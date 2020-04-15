 Уряд з 15 квітня регулюватиме ціни на соціальні продукти і ліки, - глава Нацради економрозвитку Дорошенко

Про це повідомив у фейсбуці глава Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Моніторинг буде розповсюджений на 10 продуктів, 8 фармпрепаратів та 2 медичні товари. Якщо ціна в торгівлі на них планує підвищуватися, то заклад торгівлі через електронну форму зобов’язаний повідомляти про це в Держпродспоживслужбу. На виробників або постачальників це регулювання не розповсюджується", - написав він.
Під державне регулювання підпадають:
- гречка,
- цукор,
- борошно пшеничне в/г,
- вітчизняні макарони,
- молоко 2,5% в плівці,
- житньо-пшеничний хліб,
- курячі яйця 1 категорії,
- курка в тушці,
- вершкове масло 72,5%,
- мінеральна вода без газу.
Дорошенко зазначив, що перелік продукції, що підлягає регулюванню, може зростати.
"Державне регулювання також розповсюджується на медичні маски та рукавички як засіб індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу", - додав він.
За словами Дорошенко, держава буде вивчати причини зростання цін у роздрібних магазинах і аптеках і "мати можливість впливати і на виробників або імпортерів, якщо ціни ростуть без економічного обґрунтування".
Водночас він зазначив у коментарі, що рішення буде ухвалено Кабінетом Міністрів на засіданні 15 квітня.
Поздравляю всех! У нас растет своя МАдура)))
Зеленский - это беда Украины.
Здравствуй, дефицит!
Кого же вы, зебилы, на нашу голову выбрали?!
- гречка,
- сахар,
- мука пшеничная в/с,
- отечественные макароны,
- молоко 2,5% в пленке,
- ржано-пшеничный хлеб,
- куриные яйца 1 категории,
- курица в тушке,
- сливочное масло 72,5%
- минеральная вода без газа.Источник:https://censor.net.ua/n3189094пока шмыгали не отрегулировали до полного отсутствия
Навибирали, щоб вам повилазило?
Радянський Сполучник, аматорська ковбаса, та ін.
Не исключено, что в разработке СН есть идея принять закон о банках во втором чтении и выдать это за победу перед МВФ. После того как Фонд даст кредит, группа нардепов подаст заявление в Конституционный Суд о признании закона неконституционным. Далее, после длительного рассмотрения в КСУ, судьи действительно признают его неконституционным.Если же схема будет удачной, то, по задумке авторов, Украина получит деньги от МВФ, а закон о банках аннулируют.https://www.obozrevatel.com/politics/sluga-naroda-golosuet-zakon-o-bankah.htm
За что Украине такая напасть?
ласкаво просимо!
Років 20 не бачились
ОНИ все реально такие тупорылые, или все по сценарию?
И все было, или ольгинским-свынкам нужен повод для паники.
Пока что это мониторинг (декларирование изменения цен), который не запрещает их изменения / не устанавливает цены или наценки принудительно административным путём. Но любая дорога начинается с первого шага и этот шаг - в неправильном направлении.
Чиновникам скучно при дерегулировании, поэтому ищут способы восстановить свои полномочия, чтобы вернуть себе "уважение".
СССР, короче.
А то барыги обнаглели.