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Все про:Київ (7683) шахрайство (324) Правоохоронні органи (995) прокуратура (2140)

 Себе видавала за прокурора, чоловіка - за співробітника СБУ: шахрайка ошукала киян на 4 млн гривень, - прокуратура

34-річна киянка за пів року ошукала 9 жителів столиці, виманивши в них близько 4 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Зловмисниця створювала у потерпілих хибне уявлення про те, що вона є успішною, заможною людиною з міцними соціальними зв’язками та можливостями. Офіційно ніде не працюючи, жінка представлялася посадовцем ГПУ, а свого чоловіка рекомендувала як співробітника СБУ", - йдеться в повідомленні.

Жінка казала знайомим, що може завдяки знайомствам дістати зі знижкою елітні авто, техніку Apple, путівки тощо. Брала в них гроші і зникала.

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Киянці висунуто підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка у великих розмірах), ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України (шахрайство). Їй загрожує до 12 років за ґратами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189098
 
 
 Топ коментарі
 
Могла би стати СН та "хорошо прибарахлиться".
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Все це можна купити у магазинах, тоді чому лохи на велись? Бо аферистка пропонувала дешевше. Жадібний лох - знахідка для шахрая.
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не перевелись ще дебіли в Україні, хто клює на таку маячню....
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Могла би стати СН та "хорошо прибарахлиться".
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А так красти від єс залишилася, тому в тюрмі і опинилася.
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Вона і у пЕСиків себе непогано почувала.... Себя выдавала за прокурора, мужа - за СБУ-шника: мошенница обманула киевлян на 4 млн гривен, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1292 Себя выдавала за прокурора, мужа - за СБУ-шника: мошенница обманула киевлян на 4 млн гривен, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3962
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не перевелись ще дебіли в Україні, хто клює на таку маячню....
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Если там не работали , то теперь будут - ценные кадры...
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Жадный платит дважды,
дурак трижды,
а лох - всегда.
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хм, тут появляеться филозофическии вопрос, к кому выгодней тогда идти работать, таки две зарплаты лучше одной!
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по ч. 4 ст. 185 (кража в крупных размерах) - для надёжности могли и за изнасилование но моральное, так как кражи в тексте не прочитал.
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Все це можна купити у магазинах, тоді чому лохи на велись? Бо аферистка пропонувала дешевше. Жадібний лох - знахідка для шахрая.
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Пока живут на свете дураки
Обманывать нам , стало быть с руки!
Б.Ш.Окуджава.
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Потому что она ничем не отличалась от тех мошенников и преступников, которые являться посредниками в коррупции. Меня больше удивляют "жертвы", а чего они хотят и на что "обижены", что взятка не была доставлена и коррупционное действо не случилось(их вопрос "не порешали"? Так они сами соучастники преступления, которых кинули более ушлые подельники!
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Я не вижу здесь "взятки"... Взятка "имеет место быть", если лицо, берущее деньги для решения каких-то вопросов в интересах взяткодателя, является реальным лицом, действующим в той или иной управленческо-распределительной сфере деятельности. Тут должен быть "специальный субъект", потому что это - "должностное" преступление... . А баба - безработная... Поэтому это просто "мошенничество"...
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Який талант пропадає. Вона може замінити Мендель.
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Це пережитки совка - дістати дефіцит, уникнути обовязків, залагодити (порєшать). Віра в щось безоплатне, в існування копійчаної ковбаси і дешевої горілки.
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