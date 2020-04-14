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 Суспільство
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 Поминальні дні в Києві за погодженням із релігійними організаціями перенесено на 6 червня, - начальник управління з НС КМДА Ткачук

На поминальные дни все кладбище в столице закроют - их будут охранять правоохранители и сотрудники.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив заступник директора Департаменту міського благоустрою – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук, інформує Цензор.НЕТ.

На поминальні дні усі цвинтарі у столиці будуть закрити – їх охоронятимуть правоохоронці та співробітники цвинтарів.

"Будуть контролювати, аби на цвинтарі не приходили люди, вестимуть роз’яснювальну роботу, нагадуватимуть про карантин та обмежувальні заходи", – сказав Ткачук.

За його словами, 6 червня – це побажання керівників церков.

На запитання: чи означає це, що карантин продовжать до червня, Ткачук відповів так: "Це залежить від епідемічної ситуації у місті й державі. Якщо ж ситуація покращуватиметься – раніше прийматимуться рішення щодо пом’якшення обмежувальних заходів", – повідомив він.

Нагадаємо, Міністерство культури й інформаційної політики України оприлюднило рекомендації щодо великодніх богослужінь у період карантину.

Зі свого боку, голова Нацполіції Ігор Клименко запевнив, що поліцейські у Великодні дні не будуть силою виводити людей із церков.

З 16 квітня в Києві посилюються обмежувальні заходи. Зокрема, всім водіям і пасажирам транспорту на в'їздах до Києва обов'язково вимірюватимуть температуру, і якщо у когось вона буде вище 37,5 градусів і спостерігатимуться ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби і відправлятимуть на самоізоляцію.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189083
 
 
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Слуга, який забув кому він служить та навіщо йому мандат. Дуже тупий депутат
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Поиздержались бедные на "помощи" стране в тяжелое время. Хотя о чем это я?
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