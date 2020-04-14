 Стало відомо, які канали транслюватимуть на Великдень богослужіння ПЦУ, а які - УПЦ МП. ІНФОГРАФІКА

Розклад трансляції оприлюднено на сторінці Офісу президента у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Так, зазначено, що богослужіння Православної церкви України транслюватимуть "1+1" і "UA: Перший". Трансляція розпочнеться о 23:30 18 квітня і триватиме до 03:00 19 квітня.

При цьому телеканали "Україна" та "Інтер" транслюватимуть богослужіння УПЦ (МП). Вони почнуть трансляцію о 23:00 18 квітня і продовжуватимуть її до 03:00 19 квітня.

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Богослужіння Української греко-католицької церкви транслюватиме "UA: Перший" та ICTV, трансляція відбудеться з 7:30 до 11:00 в неділю, 19 квітня.

В Офісі президента зазначили, що трансляції також вестимуть регіональні телеканали.

"Подбаймо про своє здоров'я і здоров'я близьких - залишимося на Великдень вдома", - закликали в ОП.