 Правоохоронці вручили двом особам підозри в причетності до підпалів у зоні відчуження ЧАЕС, - МВС

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske повідомив голова Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

"Двом особам повідомили про підозру в тому, що вони причетні до підпалів у зоні відчуження, що на думку слідства могло спричинити такі масштабні пожежі. Слідство триває. Вони не затримані", — пояснив речник.

Один із підозрюваних — місцевий житель села Рагівка на кордоні Житомирської та Київської областей. За словами речника, поліція продовжує шукати й інших імовірних причетних. Шевченко зазначив, що поки є припущення, що у зоні відчуження могла діяти група осіб.

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"Є декілька ознак, що могли бути інші особи, які проникли в зону відчуження. Поліцією вивчаються причини таких масштабних пожеж та не поодиноких осередків загоряння. Ця пожежа була незвичайна тим, що було декілька осередків у багатьох місцях. Поки це припущення, що могла діяти група осіб", — сказав Шевченко.

Крім того, підозрювані пояснюють, що вони підпалювали ненавмисно, з побутових причин, каже речник.

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Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.