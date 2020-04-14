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 Політика України, Події
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Все про:Гаага (135) Крим (8970) прокуратура (2138) власність (25) Міжнародний_кримінальний_суд (23)

 Україна відправила в суд Гааги відомості про злочини РФ проти власності українців у Криму, - прокуратура АРК

Прокуратура АР Крим проводить процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом привласнення державної та приватної власності державою-окупантом на території півострова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Відомості про системне скоєння такого військового злочину (заборони іноземцям, зокрема українцям володіти землею в окупованому Криму - Ред.) посадовими особами окупаційної влади і влади РФ направлені прокуратурою АР Крим спільно з Регіональним центром прав людини в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, і відображені у звітах Офісу прокурора МКС за 2017-2019 роки з проведення попереднього вивчення ситуації в Криму. Також про порушення прав власності сказано в міждержавній заяві України проти в РФ в ЄСПЛ", - повідомляють у пресслужбі.

Нагадаємо, 20 березня президент Росії підписав Указ №201, яким заборонив іноземним громадянам, особам без громадянства та іноземним юридичним особам мати у власності земельні ділянки в прибережних районах тимчасово окупованої території АР Крим та м.Севастополь.

США і країни ЄС засудили чергове порушення Росією норм міжнародного права, зазначивши, що це є основою для посилення міжнародних санкцій.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189087
 
   
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это говорит о том что путину не нравятся санкции животворящие.
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Это хорошо. Крымская земля тоже собственность и стоит сотни триллионов долларов.
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Мировой жандарм! Разве ты не знал, что никогда нельзя, делать так, чтобы быдло богатело, ибо разбогатев, оно
фуеет от счастья и начинает делать тебя мёртвым… или нищим !!!
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Заседание Апелляционного суда Амстердама по делу о принадлежности "скифского золота" отложено из-за распространения коронавируса. Новая дата будет оглашена в июле.
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Українці які голосують на виборах за проросійські сили, голосують за те щоб бути бідними. Якби росія відтяпала таку територію як Крим в таких країн як Естонія чи Литва, то вже б платили цим країнам щороку по 3 мільярди доларів штрафу... Але зеленський і його слуги хочуть щоб українці жили бідно, а росіяни і проросійські сили добре...
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Блин, чего Вы её так боитесь? Сколько у неё дивизий? А ядерное оружие у неё есть? Да кто она вообще такая эта леди Гага?
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Як тільки питання торкнулося ПРИВАТНОЇ землі, то відразу зчинився страшний лемент, а до того було якось державі начхати
Наочний приклад, чому в нас так поспіхом пропихнули закон про дерибан української землі і в чиїх він інтересах.
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60% украинцев против продажи (и владения землёй) иностранцам. Для этого будет проведён референдум. Ведь кацап тоже против.
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