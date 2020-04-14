 Україна відправила в суд Гааги відомості про злочини РФ проти власності українців у Криму, - прокуратура АРК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Відомості про системне скоєння такого військового злочину (заборони іноземцям, зокрема українцям володіти землею в окупованому Криму - Ред.) посадовими особами окупаційної влади і влади РФ направлені прокуратурою АР Крим спільно з Регіональним центром прав людини в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, і відображені у звітах Офісу прокурора МКС за 2017-2019 роки з проведення попереднього вивчення ситуації в Криму. Також про порушення прав власності сказано в міждержавній заяві України проти в РФ в ЄСПЛ", - повідомляють у пресслужбі.

Нагадаємо, 20 березня президент Росії підписав Указ №201, яким заборонив іноземним громадянам, особам без громадянства та іноземним юридичним особам мати у власності земельні ділянки в прибережних районах тимчасово окупованої території АР Крим та м.Севастополь.

США і країни ЄС засудили чергове порушення Росією норм міжнародного права, зазначивши, що це є основою для посилення міжнародних санкцій.

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