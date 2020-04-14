 Після ухвалення "антиколомойського" закону іноземні кредитори дадуть $10 млрд, із них $ 6 млрд - у перший рік, - Арахамія

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це програма EFF: десь 3,5-4 мільярда доларів на перший рік. Як тільки підписується меморандум із МВФ, точно додається 1 мільярд, може, півтора мільярда доларів від Світового банку, 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу і ще декількох кредиторів. Сукупно це 5,5-6 мільярдів доларів у перший рік, а взагалі програма на 10 мільярдів доларів", - сказав Арахамія.
Він додав, що зараз Україні потрібен стабілізаційний платіж, оскільки є низка витрат у державному бюджеті, які вимагають додаткових коштів.
А арахноиду-губозакатывающую машинку!
Слюни потекли, памперс одень!!
🤣🤣
антиколомойского закона.......... скорее всего......... как пальцем по роялю..........
День победы в ОПЕК. Россия наращивает добычу нефти. Саудиты повержены!
https://www.youtube.com/watch?v=ROeoLRTHUcg
а терь затягивали затягивали что иностранцы думают да задрали вот 10ка ток примите
Да и остальные ЗЕ-товарищи будут не в обиде.