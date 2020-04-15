 Гренландія стала першим у світі місцем без коронавірусу: там одужали всі 11 хворих

Про це свідчать дані сайту Worldometer, який відстежує ситуацію з коронавірусом у всьому світі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф".
Таким чином, Гренландія стала першим і поки єдиним місцем, де всі заражені коронавірусом пацієнти одужали. При цьому там не зафіксовано жодної смерті.
Перший випадок зараження COVID-19 на найбільшому у світі острові з населенням близько 56 000 осіб було зафіксовано 16 березня. Останній - 4 квітня.
За даними місцевого видання High North News, прем'єр-міністр Кім Кильсе оголосив, що якщо нових випадків COVID-19 не з'явиться, влада планує поступове скасування карантинних обмежень.
З моменту виявлення COVID-19 у Гренландії тести на коронавірус були зроблені 900 людям.
Населення Гренландії становить 56 тисяч осіб.
За останніми даними сайту Worldometer, загальна кількість зафіксованих у світі випадків інфікування COVID-19 становить понад 1,936,700, з них - 459,015 осіб одужали і 120,568 померли.
Трамп делал предложение о покупке датчанам. Те - отказались.
Причём, второй раз в истории.
В первый раз американцы делали это предложение после Второй мировой войны.
не зря америкосы ее купить хотели. Наверно, что-то знали
Коронавирус диагностирован у 326 граждан КНР, прибывших из России.
https://charter97.org/ru/news/2020/4/14/373056/
На единицу населения там самый высокий уровень заболевания в мире.
Горнолыжники из Альп на зимних каникулах навезли...
почему бы и нет. И Санта Клаус **********.
Плотность населения 0,027 чел./км² Контактировать считай не с кем и хворать почти некому.
наоборот - могли бы вымереть - один зараженный на один город и швах.
Ведь в Африке ( кроме северной) относительно мало ковид, зато там уже эбола активизировалась опять.
-А Николаев в Украине?Ты казала,мол летим ко мне на Батькивщину в Украину-це остання фортеця.Всю ночь пела странную песню"Ой у гаю при Дунаю"https://youtu.be/19ukDrE3QqU
-Що,так и казала,остання фортеця?
-Ну да.Какими то чудными словами,ты заговорила Эллис.
-Мабуть пам*ять вертается пiсля лаборатории.