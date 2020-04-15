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 Економіка
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Все про:Кабмін (4071) продукти (218) ціни (279) регулювання (16) Олексій Дорошенко (1)

 Уряд з 15 квітня регулюватиме ціни на соціальні продукти і ліки, - глава Нацради економрозвитку Дорошенко

Із 15 квітня уряд повертається на період надзвичайної ситуації до державного регулювання цін на 10 соціальних продуктів, 8 лікарських засобів, маски і рукавички.

Про це повідомив у фейсбуці глава Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Моніторинг буде розповсюджений на 10 продуктів, 8 фармпрепаратів та 2 медичні товари. Якщо ціна в торгівлі на них планує підвищуватися, то заклад торгівлі через електронну форму зобов’язаний повідомляти про це в Держпродспоживслужбу. На виробників або постачальників це регулювання не розповсюджується", - написав він.

Під державне регулювання підпадають:

-  гречка,
- цукор,
- борошно пшеничне в/г,
- вітчизняні макарони,
- молоко 2,5% в плівці,
- житньо-пшеничний хліб,
- курячі яйця 1 категорії,
- курка в тушці,
- вершкове масло 72,5%,
- мінеральна вода без газу.

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Дорошенко зазначив, що перелік продукції, що підлягає регулюванню, може зростати.

"Державне регулювання також розповсюджується на медичні маски та рукавички як засіб індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу", - додав він.

За словами Дорошенко, держава буде вивчати причини зростання цін у роздрібних магазинах і аптеках і "мати можливість впливати і на виробників або імпортерів, якщо ціни ростуть без економічного обґрунтування".

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Водночас він зазначив у коментарі, що рішення буде ухвалено Кабінетом Міністрів на засіданні 15 квітня.

Уряд з 15 квітня регулюватиме ціни на соціальні продукти і ліки, - глава Нацради економрозвитку Дорошенко 01
Уряд з 15 квітня регулюватиме ціни на соціальні продукти і ліки, - глава Нацради економрозвитку Дорошенко 02

Уряд з 15 квітня регулюватиме ціни на соціальні продукти і ліки, - глава Нацради економрозвитку Дорошенко 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189094
 
 
 Топ коментарі
 
...ну, так ні продуктів не буде, ані ліків
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"Правительство с 15 апреля будет регулировать цены на социальные продукты и лекарства" Правительство с 15 апреля будет регулировать цены на социальные продукты и лекарства, - глава Нацсовета экономразвития Дорошенко - Цензор.НЕТ 4461
Поздравляю всех! У нас растет своя МАдура)))
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Голимый популизм, приносящий в тысячу раз больше вреда, чем пользы. Точнее, пользы не будет вообще, один вред. Вешать надо за такие дела.
Зеленский - это беда Украины.
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Первая реакция поставщиков - попридержать свой товар до окончания карантина.
Здравствуй, дефицит!
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Для этих зе-придурков до сих пор идеал для подражания - это Россия.
Кого же вы, зебилы, на нашу голову выбрали?!
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Феєричних дебілів. Недарма кажуть: Який їхав, таку й здибав..
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Зебам витягають їх улюблене: совка із домовини
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Так це є державне регулювання в слабкій недорозвиненій державі. Значить на ці продукти буде дефіцит .
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надо закупаться:

- гречка,
- сахар,
- мука пшеничная в/с,
- отечественные макароны,
- молоко 2,5% в пленке,
- ржано-пшеничный хлеб,
- куриные яйца 1 категории,
- курица в тушке,
- сливочное масло 72,5%
- минеральная вода без газа.Источник:https://censor.net.ua/n3189094пока шмыгали не отрегулировали до полного отсутствия
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Зебілам кортіло у Радянський Сполучник, щоб була мовна та аматорська ковбаса по 2.20, курчата тютюну та горілка "Сто-особова"? А повернуться страшні борошна дефіциту, коли ялини стать паляниці, а якась бабця - божа кульбаба коштує багато годинників у черзі, щоб купити капусту та зітхання. Бо навіть пшеничного страждання та вершкової олії ні.
Навибирали, щоб вам повилазило?
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Ты мне мозг чуть не сломал. Пойду ложиться спать.
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Що це було? Ви самі зрозуміли, що написали? Уряд з 15 квітня регулюватиме ціни на соціальні продукти і ліки, - глава Нацради економрозвитку Дорошенко - Цензор.НЕТ 7701
Радянський Сполучник, аматорська ковбаса, та ін.
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Ну началось, дефицит, талоны, карточки на мыло, диктатура, майдан, революция, свобода, демократия...
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Шулеры в Раде хотят кинуть МВФ -В "Слуге народа" задумали хитрость ради денег МВФ. Закон о ПриватБанке примут уже в мае -
Не исключено, что в разработке СН есть идея принять закон о банках во втором чтении и выдать это за победу перед МВФ. После того как Фонд даст кредит, группа нардепов подаст заявление в Конституционный Суд о признании закона неконституционным. Далее, после длительного рассмотрения в КСУ, судьи действительно признают его неконституционным.Если же схема будет удачной, то, по задумке авторов, Украина получит деньги от МВФ, а закон о банках аннулируют.https://www.obozrevatel.com/politics/sluga-naroda-golosuet-zakon-o-bankah.htm
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Все. Не буде ні гречки, ні макаронів...
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Нє, нє, нє! Я не продажний, мародерський троль. І за російських шпигунів "порошенків" не голосував. Тому передай всім своїм, що моя совість не продається
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да у тебя Иван совести и не было - как и мозгов...!
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Була совість, не була, але я навіть не торгуюсь. Не продається.
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Поезд скрылся за углом, а новые лица вприпрыжку догонять. На месяц опоздали с решением и так блин во всем.
За что Украине такая напасть?
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Картки на продукти і кілометрові ціни в магазини за продуктами з регульованими цінами - з
ласкаво просимо!
Років 20 не бачились
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вже пора з карантину виходити, а вони тільки роздуплились....
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А де главный по кризе - Бубочка? Шось не видно.
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И ще питання - хто виведе, Кловун? Так вин не по цих делах. По гри на пианино.
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Юля зробила для України більше, ніж усі політики разом узяті. І не вкрала ЖОДНОЇ копійчини, янек це довів. За що і була покарана, а її оточення упосліджене. Тим не меньш не здається, але бориться за нас, за українців(нерозумних)
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30 лет прошло, а совок жив. даже в тех кто его не застал
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Здравствуй, жопа. Я то думал уже все, не увижу больше дефицита. Но нет, подросли молодіе коммунисті и все как в 80-е будет...
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А чого ж не регулювати, мають же право на помилку.
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О каких ошибках вы Анатолий пишите!?, об ошибках Гройсмана во время правления Порошенком!???, ПРИ их правлении было отменено регулирование цен на социальные продукты питания, И Гройсман ликвидировал санэпидемстанцию - обвинив их в коррупции, А в каких структурах коррупции не.было, ОНА и сейчас везде ТОГДА нужно всех разогнать.
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Значит все это исчезнет? Или Вечерний квартал будет доплачивать производителям и продавцам?
ОНИ все реально такие тупорылые, или все по сценарию?
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До 2018 года было госрегулирование цен, а Гроссмайн отменил.Кабинет министров Украины (КМУ) полностью отменил государственное регулирование цен на продукты питания. Об этом говорится в постановлении КМУ №394 от 7 июня 2017 года, опубликованном на правительственном портале. Документ вступает в силу с 1 июля 2017 года.
И все было, или ольгинским-свынкам нужен повод для паники.
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"На виробників або постачальників це регулювання не розповсюджується" тоді заклади торгівлі просто перестануть дані 10 продуктів
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Регулирование цен - идиотизм. Всегда заканчивается либо ухудшением рецептуры товара, либо дефицитом.

Пока что это мониторинг (декларирование изменения цен), который не запрещает их изменения / не устанавливает цены или наценки принудительно административным путём. Но любая дорога начинается с первого шага и этот шаг - в неправильном направлении.

Чиновникам скучно при дерегулировании, поэтому ищут способы восстановить свои полномочия, чтобы вернуть себе "уважение".

СССР, короче.
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До Гройсмана було регулирование. Оно было не как СССРЫ. Производитель не мог накрутить более 20% чистой прибыли на продукты. Когда грося провёл над нами эксперемент по отмене, продукты стали в 2 раза дороже, почти как в Германии.
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Мадуро в гробу переворачивается, при жизни.
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ЭТО вместо того, чтоб отменить Гройсмановский указ, которым он отменил гос. регулирование которое есть во всех странах ЭС? КАК? Что это за лабуда во время чумы! Пойдёте вслед за ПЕТЬКОЙ в историю...
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