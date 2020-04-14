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 Суспільство
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Все про:ICTV (7) Інтер (204) Великдень (120) трансляція (37) ТРК Україна (12) 1+1 (87) телебачення (420) НСТУ (113) Офіс Президента (319)

 Стало відомо, які канали транслюватимуть на Великдень богослужіння ПЦУ, а які - УПЦ МП. ІНФОГРАФІКА

Опубліковано розклад трансляції Великодніх богослужінь центральними українськими телеканалами.

Розклад трансляції оприлюднено на сторінці Офісу президента у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Так, зазначено, що богослужіння Православної церкви України транслюватимуть "1+1" і "UA: Перший". Трансляція розпочнеться о 23:30 18 квітня і триватиме до 03:00 19 квітня.

При цьому телеканали "Україна" та "Інтер" транслюватимуть богослужіння УПЦ (МП). Вони почнуть трансляцію о 23:00 18 квітня і продовжуватимуть її до 03:00 19 квітня.

Стало відомо, які канали транслюватимуть на Великдень богослужіння ПЦУ, а які - УПЦ МП 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Суспільне" транслюватиме богослужіння та обрядові заходи українських церков

Богослужіння Української греко-католицької церкви транслюватиме "UA: Перший" та ICTV, трансляція відбудеться з 7:30 до 11:00 в неділю, 19 квітня.

В Офісі президента зазначили, що трансляції також вестимуть регіональні телеканали.

"Подбаймо про своє здоров'я і здоров'я близьких - залишимося на Великдень вдома", - закликали в ОП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189086
 
 
 Топ коментарі
 
Яка така УПЦ (мп)? Це РПЦ в Україні
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Так бы и написали РПЦ, а то не разберёшь...
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Я вам время на просмотр оргии гундяевского сатаната уже сэкономил:
Стало известно, какие каналы будут транслировать на Пасху богослужения ПЦУ, а какие - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1843
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Я вам время на просмотр оргии гундяевского сатаната уже сэкономил:
Стало известно, какие каналы будут транслировать на Пасху богослужения ПЦУ, а какие - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1843
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Головна трансляція це УГКЦ, вона буде і в Ютюбі
Живе Телебачення
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Вообще-то в статье написано про ТВ, и там УГКЦ тоже будет (аж на 2 каналах). Стало відомо, які канали транслюватимуть на Великдень богослужіння ПЦУ, а які - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 2932
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Ну все...телевизоры теперь зацелуют до смерти...😃
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..сталінський патріархат московського сатанату.
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А як зараз мóцковська сєкта називається в Україні?
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интер
03:00 мелодии и ритмы зарубежной эстрады: половецкие пляски. исполняет машка захарова не сама пля, а в сопровождении ансам *** пестни и пляски печенегов.
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КАНАЛ МАЄ НАЗВУ-УКРАЇНА А ТРАНСЛЮЄ МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ.СОРОМ.
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Так у нас партия *За жизнь* финансирует террористов и занимается терактами и убийствами украинцев, и голосует за окупацию и разделение Украины, рассказывая что так будет лучше. Чему тут удивляться. Ето видимо только в Украине фирма *молоко* продает навоз и сцаки и не вызывает ниукого удивления и возмущения.
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Так вроде же Московский Каганат запретили, как раскольническую террористическую организацию. Или не до конца?
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даже еще не читая текст, только по заголовку, я уже догадывался, кто будет ПЦУ транслировать а кто рпц.
и открыв саму статью понял, шо угадал все основные каналы с точностью 146%. Стало відомо, які канали транслюватимуть на Великдень богослужіння ПЦУ, а які - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 8208
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5 канал и прямой с экспрессо будут ПЦУ крутить и УГКЦ 100% почему о них не написано да и ватные будут крутить рпц ... Мда
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Скажите, почему росийская церковь до сих пор у нас называется украинской? Тоесть если я буду продавать собачатину как свинину мне тоже ничего не будет?
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Вам - буде, печенізько-мокшанським шамана ні.
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Набирайте воду в банки и заряжайте, как с Кошмаровским
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Ты ба на г+г будет упц, а на канале потреота и торгового портнера гудеа масквабадский паханат. Обьясни соя, бещ тебя никак 😷
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Самое смешно что гундяй призвал россиян, не ходить в церковь... Но его филиал в Украине, призывает приходить. Ведь "украинцев" не жалко, если что)
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