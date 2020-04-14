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 Суспільство
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 Боротьбу влади з COVID-19 вважають успішною 46% українців, неуспішною - 43%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Оцінка українцями успішності чи неуспішності дій влади у боротьбі з коронавірусом розділилася майже порівну.

Про це свідчать результати опитування Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

46% опитаних вважають, що влада успішна у протидії епідемії коронавірусу, 43% - дотримуються протилежної думки. Водночас тільки 12% українців думають, що влада успішно впоралася із забезпеченням лікарень достатньою кількістю тестів на коронавірус, 65% вважають, що влада була в цьому неуспішною.

"14% українців думають, що влада успішна у справі запобігання можливих економічних проблем в Україні, пов'язаних з епідемією коронавірусу, 66% опитаних вважають, що влада неуспішна", - сказано в повідомленні.

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Лише 12% респондентів вважають, що влада успішно впоралася із забезпеченням медиків засобами індивідуального захисту, а 70% учасників дослідження переконані, що влада не впоралася з цим завданням.

Позитивно оцінили забезпечення населення засобами індивідуального захисту 14% опитаних, а 80% дотримуються думки, що влада з цим не впоралася.

Боротьбу влади з COVID-19 вважають успішною 46% українців, неуспішною - 43%, - опитування КМІС 01

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З 7 по 11 квітня 2020 КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старших) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189091
 
 
 Топ коментарі
 
Влада довбнів на самокатах.
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От 73% зебилов осталось осталось только 46%.
Повыздыхали или поумнели?
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У 46% пока ещё есть деньги на продукты. Поговорим осенью.
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Ну як в 90-ті, бартер буде. Аби вірус нас не вбив.
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Все селяне просто не видят этого карантина. Продовольственный работает. Заправка работает. Карантин ощущается только в том что в магазин за лампочкой не зайти - вам её вынесут. О чём осенью разговаривать? У нас нет никакого карантина.
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рано еще оценивать, пик еще не достигнут, но как дальше с экономикой выворачиваться, еще сложно миллионы людей дома удержать не один месяц, далі буде...
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А как можно оценить работу властей в условиях недостатка ресурсов?Делают что могут, не без идиотизма разумеется.
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Я как-то пропустил этот новый мемасик. По поводу чего и кто изрёк?
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Петя да за свое? Ага, миллиард выделил из бюджета на свой фонд, забыли? Борьбу власти с COVID-19 считают успешной 46% украинцев, неуспешной - 43%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7087
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І СІМСОТ ЛЯМІВ у фонд своєї жінки....))
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Вы разницу знаете между президентским фондом, который уже год почти под управлением Нелоха и куда выделялись деньги из бюджета и Фондом Порошенко, который работает с 1998 года. Кстати - деньги, заложенные в президентский фонд при Порошенко даже не были перечислены на счет фонда. Так что успокойтесь - всё досталось Нелоху. Боротьбу влади з COVID-19 вважають успішною 46% українців, неуспішною - 43%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 125
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Защитница пришла Петра Алексеевича, а вас не Марина случайно зовут Боротьбу влади з COVID-19 вважають успішною 46% українців, неуспішною - 43%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2214
Ну ладно, вы правы во многом, вы умны, чтобы с вами спорить. Кстати, про Петю говорили, что народ быдлом называет в круге своем.
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https://youtu.be/TXA2MB5pR_I

ОБРАЩЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГА К АНГЕЛЕ МЕРКЕЛЬ (БУНДЕСКАНЦЛЕРУ ГЕРМАНИИ)
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От 73% зебилов осталось осталось только 46%.
Повыздыхали или поумнели?
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Вони не порозумніються, виберуть як не клована, так балерину.
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Нам потрібен жорсткий і розумний Лідер, а його не має. Хоч вар'ягов клич.
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ТРИ РАЗИ підряд зробили помилку(останні)!
Я-ні.. просто не вибрали..
Не риги, не петюнчики, не жопоблок..
Спокійної ночі,хай щастить та здоров'я!
))
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Из этих 46% подавляющее большинство просто не поняли о чем их спросили, оставшиеся только во время опроса узнали что президент уже не Порошенко ))
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Скорее всего из этих 46% подавляющее большинство только во время опроса узнало, что президент в стране не Голобородько.
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У наших новых лиц на "отлично" получается только тырить китайскую "гуманитарку" и продавать средства защиты из стратегических запасов.
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В цьому "опоросі" участі не брав..
Моє ІМХО - ФУФЛО!!
ВЛАДА, яка б не була, Бреше!
🤣
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А население себя не видет конечно в упор, шляючись где попадет и кучами находясь возле попов.
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