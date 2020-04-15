 ПЛР - найточніший тест на коронавірус, але навіть він може помилятися, - директор ЦГЗ Кузін

Про це директор Центру громадського здоров'я Ігор Кузін розповів в ефірі ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

"Насправді, вони дають 99,9% правильного результату. Але для цього є кілька умов: правильно виконаний забір, правильне транспортування, правильна підготовка проби і правильне проведення дослідження. У разі порушення однієї з цих ланок, є можливість отримати хибний позитивний або хибний негативний результат", - пояснив Кузін.

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При цьому ПЛР-дослідження спрацьовує не з першого дня: найчіткіший результат воно дає із 3 по 8 день захворювання.

"Після цього цінність буде зменшуватися. У деяких осіб ПЛР-дослідження може бути негативним навіть тоді, коли є коронавірус. Такі випадки непоодинокі, і вони фіксуються у всьому світі", - розповів Ігор Кузін. Він зазначає, що в такому разі хворим рекомендують встановлювати діагноз COVID-19.

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