 Чоловіка, який повідомив про нібито замінування станції метро "Нивки", посадили на 2 роки

Рішення ухвалив Деснянський райсуд Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації столичної поліції.

Псевдомінер - мешканець Чернігова. Раніше його вже судили за вбивство, зґвалтування, крадіжку та зберігання наркотиків.

У грудні минулого року він зателефонував до поліції і повідомив про замінування. Правоохоронці перевірили метро і не виявили там вибухівки. Незабаром поліцейські встановили особу підозрюваного і затримали його.

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Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

За рішенням судді псевдомінер проведе у в'язниці 2 роки.