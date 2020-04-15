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 За кордоном
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 Гренландія стала першим у світі місцем без коронавірусу: там одужали всі 11 хворих

Гренландія першою у світі "вилікувалася" від COVID-19. На острові одужали всі 11 хворих жителів.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, який відстежує ситуацію з коронавірусом у всьому світі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф".

Таким чином, Гренландія стала першим і поки єдиним місцем, де всі заражені коронавірусом пацієнти одужали. При цьому там не зафіксовано жодної смерті.

Перший випадок зараження COVID-19 на найбільшому у світі острові з населенням близько 56 000 осіб було зафіксовано 16 березня. Останній - 4 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від COVID-19 на 14 квітня померло 98 осіб, у 79% були інші захворювання. Показник летальності становить 2,9%, - ЦГЗ

За даними місцевого видання High North News, прем'єр-міністр Кім Кильсе оголосив, що якщо нових випадків COVID-19 не з'явиться, влада планує поступове скасування карантинних обмежень.

З моменту виявлення COVID-19 у Гренландії тести на коронавірус були зроблені 900 людям.

Населення Гренландії становить 56 тисяч осіб.

Читайте: ПЛР - найточніший тест на коронавірус, але навіть він може помилятися, - директор ЦГЗ Кузін

За останніми даними сайту Worldometer, загальна кількість зафіксованих у світі випадків інфікування COVID-19 становить понад 1,936,700, з них - 459,015 осіб одужали і 120,568 померли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189096
 
   
 Топ коментарі
 
Интересно, им не нужен новый президент? На пианино хорошо играет..)
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Это потому что там зелёных ч(м)удаков нету. Потому и живут нормально люди.
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Вот ведь парадокс - Зелёная земля, а зелёных чудаков нет
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А что не так?
Трамп делал предложение о покупке датчанам. Те - отказались.
Причём, второй раз в истории.
В первый раз американцы делали это предложение после Второй мировой войны.
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Вирджинские острова продали и что ? Там все в порядке . Всю продукцияю Гренландии покупает Канада и США . Европе они как бе и не нужны .
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Ну, всем датское гражданство и туда, если эскимосы тамошние не будут возражать. Думаю, что будут. Разве что привезти документ, что ты потомок Эрика Рыжего (того, что впервые достиг Америки и посетил Гренландию).
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Это потому что там зелёных ч(м)удаков нету. Потому и живут нормально люди.
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Вот ведь парадокс - Зелёная земля, а зелёных чудаков нет
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Интересно, им не нужен новый президент? На пианино хорошо играет..)
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Какие вы тупые, с одной извилиной боты. Хотя бы уже что-то новое придумали. А вы все толчетесь по описанию одного номера из шоу.
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Тут ботів немає. А шоу ваша ЗЕлена шмаркля продовжує в Світовому масштабі. А ви, ЗЕбобіки, там головні терпіли, 73%.
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Не порядок. Срочно отправить туда Ляжка. Он в Николаеве коронавирус нашел, в Гренландии тем более
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Вряд ли. Так же как и великого рехворматора имени 144 рехворм святого Петьки они не знают и знать не хотят
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Тоді треба їм подарувати прихильників Зе разом із "проти всіх" та почати регулювання цін на продукти харчування.
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Чего ты с этим зелёным гамадрилом общаешься? Оно ж тупое от рождения.
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Це він вирішив мені відповісти. А про нього я знаю давно, бо він був за Зе, а тепер рюмсає. Такий собі мазохіст🐸
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Вообще то зря они так на весь мир разгласили. Могли бы тихонько пересидеть. А теперь рванут со всего мира оборванцы коронавирусные
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как свалить в Гренландию, кто в курсе? )) и как оно там?
не зря америкосы ее купить хотели. Наверно, что-то знали
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А как же. Там богатств много, у побережья много нефти, на острове есть уголь, свинцовые, цинковые и урановые руды.
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Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с Россией .
Коронавирус диагностирован у 326 граждан КНР, прибывших из России.
https://charter97.org/ru/news/2020/4/14/373056/
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Гренландія ваш! Радійте, нафіга вам та кацапія?
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Зря озвучили.. Щяс Хло накидает им своих жмуров. Для статистики.
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Возможно химический состав воздуха сыграл роль , может быть другие факторы или совокупность различных факторов . В любом случае вирус подтолкнет науку вперед ...
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Там сильный кальт и ссыльное место для американских военнослужащих
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А как дела в Исландии? Наземного сообщения нет.Контроль обеспечить не сложно....
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В Исландии - очень плохо.
На единицу населения там самый высокий уровень заболевания в мире.
Горнолыжники из Альп на зимних каникулах навезли...
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А Антарктида!? Или пингвины кашляют и массово "клеят ласты"!?
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Много ультрафиолета, холодный свежий воздух, дома без лифтов и парадных -
почему бы и нет. И Санта Клаус **********.
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А там и населения то всего 57 728 при огромной территории в 2 130 800 км².
Плотность населения 0,027 чел./км² Контактировать считай не с кем и хворать почти некому.
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мона подумать шо они равномерно распределены - стоит дом, а ближайший от него - за 50 км. и так далее.
наоборот - могли бы вымереть - один зараженный на один город и швах.
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Кстати, Трамп приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения в 400 млн. долларов из-за того, что она не справилась с пандемией коронавируса. https://www.bbc.com/russian/news-52289102
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Гренландія це територія Данії, а Цензор пише про неї наче про незалежну країну.
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Там холодно, а говорили, вирус не любит именно жару.
Ведь в Африке ( кроме северной) относительно мало ковид, зато там уже эбола активизировалась опять.
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Теперь при инфицировании надо чесать или в Китай или в Гренландию.
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так бо скрепные навезли туда мощей и образочков
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Гренландия, наша цель Валентайн.Это последнее не заражённое место.Летим туда.
-А Николаев в Украине?Ты казала,мол летим ко мне на Батькивщину в Украину-це остання фортеця.Всю ночь пела странную песню"Ой у гаю при Дунаю"https://youtu.be/19ukDrE3QqU

-Що,так и казала,остання фортеця?
-Ну да.Какими то чудными словами,ты заговорила Эллис.
-Мабуть пам*ять вертается пiсля лаборатории.
Гренландія стала першим у світі місцем без коронавірусу: там одужали всі 11 хворих - Цензор.НЕТ 828
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