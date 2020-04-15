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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (2884) Метрополітен (454) транспорт (476) Криклій (124) COVID-19 (3699) коронавірус (2433)

 Не раніше травня, я б прогнозував червень-липень, - Криклій про те, коли запустять громадський транспорт

Рух громадського транспорту відновлюватимуть поступово і з урахуванням динаміки захворювань і смертей від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив в ефірі ObozTV міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"У разі позитивної динаміки, зменшення кількості хворих і смертей унаслідок коронавірусу, ми будемо поступово зменшувати обмеження", – сказав він.

Криклій уточнив, що йдеться про всі види транспорту, включно з метрополітеном.

"Про конкретні терміни говорити дуже передчасно. Точно не раніше, ніж у травні. Я прогнозував би червень-липень", – сказав міністр.

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"Усе залежить, зокрема, від кожного з нас, наскільки адекватно ми ставимося до обмежень, як ми їх дотримуємося, зокрема самоізоляції, як ми дотримуємося маскового режиму, як не їздимо на вихідні святкувати на шашлики з рідними і близькими, не наражаємо на небезпеку всіх, хто поруч, а робимо це все дистанційно", – наголосив чиновник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189097
 
 
 Топ коментарі
 
Через год Криклий будет отказываться от своих слов.
Пройдёт время и все поймут что вреда от карантина было больше чем пользы. Жертв из-за карантина будет больше чем от коронавируса.
Смертность из-за сердечно-сосудистых вырастет в разы, количество суицидов в разы, ослабленные недоеданием люди начнут чаще болеть как коронавирусом, так и разными другими вирусными заболеваниями и т. д. Статистика будет пугающей. Чем дольше будет карантин, тем страшнее последствия.

Чтобы осознать это не надо быть провидцем, достаточно выйти из массового психоза и включить мозг.
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Тут недавно была новость что какой то там процент чувствуют себя счастливыми сидя дома на карантине. ЗЕбилы это не вы случайно? - без работы, без денег, без будущего, зато сколько теперь свободного времени на просмотр Рассмеши Гомика, Шапито 95 и прочего квартального мусора. Не поэтому ли ЗЕбилы такие счастливые стали?:?
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Перефразую анекдот кінця 80-х (в оригіналі було "шел 25-й год перестройки").

2045 рік. Вже 25 років триває карантин. У житловому секторі біля ПРПР (Пункту Розподілу Протеїнових Ресурсів) черга людей у масках та респіраторах: дають собачатину 5 категорії. Бабіща у протигазі зважує черговому громадянинові м'ясо, жили, кістки, тельбухи, волохату шкуру, дошки та цвяхи. Чоловік:
- Не зрозумів, а це що? Нахмуя мені дошки та цвяхи?
- Мужик, ти з Місяця йопнувся? Собачатину 5 категорії рубають разом з будкою!..
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А якого року буде транспорт забули написати🤗
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Зустрічав інформацію, що карантин триватиме від півтора-двох до двадцяти років.
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Нагадало:
При безсонні треба рахувати до трьох. Якщо не допомагає, тоді до пів п'ятої.
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Перефразую анекдот кінця 80-х (в оригіналі було "шел 25-й год перестройки").

2045 рік. Вже 25 років триває карантин. У житловому секторі біля ПРПР (Пункту Розподілу Протеїнових Ресурсів) черга людей у масках та респіраторах: дають собачатину 5 категорії. Бабіща у протигазі зважує черговому громадянинові м'ясо, жили, кістки, тельбухи, волохату шкуру, дошки та цвяхи. Чоловік:
- Не зрозумів, а це що? Нахмуя мені дошки та цвяхи?
- Мужик, ти з Місяця ********? Собачатину 5 категорії рубають разом з будкою!..
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Якщо карантин продовжиться до червня-липня, то відміняти його буде вже інша влада! Голодні бунти зметуть непрофесіоналів та розвісять на стовпах.
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Так глубоко Криклий не задумывался. Я вот смотрю на статью и думаю..... а шашлыки дистанционно - это как? На какой дистанции мясо от углей и мангала находиться должны, а человек от всего этого ? Не раньше мая, я бы прогнозировал июнь-июль, - Криклий о том, когда запустят общественный транспорт - Цензор.НЕТ 2990
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Имейте совесть, третий час ночи, а Вы тут шашлычками дразнитесь. .
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Хоча... на балконі сусіди-порохоботи заважатимуть... ось рішення для справжніх зебілів та кацапів - шашлики у ванній кімнаті! Не раньше мая, я бы прогнозировал июнь-июль, - Криклий о том, когда запустят общественный транспорт - Цензор.НЕТ 2234

Не раньше мая, я бы прогнозировал июнь-июль, - Криклий о том, когда запустят общественный транспорт - Цензор.НЕТ 715
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Креативно. Не раньше мая, я бы прогнозировал июнь-июль, - Криклий о том, когда запустят общественный транспорт - Цензор.НЕТ 5728 Но все же оба варианта на дистанционность не тянут. Надо в фейсбуке у инициатора идеи спросить.
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Чому? Кожен в себе вдома ґавтономно робить шашлики, а пиятика і поїдання шашликів - у дистанційному режимі (Скайп або будь-який інший software з функцією відеоконференцій) Не раньше мая, я бы прогнозировал июнь-июль, - Криклий о том, когда запустят общественный транспорт - Цензор.НЕТ 8800

Не раньше мая, я бы прогнозировал июнь-июль, - Криклий о том, когда запустят общественный транспорт - Цензор.НЕТ 9319
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Знакомый способ. Вот так вот вынуждена часто праздники с семьей сына отмечать. Шашлыками конечно не занимаюсь - элементарно лень.
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Рішення для домівки - електромангал. Шашлики та інше виходять непогано... але все одно не те пальто... присмаку диму немає, тут електрика безсила:

Не раньше мая, я бы прогнозировал июнь-июль, - Криклий о том, когда запустят общественный транспорт - Цензор.НЕТ 8257
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Это так же, как секс по телефону, все зависит от воображения
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Не раньше 2020, я бы прогнозировал 2021,2022😁
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Ali , ці діячі не знають в якому році і місяці буде транспорт, та й не дізнаються взагалі - їх скоро голодні люди з'їдять ...
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Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с Россией .
Коронавирус диагностирован у 326 граждан КНР, прибывших из России.

https://charter97.org/ru/news/2020/4/14/373056/
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Тут недавно была новость что какой то там процент чувствуют себя счастливыми сидя дома на карантине. ЗЕбилы это не вы случайно? - без работы, без денег, без будущего, зато сколько теперь свободного времени на просмотр Рассмеши Гомика, Шапито 95 и прочего квартального мусора. Не поэтому ли ЗЕбилы такие счастливые стали?:?
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Только Фейсбук трещит от стонов зебилоидов, что за пару недель они уже прожрали все деньги кредиты отдавать стало нечем.
Грозятся коммуналку не платить. Будто судебному исполнителю, который будет выносить их скарб, не насрать на их угрозы.

А я вот читаю эти прелести и думаю: если они жили от зарплаты до зарплаты, то как можно было решиться брать кредит, не зная с чего его потом отдавать?
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Хочете знайти розум у зебілів, якого ніхто не знайшов?
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Мабуть прочитали новину, що якщо не приймуть закон про банки віддавать не потрібно буде.
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Заради справедливості, я і мої колеги спокійно собі work from home... щодо мене особисто, то "напугали ежа голой жопой интроверта самоизоляцией" (с)
Але так, якщо почне тотально руйнуватися вся інфраструктура та економіка - отоді буде зуйово...
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Я счастлив на карантине! Искренне не понимаю людей кому скучно и нечем заняться Лично я даже не успеваю всего сделать... Хотя я никогда не успеваю всего что хочется сделать....
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Очень много побросали родину и живут на съемных хатах в городах миллионниках. Работы позакрывали, за хату платить нечем вот они и взвыли. Пора ехать домой поднимать регионы.
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Тут в польской прессе написано, что Чехия, Австрия, Голландия уже начали выходить из карантина, открывают магазины промтоваров и фирмы.
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Через год Криклий будет отказываться от своих слов.
Пройдёт время и все поймут что вреда от карантина было больше чем пользы. Жертв из-за карантина будет больше чем от коронавируса.
Смертность из-за сердечно-сосудистых вырастет в разы, количество суицидов в разы, ослабленные недоеданием люди начнут чаще болеть как коронавирусом, так и разными другими вирусными заболеваниями и т. д. Статистика будет пугающей. Чем дольше будет карантин, тем страшнее последствия.

Чтобы осознать это не надо быть провидцем, достаточно выйти из массового психоза и включить мозг.
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Поділилися зі мною, а я з вами: Не раньше мая, я бы прогнозировал июнь-июль, - Криклий о том, когда запустят общественный транспорт - Цензор.НЕТ 8979




Kateryna Burrell
18 hrs ·

Дистанційне навчання. Батьківський чат у Вайбері:
Вчителька: Доброго ранку, батьки! Домашнє завдання на сьогодні:
✅Прочитати і переказати оповідання « Як білочка й їжачок ходили до сімейного психолога», ст. 43-64. Виписати основні тези.
✅Математика: всі приклади і задачі зі сторінок 83-124.
✅Природознавство: не забуваймо вести журнал погоди! Прохання не лише відмічати опади, а й вказувати їх кількість і точну годину, напрямок та силу вітру ( вимірювати, облизавши пальця та виставивши його у вікно), а також зробити глобус з папьємаше і відмітити на ньому всі столиці світу.
✅Англійська: написати твір на тему: «Economical problems in the third world countries "
✅Доречі, вчитель музики передає привіт і просить записати відео, на якому ваша дитина співає партію з «Аве Марія»
Мама Віті: Люди, ви ж в курсі, що наші діти в 2 класі! Який глобус? Які тези? Яка Марія? Ви подуріли?
Тато Васі: ідіть на х@й!
Мама Тані: хамло! Не дивно, що ваш Вася весь час на дітей плюється! Моя Танюша все виконує з задоволенням. Оскільки через карантин вона не відвідує уроки фехтування і макраме, карате і танці, в неї з'явилося багато вільного часу, тому задавайте ще щось для додаткового опрацювання!
Мама Злати: Все! Моя домашня школа закривається. Я завтра виписую своїм малим дятлам дипломи і буде випускний. Видаліть мене з цього дурного чату.
Мама Петі: хто вже читав те оповідання про білку і їжака? Що той сімейний психолог їм порадив? Бо я зі своїм Олєжкой розведусь скоро. Ми вчора ледь не побились через ці грьобані уроки. Цей валянок не знає, що в прикладі спочатку виконуємо множення, а тоді додавання, якщо додавання не взяте в дужки!
Мама Олі: а я, наприклад, не розумію, чому не можна всіх дітей закрити на період карантину в школі? Я б з радістю їм 4 рази на день носила їсти.
Мама Петі: Підтримую👏!
Мама Віті: Підтримую👍🏻!
Мама Тані: 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️дурний жарт! На дворі гуляє страшний вірус! Невже ви ризикнете здоров'ям ваших дітей?!
Мама Олі: В мене 6 дітей. Я готова ризикнуть всім! Чоловік почав в магазин ходить без маски і просить людей покашляти на нього, в надії, що захворіє і його покладуть в лікарню, подалі з цього дурдому. І знаєте шо? Я його навіть не засуджую!
Вчителька: мама Олі, ще раз прошу, перестаньте підкидати ваших дітей на поріг школи, а сама бігом втікать. Від цього директор наш навчальний заклад швидше не відкриє!
Мама Каті: шановні батьки, візьміть до уваги методику, яка допомагає мені знімати стрес в цих екстремальних умовах: щовечора я випиваю бутилку вина, самоізолюють в шафу і кричу в подушку.
Тато Васі: ще раз кажу, ідіть всі нах@й з цим навчанням і з цим чатом! В мого сина вже око сіпається від ваших завдань. Ми їх робить не будемо!
Тато Руслана: дружбан, я з тобою солідарєн. Я малому купив тройко поросят, хай вирощує. А то цей ********* карантин не ясно на скільки затягнеться, а глобуса на хліб не намажеш.
Мама Тараса: Як здать дитину в дєтдом, щоб про це ніхто не узнав?
Вчителька: для батьків Тараса в сотий раз повторюю: це не Гугл, це батьківський чат! Ви минулого тижня тут рецепт пасок шукали всю ніч, а в мене телефон пенькав!
Мама Тараса: Ізвіняюсь! Як невдобно вийшло.
Мама Іри: моя іра молодець вона вже все зрабила поставите ій піять бо вона все зрабила вже.
Вчителька: Іро, віддай мамі телефон! І не бери без дозволу! Що це за неподобство?!
Мама Тані: Свєта, які ж в Танюшиному класі *********** батьки і вчителька!
Мама Тані: Ой! Помилилась чатіком!
Мама Тані: То я мала на увазі клас з фехтування...
Тато Васі: іди нах@й!
Вчителька: роботи здати до 17:00.
Мама Тані: буде зроблено! Дякую за вашу працю! Гарного дня!
Мама Каті: я піду знову покричу в подушку...
1 година ночі.
Мама Тараса: як постійно бухать і не казаться п'яною?... Ой, я шо опять не туда написала? Ізвіняюсь!
Автор: Катя Бльостка (Kateryna Burrell) #катябльостка
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Не полінуйтеся, зайдіть на сторінку авторки: там коменти ще кращі, ніж сам пост ...
Давлюся слізьми. Не раньше мая, я бы прогнозировал июнь-июль, - Криклий о том, когда запустят общественный транспорт - Цензор.НЕТ 5677
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Наш форум с этими карантинами постепенно превращается в клуб посиделок, особенно когда переваливает далеко за полночь и ботоферма смывается отсюда. Не раньше мая, я бы прогнозировал июнь-июль, - Криклий о том, когда запустят общественный транспорт - Цензор.НЕТ 1403
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Ось і добре... ось і файно... Не раньше мая, я бы прогнозировал июнь-июль, - Криклий о том, когда запустят общественный транспорт - Цензор.НЕТ 848
"Посиділки сичів" (мабуть, на ботофермах когось із біоритмом сови знайти важко)
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Колись Стрелок писав: ми - нічна варта.
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Я зараз взагалі ідуть мити вазони і пересаджувать.
А тоді ще прасуватиму ...
Не раньше мая, я бы прогнозировал июнь-июль, - Криклий о том, когда запустят общественный транспорт - Цензор.НЕТ 8893

А Ви спілкуйтеся, друзі, потім все почитаю.

І кольорових снів !
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"...далеко за полночь и ботоферма смывается отсюда"
точно - читаю - вижу что люди общаются...
Вы подсказали - это же нет ботофермы сраной - потому и нормальное общение!
Действительно так.
Мрази-боты перекрывают людям каналы общения...
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"Як білочка й їжачок ходили до сімейного психолога" -
Згадалося оце (вийшла така собі картина вужасів)

Не раньше мая, я бы прогнозировал июнь-июль, - Криклий о том, когда запустят общественный транспорт - Цензор.НЕТ 7413
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Тато Васі: ще раз кажу, ідіть всі нах@й з цим навчанням і з цим чатом! В мого сина вже око сіпається від ваших завдань. Ми їх робить не будемо!
Тато Руслана: дружбан, я з тобою солідарєн. Я малому купив тройко поросят, хай вирощує. А то цей ********* карантин не ясно на скільки затягнеться, а глобуса на хліб не намажеш.

Вчителька: для батьків Тараса в сотий раз повторюю: це не Гугл, це батьківський чат! Ви минулого тижня тут рецепт пасок шукали всю ніч, а в мене телефон пенькав!

Регочу аж писюганити хочу Не раньше мая, я бы прогнозировал июнь-июль, - Криклий о том, когда запустят общественный транспорт - Цензор.НЕТ 8780
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Може, бачили ?
Я Лігу Сміху не дивлюся, але мені сказали, що там є (чи була) житомирська команда і скинули цей виступ:
https://www.youtube.com/watch?v=qRBK6_IwDwE

Теж лежала ... Не раньше мая, я бы прогнозировал июнь-июль, - Криклий о том, когда запустят общественный транспорт - Цензор.НЕТ 3801
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Жиза! Не раньше мая, я бы прогнозировал июнь-июль, - Криклий о том, когда запустят общественный транспорт - Цензор.НЕТ 6883
...досі широкоформатна посмішка від оцього "малому купив тройко поросят, хай вирощує" - тобто модні "ферми *********" вже не в тренді... в умовах карантину тільки хардкор: розвиваючі свиноферми! Не раньше мая, я бы прогнозировал июнь-июль, - Криклий о том, когда запустят общественный транспорт - Цензор.НЕТ 6883
Не раньше мая, я бы прогнозировал июнь-июль, - Криклий о том, когда запустят общественный транспорт - Цензор.НЕТ 7036
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ну - пішов я з посиланням, ну - ряха сівохи, ряхи зе-гнид - шось не то шо не смішно - огидно...
чи Вам подобається?
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Так я ж і написала, що не дивлюся того.
То лише один номер житомирської команди (земляки мої), тому мені сказали.
А од пик тих верне, хай би їх вирізали і не показували.
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Посилання - на сторінку авторки посту вище Kateryna Burrell
Там батьки пишуть про свій досвід дистанційного навчання.
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И глупая ворона, а может быть, собака,
А может быть, корова как что-то запоет!..
И от такого пения, а может, и не пения,
Упал немедля в обморок от страха весь народ.
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Все удивлялись гирерлупам Омеляна, это многих нервировало.
Но сравните с этим полным идиотом и почувствуйте разницу.
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Есть карантин. Но и грип никто не отменял.Посмотрите как действует карантин на грип, а ни как. Карантин это фикция.Для чего?
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Чтобы снять нагрузку с медучреждений. Сегодняшние 300 выявленных заболевших в день - это фигня. А если будет 30 000?
Что касается реальной борьбы с гриппом (в т.ч. и этим ковид-19), то их только 2: или переболеть и получить иммунитет, или получить прививку (которой пока нет). Все.
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Когда у тебя есть средства то карантин и не такая проблема. Нет пробок. На работе никто не контролирует рабочее время. Можно каждый день 100 грамм потянуть. Красота. Одни плюсы.
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До июля эконлмика Украины в таком состоянии не дотянет... И никакие МВФ не помогут.
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Запрет на движение общественного транспорта продлевают, карантин продлевают, а продлить отопительный сезон не хотят. При рекордных остатках газа в хранилищах, в разгар эпидемии респираторного заболевания, осложняющегося пневмонией, при резком похолодании они отключают отопление. В результате горят трансформаторы, потому что греться людям нечем кроме электронагревательных приборов.
Вот и скажите мне, есть мозги у нашего правительства? А если есть, почему не пользуются? Уверен, что продление отопительного сезона на две недели в этой ситуации большинство население встретило бы если не с радостью, то точно с пониманием. К тому же вернули бы в оборот часть денег, потраченных на закупку газа и, по сути, замороженных в результате не правильной оценки потребности в газе на зиму.
Логику этого правительства понять невозможно.
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