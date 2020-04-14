 Від COVID-19 на 14 квітня померло 98 осіб, у 79% були інші захворювання. Показник летальності становить 2,9%, - ЦГЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Фейсбуці організації.
У повідомленні зазначається: "Внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19, померло 98 осіб, 79% з яких мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів та ожиріння.
Загалом частка хвороб становила (одна або кілька):
Зараз показник летальності становить 2,9%.
Вісім осіб серед померлих в анамнезі мали поїздки за кордон упродовж останніх 14 днів до появи клінічних симптомів і тільки в одному випадку було встановлено тісний контакт із підтвердженим випадком COVID-19. Серед померлих 7 медичних працівників.
Середня тривалість від початку появи симптомів захворювання до настання смерті становила 12 діб. Всі пацієнти серед померлих мали позитивний результат лабораторного дослідження методом ПЛР".
Знаю..
ДолбАёбы, а у кого такого нет после 40-50 ти лет?
мозгами деньги Зарабатываю..
А енти круглое тащили а квадратное катили и
грыжи заимели...Быдло необразованное, извините..
Я ж не виноват..)))
Тада Я инвалид умственного труда-ставит их в
Ступор..))
🤣
Прошу прощения за цитату..
якось вистачає..запаси чи що?? Чи звичка виживати??
🤗
Кажуть, що після 60 вже не живуть, а помста пенсіонному
Фонду..))
https://youtu.be/TXA2MB5pR_I
Тут уроды боятся разрешить народу легализовать огнестрельное оружие, которое вообще безвредное на етом фоне так как от него вообще никто не умирает. Улавливаешь мысль?
Про це УНІАН повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
За його словами, першу герметичну капсулу для транспортування хворих на COVID-19 виготовила кременчуцька компанія «Креатив-агромаш», що займається виробництвом силосів та резервуарів для зберігання різних речовин.
Керівник робіт Юрій Андрієвський розповів, що капсула важить 16 кг, виготовлена з герметичного матеріалу, має маску, прибори для подачі кисню, компресор і фільтри для знезараження повітря. Також в ізолятор вмонтовані рукавиці-манжети, щоб лікарі могли проводити будь-які маніпуляції без контакту з хворим. Працівники центру екстреної медицини мали змогу транспортувати уявного хворого в капсулі, фіксували транспортний ізолятор у «швидкій» та подавали в нього кисень. «Минуло всього 7 днів від ідеї про створення транспортного ізолятору до його появи. Після тестування перший експериментальний зразок направили на доопрацювання і згодом повернуть у Полтаву», - повідомив керівник відділу медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Володимир Мохначов.