу вже 28 квітня. Що фактично неможливо, адже правові норми, запроваджені законом, потребують роз'яснень у вигляді нормативно-правових актів Нацбанку.

Після 28 квітня всі учасники фінансового ринку будуть змушені обирати - або працювати з порушеннями, або припиняти свою діяльність до появи чітких правил роботи від Нацбанку.

У першому випадку вони ризикують оплачувати не просто величезні - непідйомні штрафні санкції. Наприклад, максимальна сума штрафу, згідно з новим законом - 135 млн грн, і він може бути виписаний за «незабезпечення належної організації та проведення фінансового моніторингу, відсутність належної системи управління ризиками». Таке розмите формулювання, як показує практика роботи НБУ, дозволяє штрафувати за практично будь-яке порушення. У разі накладення штрафу на банк оплачувати його будуть фактично грошима вкладників.

Ринок неодноразово звертав увагу як Національного банку України, так і низки наших законодавців на цю проблему, але поки що реакції з їхнього боку немає. Якщо імплементацію закону не відкладуть на більш тривалий строк, 28 квітня стане чорним днем для фінансового ринку країни, кажуть в Українській асоціації платіжних систем.

https://glavcom.ua/economics/finances/z-28-kvitnya-stane-nemozhlivoyu-distanciyna-oplata-komunalki-asociaciya-673402.html
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Что обсуждать с нато если у нас министр обороны отъявленный совкодрочер который еще вчера готов переподчинить всу кремлевскому пуйлу
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Украина больше подходит НАТО в нынешнем положении. Никаких обязанностей, никаких трат, если что-то пойдет не так, можно просто умыть руки. А все эти подразнивания чтобы держать "партнера" в тонусе. Если бы Украина была нужна НАТО, ее бы давно уже приняли.
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Містечкові підкацапники стараються, та НАТО не відступає. Дякую. Щиро
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