 Уряд з 15 квітня регулюватиме ціни на соціальні продукти і ліки, - глава Нацради економрозвитку Дорошенко

Про це повідомив у фейсбуці глава Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Моніторинг буде розповсюджений на 10 продуктів, 8 фармпрепаратів та 2 медичні товари. Якщо ціна в торгівлі на них планує підвищуватися, то заклад торгівлі через електронну форму зобов’язаний повідомляти про це в Держпродспоживслужбу. На виробників або постачальників це регулювання не розповсюджується", - написав він.

Під державне регулювання підпадають:

- гречка,

- цукор,

- борошно пшеничне в/г,

- вітчизняні макарони,

- молоко 2,5% в плівці,

- житньо-пшеничний хліб,

- курячі яйця 1 категорії,

- курка в тушці,

- вершкове масло 72,5%,

- мінеральна вода без газу.

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Дорошенко зазначив, що перелік продукції, що підлягає регулюванню, може зростати.

"Державне регулювання також розповсюджується на медичні маски та рукавички як засіб індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу", - додав він.

За словами Дорошенко, держава буде вивчати причини зростання цін у роздрібних магазинах і аптеках і "мати можливість впливати і на виробників або імпортерів, якщо ціни ростуть без економічного обґрунтування".

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Водночас він зазначив у коментарі, що рішення буде ухвалено Кабінетом Міністрів на засіданні 15 квітня.



