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 Здоров'я
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 Від COVID-19 на 14 квітня померло 98 осіб, у 79% були інші захворювання. Показник летальності становить 2,9%, - ЦГЗ

Центр громадського здоров'я МОЗ опублікував аналіз летальних випадків внаслідок коронавірусу, яких на 14 квітня зафіксовано 98.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Фейсбуці організації.

У повідомленні зазначається: "Внаслідок ускладнень, викликаних COVID-19, померло 98 осіб, 79% з яких мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів та ожиріння.

Загалом частка хвороб становила (одна або кілька):

- серцево-судинні - 74%
- поєднаня захворювань - 29%
- цукровий діабет - 22%
- захворювання легенів - 9%
- новоутворення - 8%
- захворювання нирок - 7%

Зараз показник летальності становить 2,9%.

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Вісім осіб серед померлих в анамнезі мали поїздки за кордон упродовж останніх 14 днів до появи клінічних симптомів і тільки в одному випадку було встановлено тісний контакт із підтвердженим випадком COVID-19. Серед померлих 7 медичних працівників.

Середня тривалість від початку появи симптомів захворювання до настання смерті становила 12 діб. Всі пацієнти серед померлих мали позитивний результат лабораторного дослідження методом ПЛР".

Від COVID-19 на 14 квітня померло 98 осіб, у 79% були інші захворювання. Показник летальності становить 2,9%, - ЦГЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189085
 
 
 Топ коментарі
 
79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение Источник: https://censor.net.ua/n3189085
ДолбАёбы, а у кого такого нет после 40-50 ти лет?
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ARBEIT MACHT FREI....
Прошу прощения за цитату..
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Верю в нашу медрецину!!
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Поезжай в Италию-Испанию-.Штаты- там медицина гораздо лучше.
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79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение Источник: https://censor.net.ua/n3189085
ДолбАёбы, а у кого такого нет после 40-50 ти лет?
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Якшо ти маєш хоч одне з цього, то можеш померти від будь-якого вірусу. птн пнх
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В смысле? Довление 140/90 проходит как офигенно опасное?
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В мене знайома гіпотонік, померла від інфаркту при 140/100
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Ты просто недообследованный, здоровых нет.
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Меня называют "невыработанный", патамуша
мозгами деньги Зарабатываю..
А енти круглое тащили а квадратное катили и
грыжи заимели...Быдло необразованное, извините..
Я ж не виноват..)))
Тада Я инвалид умственного труда-ставит их в
Ступор..))
🤣
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ARBEIT MACHT FREI....
Прошу прощения за цитату..
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Це коли можеш ARBEIT, а коли вже ні, повзи на кладовище. Сумно.
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Я пенсионерю ..нах та робота..все є..пенсіон мінімалка..
якось вистачає..запаси чи що?? Чи звичка виживати??
🤗
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Вже під 70..
Кажуть, що після 60 вже не живуть, а помста пенсіонному
Фонду..))
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Бажаю подольше( не знаю як українською) мстити пенсіонному, живіть здоровенький, діду
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"Мастера" заголовка. Ведь многие "на" перед "14 апреля" и не заметят, а прочтут, как 14-го апреля.
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Манипулируют статистикой..кака всегда..))
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Да, почти сто человек звучит не убедительно. А как звучит более 25 тясяч? И это в стране с передовой экономикой и наукой. А ещё три недели назад их президент смеялся над короной.
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7 из 98 мед. работники и что никто не ответит за такие реформы в медицине.
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Лікарі в різних країнах помирають, і в самих ******** лікарнях.
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ОБРАЩЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГА К АНГЕЛЕ МЕРКЕЛЬ (БУНДЕСКАНЦЛЕРУ ГЕРМАНИИ)
https://youtu.be/TXA2MB5pR_I
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Показатель летальности один из самых низких в мире, пора снимать карантин.
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Ага. Все в сказки верите. Остальные 9% у нас умирают от гриппа и пневмонии
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Да ладно, не показатель летальности самый низкий, а количество проведенных тестов на наличие короновируса. Кстати именно из-за плохогои тестирования сложно выявлять очаги распространения, по сути их вообще никто не выявляет. По факту переболеют все, этот карантин не более как растягивание этого процесса во времени, так что даже и тестирование безсмысленно.
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Ну че, нормальный процент. Как тут некоторые говорят, нужно всем выходить на работу и переболеть. Из 40 млн. украинцев умрет 1,3млн. человек в течение полу года.
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Каждый месяц умирает около 45000 украинцев. Просто раньше это никого не парило. А теперь как припекло, всё задумались о жизни и смерти.
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Если ниче страшного то вперед работать в госпиталь без маски. А еще от спида умирает вообще смешное количество людей. Так что и предохраняться не стоит. Или на фронт иди. там смертность всего 1 человек в день. Тоесть по твоим понятиям совсем ничего.
Тут уроды боятся разрешить народу легализовать огнестрельное оружие, которое вообще безвредное на етом фоне так как от него вообще никто не умирает. Улавливаешь мысль?
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Да чё там задумываться? Вот пошел на майские на шашлык, и подох на 9-е мая, просто так, потому что в процент плохой попал. Друзья просто в лёгкой форме переболели, а тебе (образно говоря) не повезло. А так, фигня вообще этот короновирус.
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Сколько тестов на корону в день делают в Украине?
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за этот период от водяры раз в 10 больше померло. и заболеваемость алкоголизмом у нас многомилионная.
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Это и есть патология. А курящих сколько. Не знаю сколько у таких людей шансов.
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У Кременчуці виготовили першу герметичну капсулу для транспортування хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це УНІАН повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, першу герметичну капсулу для транспортування хворих на COVID-19 виготовила кременчуцька компанія «Креатив-агромаш», що займається виробництвом силосів та резервуарів для зберігання різних речовин.

Керівник робіт Юрій Андрієвський розповів, що капсула важить 16 кг, виготовлена з герметичного матеріалу, має маску, прибори для подачі кисню, компресор і фільтри для знезараження повітря. Також в ізолятор вмонтовані рукавиці-манжети, щоб лікарі могли проводити будь-які маніпуляції без контакту з хворим. Працівники центру екстреної медицини мали змогу транспортувати уявного хворого в капсулі, фіксували транспортний ізолятор у «швидкій» та подавали в нього кисень. «Минуло всього 7 днів від ідеї про створення транспортного ізолятору до його появи. Після тестування перший експериментальний зразок направили на доопрацювання і згодом повернуть у Полтаву», - повідомив керівник відділу медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Володимир Мохначов.
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