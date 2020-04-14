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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Пожежі в зоні ЧАЕС Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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 У Чернівецькій області за добу виявили коронавірус у ще 43 жителів, - голова ОДА Осачук

У Чернівецькій області сьогодні медики отримали лабораторні підтвердження ще 43 нових випадків захворюваності коронавірусною хворобою COVID-19 у місцевих жителів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні в Фейсбуці повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Він сказав, що статистика нинішнього дня "не дає приводу для того, щоб буковинці могли розслабитися чи надихнутися оптимізмом".

Нинішній день знову приніс нам результати лабораторних досліджень, і ці результати підтверджують ще 43 нові випадки інфікування", - додав голова ОДА.

Станом на вечір 14 квітня в Чернівецькій області загальна кількість випадків коронавірусу становить 589. Серед них 13 осіб померло, а 21 пацієнт одужав і був виписаний із лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У лікарнях Буковини перебувають понад 200 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, - ОДА


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189092
 
 
 Топ коментарі
 
Зато вербу освятили... ДЕБИЛЫ!!!
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Мордор отжигает!

в Шанхае обнаружили коронавирус у 60 пассажиров эвакуационного рейса Аэрофлота SU208.
В Хэйлунцзян за сутки COVID-19 был диагностирован у 79 китайцев, вернувшихся на родину из Москвы.
в Монголии было зафиксировано за эти сутки 13 новых случаев заражения коронавирусом и все они были завезены в страну из России (с)
В итоге, в Китае приняли решение закрыть наземные пункты пропуска на границе с Россией
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Вербна неділя в Чернівцях вдалася. Шо ж тоді буде на Пасху?
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Це смерть 10 відсоткам. Або як імунітет дасть.
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Мордор отжигает!

в Шанхае обнаружили коронавирус у 60 пассажиров эвакуационного рейса Аэрофлота SU208.
В Хэйлунцзян за сутки COVID-19 был диагностирован у 79 китайцев, вернувшихся на родину из Москвы.
в Монголии было зафиксировано за эти сутки 13 новых случаев заражения коронавирусом и все они были завезены в страну из России (с)
В итоге, в Китае приняли решение закрыть наземные пункты пропуска на границе с Россией
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Лапті тількі гризунів бояться, бо легенів нема.
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Вербна неділя в Чернівцях вдалася. Шо ж тоді буде на Пасху?
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Подивимось, попкорн є? Нічого ми не зробимо, хай йдуть.
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Як це нічого не зробимо? Чому розважальні заклади, навчальні заклади та торгівельні можна було зачинити, а молельні - ні?

Почем опиум с коронавирусом для народа?
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Це питання до МВС, я нічого не можу зробити. Я пропонував, щоб усі порушникі підписували зобов'язання ОТКАЗ ОТ ЛЕЧЕНИЯ якщо захворіють. Хай дома сдихають, і не лізуть до лікарні.
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Дурне? Вони десь через 2 тижні поповнять список, разом з тими з ким контактували
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Тупе? Я мала на увазі кількість тих прихожан, що були у Вербну неділю біля храму РПЦ в Чернівцях. У Чернівецькій області за добу виявили коронавірус у ще 43 жителів, - голова ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 291
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***** спрятался в бункере и не вылазит оттуда и никого не пускает. Только иногда раз в неделю ведет оттуда трансляции для лохтората чтобы его незабыли. И ето при кремлевской медецине. А вы рассказываете что коронавирус ето всего лишь насморк. Того кто вообще ведет такие разговоры нужно ставить к стенке как врага народа
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Ты из того лохтората, ты и парься, при чем здесь мы?
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да кто тебя дырявого трогает. Кому ты сепарье гнилое нужно
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Думаю , з них 42 - віруни з МПвУ . Гундяєвці .😁👍
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