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 Здоров'я
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 ПЛР - найточніший тест на коронавірус, але навіть він може помилятися, - директор ЦГЗ Кузін

Найточніший результат ПЛР-тестування показує на 3-8 день захворювання. Крім цього, аналізи потрібно правильно взяти, правильно транспортувати, правильно підготувати проби і провести дослідження.

Про це директор Центру громадського здоров'я Ігор Кузін розповів в ефірі ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"Насправді, вони дають 99,9% правильного результату. Але для цього є кілька умов: правильно виконаний забір, правильне транспортування, правильна підготовка проби і правильне проведення дослідження. У разі порушення однієї з цих ланок, є можливість отримати хибний позитивний або хибний негативний результат", - пояснив Кузін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від COVID-19 на 14 квітня померло 98 осіб, у 79% були інші захворювання. Показник летальності становить 2,9%, - ЦГЗ

При цьому ПЛР-дослідження спрацьовує не з першого дня: найчіткіший результат воно дає із 3 по 8 день захворювання.

"Після цього цінність буде зменшуватися. У деяких осіб ПЛР-дослідження може бути негативним навіть тоді, коли є коронавірус. Такі випадки непоодинокі, і вони фіксуються у всьому світі", - розповів Ігор Кузін. Він зазначає, що в такому разі хворим рекомендують встановлювати діагноз COVID-19.

Також читайте: "Захворіти на коронавірус - не соромно... Звертайтеся до лікаря і проходьте тестування", - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189095
 
 
 Топ коментарі
 
'ПЦР - самый точный тест на коронавирус',

а РПЦ - гарантированный.
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Так пишить вже українською. Ви все одно в російський помилки постійно робите. Тест не може помилятись - він не жива істота. Він може давати помилковий результат.
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короче намек на умерших от странных пневмоний...это все равно могла быть корона, даже при "-" тесте.
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'ПЦР - самый точный тест на коронавирус',

а РПЦ - гарантированный.
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Кузін переставив місцями букви, за що отримає "анафему" від Гюндяя
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Короче. Зеленые утверждают что выкарабкивайтесь как хотите, это ваши проблемы! Мы не за что не отвечаем, и не чего вам не обещали делать, мы либертарианцы- похеристы и умеем только марадёрить на всём! И мы вас продадим вместе с землёй. И примем и другие антиконституционные законы, так как Зелени за её выполнение не отвешивают.
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А Вы наденьте депутатскую футболку и повяжите на шею шарфики с толстовки Кошевого....... и вперед ПЦР - самый точный тест на коронавирус, но даже он может ошибаться, - директор ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 5388
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Так пишить вже українською. Ви все одно в російський помилки постійно робите. Тест не може помилятись - він не жива істота. Він може давати помилковий результат.
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Кузин забыл добавить, шо для более-менее точного результата их надо сделать раз 10 подряд, что ПЦР тесты предназначены для клинических исследований, и в цивилизованных странах они не используются для диагностики ковида.
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Вже після виявлення симптомів. Симптомів. Що таке "заболеваніе"? Інфікування чи виникнення симптомів...хз. Й проводять RT-qPCR + серологічні, це дає повну картину й ті самі 98%.
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Симптоми. Можна і до гадалки сходити за тим самим результатом.
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