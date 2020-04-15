 Не раніше травня, я б прогнозував червень-липень, - Криклій про те, коли запустять громадський транспорт

Про це повідомив в ефірі ObozTV міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.
"У разі позитивної динаміки, зменшення кількості хворих і смертей унаслідок коронавірусу, ми будемо поступово зменшувати обмеження", – сказав він.
Криклій уточнив, що йдеться про всі види транспорту, включно з метрополітеном.
"Про конкретні терміни говорити дуже передчасно. Точно не раніше, ніж у травні. Я прогнозував би червень-липень", – сказав міністр.
"Усе залежить, зокрема, від кожного з нас, наскільки адекватно ми ставимося до обмежень, як ми їх дотримуємося, зокрема самоізоляції, як ми дотримуємося маскового режиму, як не їздимо на вихідні святкувати на шашлики з рідними і близькими, не наражаємо на небезпеку всіх, хто поруч, а робимо це все дистанційно", – наголосив чиновник.
При безсонні треба рахувати до трьох. Якщо не допомагає, тоді до пів п'ятої.
2045 рік. Вже 25 років триває карантин. У житловому секторі біля ПРПР (Пункту Розподілу Протеїнових Ресурсів) черга людей у масках та респіраторах: дають собачатину 5 категорії. Бабіща у протигазі зважує черговому громадянинові м'ясо, жили, кістки, тельбухи, волохату шкуру, дошки та цвяхи. Чоловік:
- Не зрозумів, а це що? Нахмуя мені дошки та цвяхи?
- Мужик, ти з Місяця ********? Собачатину 5 категорії рубають разом з будкою!..
Коронавирус диагностирован у 326 граждан КНР, прибывших из России.
https://charter97.org/ru/news/2020/4/14/373056/
Грозятся коммуналку не платить. Будто судебному исполнителю, который будет выносить их скарб, не насрать на их угрозы.
А я вот читаю эти прелести и думаю: если они жили от зарплаты до зарплаты, то как можно было решиться брать кредит, не зная с чего его потом отдавать?
ежа голой жопойинтроверта самоизоляцией" (с)
Але так, якщо почне тотально руйнуватися вся інфраструктура та економіка - отоді буде зуйово...
Пройдёт время и все поймут что вреда от карантина было больше чем пользы. Жертв из-за карантина будет больше чем от коронавируса.
Смертность из-за сердечно-сосудистых вырастет в разы, количество суицидов в разы, ослабленные недоеданием люди начнут чаще болеть как коронавирусом, так и разными другими вирусными заболеваниями и т. д. Статистика будет пугающей. Чем дольше будет карантин, тем страшнее последствия.
Чтобы осознать это не надо быть провидцем, достаточно выйти из массового психоза и включить мозг.
Kateryna Burrell
18 hrs ·
Дистанційне навчання. Батьківський чат у Вайбері:
Вчителька: Доброго ранку, батьки! Домашнє завдання на сьогодні:
✅Прочитати і переказати оповідання « Як білочка й їжачок ходили до сімейного психолога», ст. 43-64. Виписати основні тези.
✅Математика: всі приклади і задачі зі сторінок 83-124.
✅Природознавство: не забуваймо вести журнал погоди! Прохання не лише відмічати опади, а й вказувати їх кількість і точну годину, напрямок та силу вітру ( вимірювати, облизавши пальця та виставивши його у вікно), а також зробити глобус з папьємаше і відмітити на ньому всі столиці світу.
✅Англійська: написати твір на тему: «Economical problems in the third world countries "
✅Доречі, вчитель музики передає привіт і просить записати відео, на якому ваша дитина співає партію з «Аве Марія»
Мама Віті: Люди, ви ж в курсі, що наші діти в 2 класі! Який глобус? Які тези? Яка Марія? Ви подуріли?
Тато Васі: ідіть на х@й!
Мама Тані: хамло! Не дивно, що ваш Вася весь час на дітей плюється! Моя Танюша все виконує з задоволенням. Оскільки через карантин вона не відвідує уроки фехтування і макраме, карате і танці, в неї з'явилося багато вільного часу, тому задавайте ще щось для додаткового опрацювання!
Мама Злати: Все! Моя домашня школа закривається. Я завтра виписую своїм малим дятлам дипломи і буде випускний. Видаліть мене з цього дурного чату.
Мама Петі: хто вже читав те оповідання про білку і їжака? Що той сімейний психолог їм порадив? Бо я зі своїм Олєжкой розведусь скоро. Ми вчора ледь не побились через ці грьобані уроки. Цей валянок не знає, що в прикладі спочатку виконуємо множення, а тоді додавання, якщо додавання не взяте в дужки!
Мама Олі: а я, наприклад, не розумію, чому не можна всіх дітей закрити на період карантину в школі? Я б з радістю їм 4 рази на день носила їсти.
Мама Петі: Підтримую👏!
Мама Віті: Підтримую👍🏻!
Мама Тані: 🤦♀️🤦♀️🤦♀️дурний жарт! На дворі гуляє страшний вірус! Невже ви ризикнете здоров'ям ваших дітей?!
Мама Олі: В мене 6 дітей. Я готова ризикнуть всім! Чоловік почав в магазин ходить без маски і просить людей покашляти на нього, в надії, що захворіє і його покладуть в лікарню, подалі з цього дурдому. І знаєте шо? Я його навіть не засуджую!
Вчителька: мама Олі, ще раз прошу, перестаньте підкидати ваших дітей на поріг школи, а сама бігом втікать. Від цього директор наш навчальний заклад швидше не відкриє!
Мама Каті: шановні батьки, візьміть до уваги методику, яка допомагає мені знімати стрес в цих екстремальних умовах: щовечора я випиваю бутилку вина, самоізолюють в шафу і кричу в подушку.
Тато Васі: ще раз кажу, ідіть всі нах@й з цим навчанням і з цим чатом! В мого сина вже око сіпається від ваших завдань. Ми їх робить не будемо!
Тато Руслана: дружбан, я з тобою солідарєн. Я малому купив тройко поросят, хай вирощує. А то цей ********* карантин не ясно на скільки затягнеться, а глобуса на хліб не намажеш.
Мама Тараса: Як здать дитину в дєтдом, щоб про це ніхто не узнав?
Вчителька: для батьків Тараса в сотий раз повторюю: це не Гугл, це батьківський чат! Ви минулого тижня тут рецепт пасок шукали всю ніч, а в мене телефон пенькав!
Мама Тараса: Ізвіняюсь! Як невдобно вийшло.
Мама Іри: моя іра молодець вона вже все зрабила поставите ій піять бо вона все зрабила вже.
Вчителька: Іро, віддай мамі телефон! І не бери без дозволу! Що це за неподобство?!
Мама Тані: Свєта, які ж в Танюшиному класі *********** батьки і вчителька!
Мама Тані: Ой! Помилилась чатіком!
Мама Тані: То я мала на увазі клас з фехтування...
Тато Васі: іди нах@й!
Вчителька: роботи здати до 17:00.
Мама Тані: буде зроблено! Дякую за вашу працю! Гарного дня!
Мама Каті: я піду знову покричу в подушку...
1 година ночі.
Мама Тараса: як постійно бухать і не казаться п'яною?... Ой, я шо опять не туда написала? Ізвіняюсь!
Автор: Катя Бльостка (Kateryna Burrell) #катябльостка
Давлюся слізьми.
"Посиділки сичів" (мабуть, на ботофермах когось із біоритмом сови знайти важко)
Колись Стрелок писав: ми - нічна варта.
А тоді ще прасуватиму ...
А Ви спілкуйтеся, друзі, потім все почитаю.
І кольорових снів !
точно - читаю - вижу что люди общаются...
Вы подсказали - это же нет ботофермы сраной - потому и нормальное общение!
Действительно так.
Мрази-боты перекрывают людям каналы общения...
Згадалося оце (вийшла така собі картина вужасів)
Тато Руслана: дружбан, я з тобою солідарєн. Я малому купив тройко поросят, хай вирощує. А то цей ********* карантин не ясно на скільки затягнеться, а глобуса на хліб не намажеш.
Вчителька: для батьків Тараса в сотий раз повторюю: це не Гугл, це батьківський чат! Ви минулого тижня тут рецепт пасок шукали всю ніч, а в мене телефон пенькав!
Регочу аж писюганити хочу
Я Лігу Сміху не дивлюся, але мені сказали, що там є (чи була) житомирська команда і скинули цей виступ:
https://www.youtube.com/watch?v=qRBK6_IwDwE
Теж лежала ...
...досі широкоформатна посмішка від оцього "малому купив тройко поросят, хай вирощує" - тобто модні "ферми *********" вже не в тренді... в умовах карантину тільки хардкор: розвиваючі свиноферми!
чи Вам подобається?
То лише один номер житомирської команди (земляки мої), тому мені сказали.
А од пик тих верне, хай би їх вирізали і не показували.
Там батьки пишуть про свій досвід дистанційного навчання.
А может быть, корова как что-то запоет!..
И от такого пения, а может, и не пения,
Упал немедля в обморок от страха весь народ.
Но сравните с этим полным идиотом и почувствуйте разницу.
Что касается реальной борьбы с гриппом (в т.ч. и этим ковид-19), то их только 2: или переболеть и получить иммунитет, или получить прививку (которой пока нет). Все.
Вот и скажите мне, есть мозги у нашего правительства? А если есть, почему не пользуются? Уверен, что продление отопительного сезона на две недели в этой ситуации большинство население встретило бы если не с радостью, то точно с пониманием. К тому же вернули бы в оборот часть денег, потраченных на закупку газа и, по сути, замороженных в результате не правильной оценки потребности в газе на зиму.
Логику этого правительства понять невозможно.