 Гренландія стала першим у світі місцем без коронавірусу: там одужали всі 11 хворих

Про це свідчать дані сайту Worldometer, який відстежує ситуацію з коронавірусом у всьому світі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф".

Таким чином, Гренландія стала першим і поки єдиним місцем, де всі заражені коронавірусом пацієнти одужали. При цьому там не зафіксовано жодної смерті.

Перший випадок зараження COVID-19 на найбільшому у світі острові з населенням близько 56 000 осіб було зафіксовано 16 березня. Останній - 4 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від COVID-19 на 14 квітня померло 98 осіб, у 79% були інші захворювання. Показник летальності становить 2,9%, - ЦГЗ

За даними місцевого видання High North News, прем'єр-міністр Кім Кильсе оголосив, що якщо нових випадків COVID-19 не з'явиться, влада планує поступове скасування карантинних обмежень.

З моменту виявлення COVID-19 у Гренландії тести на коронавірус були зроблені 900 людям.

Населення Гренландії становить 56 тисяч осіб.

Читайте: ПЛР - найточніший тест на коронавірус, але навіть він може помилятися, - директор ЦГЗ Кузін

За останніми даними сайту Worldometer, загальна кількість зафіксованих у світі випадків інфікування COVID-19 становить понад 1,936,700, з них - 459,015 осіб одужали і 120,568 померли.