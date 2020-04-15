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Все про:Метрополітен (454) мінування (551) Нацполіція (9307) вирок (583)

 Чоловіка, який повідомив про нібито замінування станції метро "Нивки", посадили на 2 роки

У грудні минулого року зловмисник зателефонував на спецлінію 102 і повідомив про закладену на станції столичної підземки "Нивки" вибухівку.

 Рішення ухвалив Деснянський райсуд Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації столичної поліції.

Псевдомінер - мешканець Чернігова. Раніше його вже судили за вбивство, зґвалтування, крадіжку та зберігання наркотиків.

У грудні минулого року він зателефонував до поліції і повідомив про замінування. Правоохоронці перевірили метро і не виявили там вибухівки. Незабаром поліцейські встановили особу підозрюваного і затримали його.

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Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

За рішенням судді псевдомінер проведе у в'язниці 2 роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189099
 
 
 Топ коментарі
 
Анекдот згадав:

Выбегает злой-презлой мужик из подъезда, подбегает к ближайшему менту:
- Пожалуйста, арестуйте меня за что-нибудь, иначе я сейчас убью свою тёщу!
- О, так убей заодно и мою, а я тебе помогу поменьше срок получить.
Мужик плюнул и побежал к прокурору.
- Гражданин прокурор, заберите меня, а то я убью свою тёщу!
- Убей и мою, помогу, чтобы срок скостили.
Мужик напился, пошёл и убил трёх тёщ - свою, мента и прокурора.
Суд. Оглашают приговор:
- За убийство трёх тёщ гражданин Петренко приговаривается к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения.
После чего судья негромко добавляет:
- А убил бы и мою, вообще бы условно получил...
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Мужик соврал и получит. У нас посадовці врут, врут и врут = им еще и платят за это бешеные бабки...
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от врунішка... заголовок писала дитина?
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Мужик соврал и получит. У нас посадовці врут, врут и врут = им еще и платят за это бешеные бабки...
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А убийцам и бандитам дают условные сроки...
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1. Заголовок мене посмішив ... Можна ж інакше написати.
2. Колоритний персонаж, нічого не скажеш. На зоні - свій.
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Раніше він був би свій хіба що під шконкою або на "обиженке" (петушиной хате), враховуючи судимість за зґвалтування. Бо це була ганебна стаття.
Ключове слово - була. Зараз "поняття" вже не ті...
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так, за взлом мохнатого сейфу, на зоні могли і опустити
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скоріше заголовок перекладала дитина
інфа взята звідси:
"У Києві псевдомінера метро засудили до 2-х років позбавлення волі"

отакий пернеклад, і вони ще сміють мене банити по 100 разів на рік...
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Раньше его уже судили за убийство, изнасилование, кражу и хранение наркотиков....

Судя по всему ему по совокупности за " убийство, изнасилование, кражу и хранение наркотиков." дали 15 суток или год условно? Или ему уже больше 100 лет?
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Анекдот згадав:

Выбегает злой-презлой мужик из подъезда, подбегает к ближайшему менту:
- Пожалуйста, арестуйте меня за что-нибудь, иначе я сейчас убью свою тёщу!
- О, так убей заодно и мою, а я тебе помогу поменьше срок получить.
Мужик плюнул и побежал к прокурору.
- Гражданин прокурор, заберите меня, а то я убью свою тёщу!
- Убей и мою, помогу, чтобы срок скостили.
Мужик напился, пошёл и убил трёх тёщ - свою, мента и прокурора.
Суд. Оглашают приговор:
- За убийство трёх тёщ гражданин Петренко приговаривается к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения.
После чего судья негромко добавляет:
- А убил бы и мою, вообще бы условно получил...
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Мужчина с хорошей тёщей - счастливец... С хреновой - философ...".
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сам придумав? месьє великий мислитель ?
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Слышь, "Иной", у тебя с утра "зубки чешутся"? Куснуть кого-то, охота? Возьми в углу старый ботинок...
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при чому тут теща, безграмотне? приказка зовсім не про тещу, мислитель, книжок більше читай
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Що, черевик не смачний? Візьми тещин тапок поряд...
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у тебе була дуже хороша теща, якщо вірити твоєму закону, породженним твоїм глибоким мисленням
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Тобі яка справа? Чого ти пхаєш свого носа мені в зад? Тапок закінчився? Чи теж несмачний?
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Так вот, куда ты тёщу "запхав"...
Какое неуважение к старшим. Мужчину, совравшего о минировании станции метро "Нивки", посадили на 2 года - Цензор.НЕТ 3134
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воно тут захотіло кинути розумних афоризмів. але все переплутало і ляпнуло дурню. але стоїть насмерть і не признається. що ляпнуло нісенітницю
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Он вляпывается систематически.
Сначала пишет, потом думает.
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Куда мне до вас, двух дураков... По "упёртости" мне до вас - "как до Киева на карачках...". Ну, не буду мешать... Раз не нравится грызть ботинки - вылизывайте друг друга...
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Я на днях прочитал, что недавнее ложное сообщение о "минировании" Александровской больницы сделал помощник идиота Тищенко из СН. Интересно, правда ли это? Мужчину, совравшего о минировании станции метро "Нивки", посадили на 2 года - Цензор.НЕТ 7769
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Правда. Об этом написали и журналисты, и подтвердил Мосейчук.
Но это же "зеленый минер"...
Кто ж его посадит или хотя бы оштрафует?...
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якщо так і було, то все правильно, за телефонний терризм можна і крутіше карати
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Какая шикарная "самоизоляция"!!!... Трехразовое питание, с регулярной помывкой в бане, сменой белья, контролем за здоровым образом жизни... Всё бесплатно, и на целых два года... Точно избежит коронавируса...
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Жизнь, о который ты мечтаешь, меня не устраивает.
Воплоти свои мечты в жизнь - позвони. Мужчину, совравшего о минировании станции метро "Нивки", посадили на 2 года - Цензор.НЕТ 6198
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Я тебе уже писал : на нагорье Декан, в Индии, живёт животное из семейства собачьих - "красный волк". Это его "советская научная классификация". Местные именуют его "дхоль"... Англичане-колонизаторы называли его "волчьей лисицей", "рыжей собакой". Чрезвычайно паскудное создание, схожее по повадкам на койота или шакала, хорошо описанное Киплингом в "Книге джунглей". Я его встречал в предгорьях Тянь-Шаня... Ты себя именуешь "Волком лисовичем" (лисьим сыном). Я в чём-то отступил от правды?
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А мужчину, торговавшего государственными должностями - НЕ посадили!
Мало того, хотят завести уголовное дело на того, кто это преступление раскрыл! Мужчину, совравшего о минировании станции метро "Нивки", посадили на 2 года - Цензор.НЕТ 8056

Срочно, срочно инвесторов сюда, в эту страну контрастов, возможностей и ЛИЧНОГО крышевания президентом (по другому, сожрут небожители Мужчину, совравшего о минировании станции метро "Нивки", посадили на 2 года - Цензор.НЕТ 86 ) Нелохом 42-м!..............
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Если бы не соврал, не посадили бы...
"Кто так пишет?" (с) Мужчину, совравшего о минировании станции метро "Нивки", посадили на 2 года - Цензор.НЕТ 6706
С Бодрым Утром, Украина!
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И кто поверил, что ранее осужденный за убийство, изнасилование, кражу и хранение наркотиков звонил о минировании? Только не я!
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Кто его знает, что может прийти в голову наркоману с будуна после бурной ночи со шлюхой... Мужчину, совравшего о минировании станции метро "Нивки", посадили на 2 года - Цензор.НЕТ 9671
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мало посадили! он по любому выполнял за бабки задание спецслужб РФ. То бишь тут сразу 2 статьи - диверсия и гос измена! То бишь на 20 лет его надо было на нары! И наглядно во всех СМИ показать, чтобы другим неповадно было!
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Лет 10 с конфискацией... такие "шутки" стоят очень дорого.
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а теперь задумайтесь....рецедивист сидит и думает как бы упасть в детство "поприкалываться" и позвонить о мине...?? НЕА. ЕМУ ЗА ЭТО ЗАПЛАТИЛИ. Так же как и тем, кто подпаливает траву возле ЧАЕС.
Большой привет баканову который разгоняет бордели вместо того чтобы жечь росийскую агентуру.
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У чела такой букет судимостей, что не исключена ментовская подстава, взяли на чем -то другом ( ту же наркоту), и в обмен на меньший срок он взял на себя это "минирование".
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А як та з помічником народного депутата від «Слуги Народу» Миколи Тищенка Богданом, який заявив про замінування Олександрівської лікарн?
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