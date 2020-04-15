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 Суспільство
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 На Філарета, який називав причиною коронавірусу одностатеві шлюби, подали до суду

Громадська організація "Інсайт", що займається захистом прав ЛГБТК, 13 квітня подала до суду на почесного патріарха Православної церкви України Філарета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці "Інсайт" у фейсбуці.

19 березня в інтерв'ю "4 каналу" патріарх заявив, що причиною епідемії коронавірусної інфекції є одностатеві шлюби.

"Ми про це не забули і весь цей час, як і обіцяли, готувалися до майбутнього судового процесу", - заявили в "Інсайт".

Позов направлено до Шевченківського районного суду Києва.

"Вимоги у нас дуже прості — визнати поширену інформацію недостовірною і дискримінаційною та спростувати її. Моральна шкода нами не заявлялася — бо для нас, як і для багатьох представників ЛГБТК-спільноти — це не питання грошей, це питання честі й гідності", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Світ летить у пекло", - Ярош розповів про міжнародну "сатанинську гомодиктатуру", що загрожує Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189093
 
   
 Топ коментарі
 
На Филарета, который называл причиной коронавируса однополые браки, подали в суд - Цензор.НЕТ 9885 Можно как угодно относиться к однополым бракам, но Филарет обставил даже ГосДуру этим заявлением. Мало кому такое удается.
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Пьянючий мужик в разорванной рубашке, на морде у которого следы помады, в карманах - пустые бутылки, заходит в автобус и садится рядом с попом.
Разворачивает газету и что-то там читает. Потом поворачивается к попу и спрашивает:
- А вы не знаете, отец, от чего бывает артрит?
- Артрит, сын мой, бывает у тех людей, кто сбился с пути истинного, кто спит с падшими женщинами и злоупотребляет алкоголем!
- Ни хрена себе!..
Пьяный замолкает и смотрит задумчивым взглядом в пол. Поп пожалел, что высказался так резко:
- Ну ладно, сын мой! Давно ли у тебя артрит?
- Да вы что! У меня нет артрита! Тут в газете пишут, что артрит у патриарха...
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Да вы что! Куда там Филарету с его старческим маразмом! От роспропаганды даже доктор Гебельс нервно курит в сторонке. Зацените красоту подачи информации))) На Филарета, который называл причиной коронавируса однополые браки, подали в суд - Цензор.НЕТ 8843
На Филарета, который называл причиной коронавируса однополые браки, подали в суд - Цензор.НЕТ 8691
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лучше было бы оставить его в покое, а его заявление пускать парным к новостям из лавры.
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Он просто сказал то, что в библии написано. Как и коране. Век сатаны.
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да и на заборе написано? например написано "я убью Обаму", но попробуй ты это просто повтори для СМИ - посадят ведь и не спросят - где там и что написсано
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цитату не приведете из библии? где сказано, что причина коронавируса - однополые браки
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Яка честь у збоченців може бути ?!!! Щось новеньке...
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То, що Філя у бажанні привернути до себе увагу,впадає в старечий маразм, відомо вже давно.
Але то, що це використовують для просування гомодиктатури, це вже занадто !
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Дебилы, вы еще запретите через Высший *************** Апеляционный Суд Ветхий завет и за упоминание Содома назначить уголовную ответственность!
Запомните - с тараканами начинают бороться, когда они залезают к хозяину дома в бутерброд и начинают брачные пляски на экране телевизора, когда хозяин смотрит бокс с Ломаченко...
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Ну если на примере Содома и Гоморры,то Филарет прав.Теперь,подающим на Филарета иск треба доказать,що Бог не сжигал Содому и Гоморру из-за грешников.Не знаю как они будут это делать,но на стороне Филарета трактовка писания в тысячи лет На Філарета, який називав причиною коронавірусу одностатеві шлюби, подали до суду - Цензор.НЕТ 7082
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в данном случае речь о реальных высказываниях реальных людей, а не о фантастических книжках
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Шо значит фантастические книжки?Ось припустимо Поп вбив прихожанку,бо ему здалося,що в неё вселился бес.Как доказать,що бес действительно вселился или не вселился?А никак.Но Поп будет стоять на своём,бо его вера в бесов сильна настолько,настолько бездоказательна сила обвинения,бо прокурор не может доказать,был бес или нет На Філарета, який називав причиною коронавірусу одностатеві шлюби, подали до суду - Цензор.НЕТ 3583
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ахаха, бред. ну ты и вы...... дал. На Філарета, який називав причиною коронавірусу одностатеві шлюби, подали до суду - Цензор.НЕТ 302

А Филарет не хочет сперва доказать что есть какой-то божок, который что-то "сжигал"?
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А ты шо не знаешь верунов?Они тебе писанное доказывать не обязаны.Это непреклонная истина для них,которую они трактуют и вертят вже тысячи лет, як цыган солнцем в зависимости от ситуации.Зачем доказывать тебе,непостижимую тобой истину доступную только просветлённым верунам. На Філарета, який називав причиною коронавірусу одностатеві шлюби, подали до суду - Цензор.НЕТ 803
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Вся сміхота у тому що це підтери мають довести у суді що це не через них і тоді Філарет їм може щось там заплатити. На Філарета, який називав причиною коронавірусу одностатеві шлюби, подали до суду - Цензор.НЕТ 2086
Але прикол лиш у тому що апсолютна більшість згідна з тим фактом що ті хто створив,випустив,розносив ковід19 драні пітори!
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" бо для нас, як і для багатьох представників ЛГБТК-спільноти - це не питання грошей, це питання честі й гідності"- це у них де "гідність" у жопі ховається? На Філарета, який називав причиною коронавірусу одностатеві шлюби, подали до суду - Цензор.НЕТ 3667
Це повний кабздєц, виявляється у дупограїв своє поняття "честі" -правда трошки діаметрально протилежне ніж у більшості.
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Все однополые браки надо переселить в заброшенные шахты и им удобно и людям не мешают и если что то случилось то и не жалко
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Знайшли на кого до суду подавати. Діду 90. В нього маразм. Доживіть до його років. Ви ще не те верзти будете. Я то думав ніхто уваги не звертає на те що дідуля себе. А на нього ще й до суду подають. Видно пригорає у збоченців раз так реагують на маячню пристарілого маразматика
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Посадите этого маразматика в сумасшедший дом!
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