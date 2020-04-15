 На Філарета, який називав причиною коронавірусу одностатеві шлюби, подали до суду

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці "Інсайт" у фейсбуці.
19 березня в інтерв'ю "4 каналу" патріарх заявив, що причиною епідемії коронавірусної інфекції є одностатеві шлюби.
"Ми про це не забули і весь цей час, як і обіцяли, готувалися до майбутнього судового процесу", - заявили в "Інсайт".
Позов направлено до Шевченківського районного суду Києва.
"Вимоги у нас дуже прості — визнати поширену інформацію недостовірною і дискримінаційною та спростувати її. Моральна шкода нами не заявлялася — бо для нас, як і для багатьох представників ЛГБТК-спільноти — це не питання грошей, це питання честі й гідності", - йдеться в повідомленні.
Але то, що це використовують для просування гомодиктатури, це вже занадто !
Запомните - с тараканами начинают бороться, когда они залезают к хозяину дома в бутерброд и начинают брачные пляски на экране телевизора, когда хозяин смотрит бокс с Ломаченко...
А Филарет не хочет сперва доказать что есть какой-то божок, который что-то "сжигал"?
Але прикол лиш у тому що апсолютна більшість згідна з тим фактом що ті хто створив,випустив,розносив ковід19 драні пітори!
Це повний кабздєц, виявляється у дупограїв своє поняття "честі" -правда трошки діаметрально протилежне ніж у більшості.